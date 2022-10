Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kiga Boxtal: Gemeinderat Freudenberg gegen Spendenaufteilung

Mitfinanzierung für Außengelände vertagt

Freudenberg 11.10.2022 - 12:48 Uhr < 1 Min.

Die Entscheidung über die finanzielle Beteiligung der Stadt Freudenberg am neuen Außengelände des Kindergartens Boxtals wurde vertragt. Foto: Birger-Daniel Grein

Der Gemeinderat hat in den Haushalt 2022 Mittel von 35.000 Euro dafür eingestellt. Laut Vereinbarung des Betriebsführungsvertrags trägt die Stadt Freudenberg 70 Prozent der Ausgaben für Investitionen für die Kindergärten, die Kirche 30 Prozent. Infolge der inzwischen eingetretenen massiven Preissteigerungen für Spielgeräte und Bauleistungen stiegen die Kosten für die Neugestaltung mit Geräten auf 57.000 Euro. Davon würden gemäß Vertrag 39.900 Euro auf die Stadt Freudenberg entfallen.

7500 Euro vom Förderverein

Bürgermeister Roger Henning informierte in der Gemeinderatssitzung am Montagabend im Freudenberg Rathaus darüber, dass sich der Kindergartenförderverein Boxtal mit 7500 Euro an dem Projekt beteilige.

Allerdings mindert diese Spende laut Henning nur den kirchlichen Anteil. Eine Planung, mit der der Gemeinderat nicht einverstanden war. Rat Klaus Weimer beantragte, dass die Spende von der Gesamtinvestition abgezogen werden müsse und dann erst die Summe aufgeteilt werde, so dass sich auch der kommunale Anteil vermindere.

Entscheidung vertagt

Marcus Stolzenberger, Kindergartengeschäftsführung in der katholischen Verrechnungsstelle, konnte an der Sitzung krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Daher beschloss der Gemeinderat auf Antrag von Henning einstimmig, den Tagesordnungspunkt auf die Sitzung im November zu vertagen, damit die Forderung der Gemeinderäte mit der Kirche geklärt werden kann.

bdg