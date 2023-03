Mobile Stahltreppen für mehr Sicherheit auf der Burg

Technischer Ausschuss Freudenberg: Anwohner des Grundstücks Haaggasse 21 können neue Parkplätze kaufen

Freudenberg 14.03.2023 - 12:31 Uhr 3 Min.

Zur Sicherheit: Einstimmig stimmt der Technische Ausschuss der denkmalrechtlichen Genehmigung für zwei neue mobile Stahltreppen auf der Burg Freudenberg zu. Ausgetauscht werden soll unter anderem die Treppe an der Bühne (rechts). Foto: Birger-Daniel Grein

Zustimmung gab es für die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zweier neuer Parkplätze auf dem Grundstück Haaggasse 21. Das Areal ist 101 Quadratmeter groß und wurde von der Stadt Freudenberg gekauft. Das darauf befindliche stark baufällige Gebäude wurde im Auftrag der Stadt Ende vergangenen Jahres zurückgebaut. Auf der Freifläche sollen zwei Parkplätze entstehen, die Anwohner bei der Stadt kaufen können.

Bürgermeister Roger Henning berichtete, dass der direkte Nachbar, der vor dem Abriss sehr lange aus dem Küchenfenster auf eine nahe Mauer schaute, nun mehr Licht in dem Raum habe. Er betonte, der Abriss sei nur durch Fördermittel des im November 2020 in Kraft getretenen Städtebauförderprogramms möglich geworden. Die Zuschusshöhe liegt bei 60 Prozent.

Die Fläche befindet sich im Sanierungsgebiet »Historische Altstadt II« und in der denkmalgeschützten Gesamtanlage. Es habe langer Verhandlungen bedurft, bis das Programm auch Abrisse gefördert habe. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 70.000 Euro.

Der kommunale Anteil von etwa 28.000 Euro soll durch den Verkauf der beiden Parkplätze erwirtschaftet werden. Auf Nachfrage von Rat Rolf Döhner, ob 14.000 Euro pro Parkplatz erwirtschaftet werden könnten, verwies Henning auf das große Interesse an Parkplätzen im Bereich.

Zudem werte ein Parkplatz in der Nähe den Gebäudewert des Käufers auf. Auf Nachfrage von Rat Werner Beck erklärte Stadtbaumeister Gunter Eisert, die verbliebenen Außenmauern des Gebäudes auf dem Grundstück dienten dem Schutz des Nachbarhauses. Henning betonte abschließend, die Maßnahme sei auch ein Zeichen, dass man in der Altstadt durchaus etwas machen könne.

Ein-Drittel-Regel

Einvernehmen gab es auch für die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die Aufstellung zweier mobiler Stahltreppen auf der Burg Freudenberg. Auch dies gehört zur geschützten Gesamtanlage und ist zudem Kulturdenkmal. Die neuen Treppen sollen die bestehende Holztreppe an der Bühne sowie die mobile Holztreppe als zweiten Fluchtweg an den Außenmauern der Burg ersetzen.

Die Kosten für die Treppe im Burghof und den Treppenturm belaufen sich auf 13.000 Euro. Gemäß der Ein-Drittel-Regel tragen der Burgschauspielverein und die Stadt Freudenberg jeweils ein Drittel. Das letzte Drittel kommt aus Fördergeldern des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst über den Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg. Der städtische Anteil ist im Haushalt 2023 eingestellt.

Henning freute sich über die vom Verein vorgeschlagene Treppenlösung sowie auf die Aufführung des Glöckners von Notre-Dame im Sommer.

»Die Sicherheit der Zuschauer und Laiendarsteller muss gewährleistet sein«, betonte er die Bedeutung der Maßnahme. Aus dem Gremium wurde betont, dass der Treppenturm an der Mauer vor unbefugtem Betreten geschützt werden müsse. Birger-Daniel Grein

Technischer Ausschuss Freudenberg in Kürze

FREUDENBERG. Im Technischen Ausschuss Freudenberg des Gemeinderats gab es am Montagabend im Rathaus noch folgende Themen:

Nutzungsänderung: Einstimmig erteilte der Ausschuss sein Einvernehmen zum Einbau einer Lackierkabine und eines Hochregallagers in eine ehemalige Autowerkstatt in der Straße »Im Gewerbegebiet« Freudenberg. Dort sollen Sektflaschen verziert werden. Außen am Gebäude gibt es keine Änderungen.

Denkmalschutz: Einstimmiges Einvernehmen gab es für den Fassadenanstrich eines Hauses in der Hauptstraße sowie die Dacheindeckung und den Neuanstrich einer Fassade in der Scheuergasse. Beide Objekte liegen in der geschützten Gesamtanlage der Altstadt. Bürgermeister Roger Henning verwies im Zusammenhang mit den Projekten auf die Genehmigungspflichten. Er empfahl Inhabern, die solche Maßnahmen planten, unbedingt vorab das Beratungsangebot vom städtischen Bauamt, Kreisbauamt und Denkmalbehörde zu nutzen.

Brücke nach Kirschfurt: Wegen Arbeiten an der Straße in Folge eines Rohrbruchs ist die Brücke Freudenberg-Kirschfurt bis voraussichtlich einschließlich Freitag gesperrt. Die Umleitung erfolgt weitläufig, was laut Henning Umwege von bis zu 30 Kilometer bedeute. Daher ist der Brückenneubau so wichtig, fügte er hinzu. Man nutze die Brückensperrung für eine Vergleichsmessung der Fahrzeugzahlen in Freudenberg je eine Woche mit gesperrter und einer bei offener Brücke.

Arbeiten am Badesee: Aktuell wird ein etwa 30 Meter langer Abschnitt des Rohrs vom See zum Main erneuert. Dieses war massiv beschädigt.

Hubschrauberlandemöglichkeit: Rat Manfred Zipf regte an, bei der Gestaltung des Außengeländes des neuen Feuerwehrgerätehaus Platz für eine mögliche Landung eines Hubschraubers zu lassen (kein offizieller Hubschrauberlandeplatz). Henning erklärte, ein Helikopter könne auf dem naheliegenden Sportplatz landen, daher sei dies nicht nötig. Zur Bepflanzung des Feuerwehraußengeländes sagte er, man setze hier auf drei pflegeleichte Bäume.

Bildstöcke in Boxtal: Rat und Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner wies daraufhin, dass die Bildstöcke und das Kriegerdenkmal im Dorf stark vermoost sind und gereinigt werden müssten. Henning erklärte, der Bauhof könne dies wegen der vielen zusätzlichen Aufgaben im aktuellen Jahr nicht leisten. Im Gremium wurden alternative Lösungen überlegt.

Ortsdurchfahrt Rauenberg: Rätin Margarete Schmidt und Bürgermeister Henning kritisierten, dass der Landkreis Main-Tauber die aktuell vorbereitenden Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Rauenberg nicht kommuniziert hatte. So habe man die Bürger nicht darüber informieren können. Die Sanierung soll in den Osterferien stattfinden. bdg