Mobile Teams sollen zentrales Impfzentrum ersetzen

Impfstrategie: Ärzte übernehmen die Aufgabe - Andrang in Bad Mergentheim derzeit gering - Ältere häufiger immunisiert

Start im Impfzentrum Bad Mergentheim. Einer der Impfräume im Kreisimpfzentrum in der Sporthalle des Bad Mergentheimer Beruflichen Schulzentrums des Main-Tauber-Kreises.

Für die Region Heilbronn-Franken bedeutet dies: Stadt- und Landkreis Heilbronn, die Landkreise Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch-Hall werden noch von zwei mobilen Impfteams angefahren, die von den jeweiligen Kreisimpfzentren angefordert werden können. Die mobilen Impfteams sollen »immer dort zum Einsatz kommen, wo es notwendig ist«, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag.

Zweitimpfungen sind ab der kommenden Woche dann nur noch im Kreisimpfzentrum Bad Mergentheim, beim Hausarzt oder bei einer Vor-Ort-Impfaktion möglich. Die mobilen Impfteams sollen dann ab September auch die ersten Auffrischungsimpfungen für Menschen in Alten- und Pflegeheimen anbieten, so ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums.

Mit der Schließung der Kreisimpfzentren zum 30. September sollen die niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte vor Ort noch ausstehende Zweitimpfungen, aber auch notwendige Auffrischungsimpfungen vornehmen, lauten die Pläne des Gesundheitsministeriums. Geprüft werde außerdem, »welche Möglichkeiten es gibt, auf einen möglichen kurzfristigen Bedarf an zusätzlichen Impfkapazitäten auch nach dem 30. September zu reagieren«, wird Gesundheitsminister Manne Lucha zitiert.

Nach dem Zentralen Impfzentrum für den Main-Tauber-Kreis wird das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim nach Auskunft des Landratsamtes seinen Betrieb zum 30. September einstellen. Danach, so Landratsamtssprecher Markus Moll, sollen vor allem die Hausärzte die Impfungen übernehmen. Seit dem 6. April impfen die Arztpraxen flächendeckend in Baden-Württemberg. Im Main-Tauber-Kreis nehmen laut kassenärztlicher Vereinigung aktuell 94 Praxen an den Corona-Schutzimpfungen teil. Sie haben vom 6. April bis zum 6. August insgesamt 53.100 Impfdosen verabreicht, davon 26.320 Erst- und 26.780 Zweitimpfungen, so das Landratsamt in einer Mitteilung.

Weil der Andrang im Kreisimpfzentrum Bad Mergentheim derzeit gering ist, bietet das Zentrum momentan jeden Tag der Woche Impfungen ohne Termin an. Impfwillige können zwischen allen vier in Europa zugelassenen Impfstoffen wählen. Allerdings können aus organisatorischen Gründen je Schicht immer nur zwei verschiedene Impfstoffe gewählt werden. Montags bis sonntags von 7.30 bis 14 Uhr werden die Präparate von Biontech-Pfizer und Astra-Zeneca, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr die Präparate von Moderna und Johnson & Johnson verabreicht. Geimpft werden können alle Personen ab zwölf Jahren, die einen Wohnsitz in Deutschland haben.

Im Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim und durch die mobilen Impfteams wurden in der Woche vom 2. bis 8. August 300 Erst- und 1856 Zweitimpfungen vorgenommen, heißt es aus dem Landratsamt. Hinzu kamen 148 Impfungen mit dem Impfstoff Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis genügt. Seit dem Impfstart am 22. Januar wurden im Kreisimpfzentrum (Stichtag 8. August) 75.197 Impfdosen verabreicht.

Ein Blick auf die Altersverteilung bei der Impfkampagne zeigt, dass in der Gruppe der Menschen zwischen 60 und 70 Jahren die Impfbereitschaft wohl am größten ist. Mit rund 22 Prozent oder knapp 16.500 Impfdosen wurde in dieser Altersgruppe im Kreisimpfzentrum bislang am häufigsten geimpft. Jeweils etwa elf Prozent der verabreichten Impfdosen gingen vorwiegend an Menschen im Landkreis in den Altersgruppen 20 bis 30 Jahre, 30 bis 40 und 40 bis 50 Jahre.

Populärster Impfstoff im Kreisimpfzentrum ist der Impfstoff Biontech: Allein 54.623 Erst- und Zweitimpfungen wurden seit Beginn der Impfungen am 22. Januar mit diesem Präparat vorgenommen. Mit Astra-Zeneca wurden insgesamt 18.406 Impfungen gemacht. Der Einmalimpfstoff Johnson & Johnson wurde inzwischen 1726 Mal verabreicht, vor allem in der Gruppe der jüngeren Personen ist er beliebt. Im Alter zwischen zehn und 20 Jahren wurden im Kreisimpfzentrum Bad Mergentheim bislang insgesamt 3019 Impfdosen verabreicht. Auch in dieser Altersgruppe wird Biotech als Impfstoff am häufigsten gewählt: Allein 2781 Erst- und Zweitimpfungen erfolgten mit Biontech.

Hintergrund: Impfbus steht im Wertheim Village Der Impfbus des des Kreisimpfzentrums Main-Tauber steht an diesem Freitag und am Samstag auf dem Parkplatz des Wertheim Village am Almosenberg. Die kostenlose Impfaktion richtet sich vor allem an Bürger aus dem Norden des Landkreises und erfolgt ohne Terminvergabe. An beiden Tagen wird zwischen 12 und 17 Uhr geimpft, und zwar mit den Präparaten Biontech-Pfizer und Johnson & Johnson. Auch Kunden des Wertheim Village, die nicht aus dem Landkreis kommen, dürfen sich impfen lassen. Sie müssen lediglich einen Wohnsitz in Deutschland haben. Gemeinsam mit den mobilen Impfteams haben die Impfzentren in Baden-Württemberg seit ihrem Start am 27. Dezember vergangenen Jahres 7,5 Millionen Impfungen verabreicht. Derzeit seien rund zwei Drittel der Bevölkerung Baden-Württembergs mindestens einmal geimpft, mehr als die Hälfte sei vollständig geimpft, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. gufi