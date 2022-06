Stehen viele Kleinkraftwerke an der Tauber vor dem Aus?

Gesetzesnovelle

Wertheim 07.06.2022 - 16:17 Uhr 3 Min.

Im Maschinenhaus der Teilbacher Mühle erzeugen Generatoren elektrischen Strom mit Hilfe der Wasserenergie, die von Turbinen übertragen wird. Die alte Fischtreppe ist in der Wehranlage der Teilbachmühle noch gut zu erkennen. Sie wird heute nicht mehr genutzt. Eine Fischtreppe umgeht die Wehranlagen der Teilbacher Mühle bei Reicholzheim und ermöglicht so vor allem dem Aal den Aufstieg in seine Laichgründe. Ein Fischabstieg fehlt derzeit noch.

Wasserkraftanlagen bis zu einer Leistung von 500 Kilowatt pro Stunde sollen nach der Novelle des EEG nämlich das sogenannte »öffentliche Interesse« abgesprochen werden. Das würde neue und modernisierte Wasserkraftanlagen gleichermaßen treffen und für die Betreiber der Anlagen harte Folgen haben: »Die Einspeisevergütung von 9,67 Cent pro Kilowatt Strom würde dann wegfallen«, sagt Rolf Ditscheid, der die Anlage an der Reicholzheimer Tauber in dritter Generation betreibt.

Der Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke (BDW) hat die geplante Novelle bereits als »branchenvernichtend« bezeichnet. Zudem sei sie mit Blick auf die von der Bundesregierung angestrebte Energiesicherheit »unverständlich«, heißt es vom BDW weiter. Nach Schätzungen des Bundesverbandes Deutscher Wasserkraftwerke dürften damit etwa 90 Prozent der derzeit 7300 Wasserkraftwerke bundesweit keine Zukunftsperspektive mehr haben.

»Technisch ist unsere Anlage so ausgelegt, dass sie auch bei Niedrigwasser noch ihre Leistung erbringen kann«, schildert Ditscheid die Vorteile der Wasserkraft, die diese aus seiner Sicht etwa gegenüber der Windkraft hat. Natürlich müsse die Anlage bei Hochwasser auch einmal abgeschaltet werden, ist er davon überzeugt, dass Wasserkraft trotzdem einen wichtigen Beitrag Versorgung mit erneuerbaren Energien leisten kann.

Hintergrund der Gesetzesnovelle sind »die besonderen gewässerökologischen Auswirkungen« der kleinen Wasserkraftwerke bis 500 Kilowatt pro Stunde Leistung, heißt es in dem Gesetzesentwurf. Die bayerischen Naturschutzverbände und Kanuten haben in einer Presseerklärung von Anfang Mai den Kleinwasserkraftanlagen vorgeworfen, sie hätten »gravierende negative Auswirkungen auf die Gewässerökologie und Artenvielfalt«. Hintergrund sind die Durchgängigkeit des Gewässers und der Fischschutz, die nach dem Wasserhaushaltsgesetz eingehalten werden müssen.

Zugleich bezweifeln die Verbände, dass Altanlagen von der Neuregelung betroffen sind: Der Wegfall der Einspeisevergütung greife lediglich bei Anlagen, die ab dem 1. Januar 2023 ans Netz gehen und bei Bestandsanlagen unter 500 Kilowattstunden, deren Leistung ab dem 1. Januar kommenden Jahres erhöht werde.

Für Rolf Ditscheid ist die naturschutzrechtliche Argumentation so nicht nachvollziehbar. Schon heute müssen die kleinen Wasserkraftanlagen auch ihre ökologische Verträglichkeit nach dem Wasserhaushaltsgesetz nachweisen. Bereits 2006 hat Ditscheid deshalb, um die Durchlässigkeit der Anlage zu erhöhen, eine Fischumgehung angelegt. Vor allem Aale sind es, die auf ihrem Weg in die Laichgebiete die Sperrwerke der Anlage umgehen können. Woran es an der Wasserkraftanlage an der Teilbacher Mühle derzeit noch mangelt, ist eine Fischabstiegsmöglichkeit, damit die Aale auch wieder unbeschadet in die Meere zurückkehren können.

Veränderungen braucht es auch am sogenannten Fischschonrechen, der den Zulauf des Wassers auf die Turbinen für die Fische versperrt. Die Durchlässe des Rechen müssten von derzeit 19 Millimeter auf dann 16 Millimeter verkleinert werden. Ziel sei es, so Rolf Ditscheid, dass weniger Fische den Rechen passieren können. Ditscheid hält diese Umbaumaßmahmen aus naturschutzrechtlichen Überlegungen für sinnvoll. Er verweist allerdings zugleich darauf, dass die notwendigen Investitionen in die teilweise Jahrhunderte alten Anlagen nur möglich seien, wenn weiterhin die Einspeisevergütung ausgezahlt werde. Die Erneuerung der Mauer an der Stauanlage im Jahr 2018 habe ihn allein 180.000 Euro gekostet.

Wasserkraft als regenerative Energiequelle, daran erinnert der Reicholzheimer, habe es schon vor der Stromgewinnung mittels Photovoltaik und Windrädern gegeben. Dies zeige die Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Effizienz der Anlagen.

Hintergrund: Einspeisevergütung für kleine Wasserkraftwerke Geht es nach der Novelle zum Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023, dann droht den kleinen Wasserkraftwerken bis zu einer Leistung von 500 Kilowattstunden der Wegfall der Einspeisevergütung. Diese beträgt derzeit im Regelfall 9,67 Cent je Kilowattstunde Strom für die Anlagen, wenn sie bei Modernisierung auch die gesetzlichen Auflagen zur Verbesserung der Gewässerökologie und der den Fluss begleitenden Auen einhalten. Mit der Gesetzesnovelle aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz könnten die kleinen Wasserkraftwerke ihren Status verlieren, "gewässerökologisch verträglich" zu sein und damit auch keine Einspeisevergütung mehr erhalten. Allein an der Tauber zwischen Röttingen und Wertheim könnten von der Neuregelung mehr als 40 Anlagen betroffen sein, hieß es jüngst bei einem Treffen von Wasserkraftanlagenbetreibern in Markelsheim im Main-Tauber-Kreis. Inzwischen hat der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhart (CDU) sich in einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für den Erhalt der Einspeisevergütung stark gemacht. Auch die Fraktion von Bürgerliste Wertheim und FDP im Kreistag hat sich des Themas angenommen und Landrat Christoph Schauder gebeten, sich für den Erhalt der Einspeisevergütung einzusetzen. gufi