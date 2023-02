Erlös aus Weihnachtsfeier: Stadtwerke-Mitarbeiter spenden fürs Wertheimer Tierheim

Stadtwerke stocken Betrag auf 1000 Euro auf

Wertheim 10.02.2023 - 12:21 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Freude im Tierheim Wertheim über die Spende (von links): Gerlinde Dornbusch, Monika Eggerer und Thomas Beier. Foto: Stadtwerke

Daher veranstaltete der Betriebsrat der Stadtwerke Wertheim jährlich im Zuge der Weihnachtsfeier eine Tombola, bei welcher die Stadtwerke-Mitarbeiter Preise gewinnen und gleichzeitig Geld für einen guten Zweck spenden können. »Die Kollegen können im Vorfeld ihren Wunschverein angeben und dann wird darüber abgestimmt, welcher Verein beziehungsweise welche Organisation mit dem Spendenbetrag begünstigt wird«, informiert Betriebsratsvorsitzende Gerlinde Dornbusch. Bei der Weihnachtsfeier im vergangenen Dezember seien Lose im Wert von 545 Euro verkauft worden. »Da die Kollegen wissen, dass der Erlös zu 100 Prozent weitergegeben wird, erwerben sie oft mehr als einen Spielschein«, berichtet die Betriebsratsvorsitzende.

Gemeinsam sei entschieden worden, den Betrag an das Theodora Brand Tierheim in Wertheim zu spenden. »Da uns der Tierschutz und das Wohl der Tiere am Herzen liegen, möchten wir für das Tierheim einen weiteren finanziellen Rahmen schaffen. Daher stocken wir als Stadtwerke Wertheim den Betrag gerne um 455 Euro auf glatte 1000 Euro auf«, informiert Thomas Beier.

Schwere Pandemie-Jahre

Am Mittwoch nahm Monika Eggerer den symbolischen Spendenscheck an das Wertheimer Tierheim entgegen. »Es freut uns wirklich sehr, dass die Wahl auf uns gefallen ist. Insbesondere die letzten Jahre der Pandemie waren für uns alles andere als einfach«, berichtet die Vertreterin.

Zusammen mit ihren Kollegen betreut Monika Eggerer aktuell 17 Hunde, zehn Katzen und vier Waschbären, so die Mitteilung. Außerdem werden rund 30 Katzen an diversen Futterstellen versorgt und ein Gnadenhof für unvermittelbare Hunde betrieben.

»Insbesondere die medizinische Behandlung der Tiere ist eine hohe finanzielle Belastung. Da können wir das Geld wirklich gut gebrauchen«, so Monika Eggerer, die verspricht, dass der Spendenbetrag zu 100 Prozent den Fellnasen zugutekommt. Dankbar ist sie auch den vielen Menschen, die die Futterboxen in den Supermärkten regelmäßig befüllen, so dass diese wöchentlich geleert werden können. »Auch das ist eine enorme finanzielle Entlastung. Gleiches gilt natürlich auch für die zahlreichen Spenden der Bevölkerung - denn jeder Beitrag zählt«, so die Vertreterin abschließend.

el