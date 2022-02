Mit viel Selbstdisziplin zum Bootsführerschein

Verkehr: Lutz Freund vom Wertheimer Motoryachtclub vermittelt Nautik-Wissen und bietet Kurse für Binnen- und See-Führerschein

Wertheim 21.02.2022 - 10:10 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Navigationsbesteck gehört beim Sportbootführerschein für Binnen- und See-Führerschein dazu. In der Germania schult Lutz Freund die künftigen Bootsfahrer.

Seit mehr als 35 Jahren bietet Lutz Freund die Schulungsveranstaltungen für den Bootskurs für Binnen- und See-Führerschein an. Die Kurse finden im Clubschiff Germania statt, das am linken Tauberufer am Steg liegt. »Es ist in der Tat ein richtiger Boom geworden seit Beginn er Corona-Pandemie«, erfährt man von ihm.

Kombi-Kurse

Freund ist sehr erfahren rund um die Thematik über Sportboote, Navigation und Gefahren in den unterschiedlichen Gewässern. In Zusammenarbeit mit der Wassersportschule Kozlowski aus Niederwerrn bei Schweinfurt bietet Freund die Kombi-Kuse an. Etwa 25 bis 30 Theoriestunden sind hierzu erforderlich. Dazu kommen auch ein paar Fahrstunden auf dem Gewässer. Wer die Theorie- und Praxisprüfung schafft, darf sich auf die Binnen und Küstengewässer wagen.

Ab 16 Jahren darf man den Bootskurs für Binnen- und See-Führerschein machen. »Es sind aber alle Altersklassen vertreten, man kann damit weltweit unterwegs sein. Theoretisch kann man in Wertheim auf der Tauber losfahren, dann in Richtung Nordsee, aber auch an die Adria und im Mittelmeer unterwegs sein. Grundvoraussetzung für den Schein ist allerdings, dass dieser nicht gewerblich genutzt wird. Darauf braucht man sogenannte Berufspatente, erklärt Lutz Freund.

Viel Lernstoff

Für viele Teilnehmer ist es aber mehr Lernstoff als gedacht. Nun gibt es neben dem Lernmaterial und den Übungsbögen aber auch eine Smartphone-App. »Die kommt gut bei den Teilnehmern an und wird gern genutzt«, berichtet er. Ohne ein gewisses Maß an Selbstdisziplin tut sich mancher schwer, die vielen Fragen in den Prüfungsbögen zu lösen. Es sind 285 Fragen, zu denen es jeweils vier Antwortmöglichkeiten gibt, aber nur eine stimmt. Dazu kommen für die Sportbootfahrschüler weitere 15 Aufgaben rund um die Navigation mit jeweils neuen Fragen.

Navigieren üben

Kein Wunder, dass das Navigieren geübt werden muss. Man trainiert mit Anlage - und Kursdreieck, einem Marinezirkel, Bleistift und Radiergummi, auf Übungs-Seekarten korrekt zu navigieren. »Die Teilnehmer dürfen erst einmal lernen, damit umzugehen«, informiert Freund. Dazu sind noch Fahrgeschwindigkeiten und -routen zu bestimmen und mathematisch auszurechnen. Man benötigt auch schon mal den Dreisatz«, weiß Freund.

Die Boote haben zwar in der Regel eine GPS-Satellitenortung, doch die kann auch schon mal ausfallen. Daher kann das richtige Navigieren ohne GPS unter Umständen Leben retten. Ähnlich wie im Straßenverkehr müssen die Bootsschüler viele Signale, Schilder und Flaggen kennen. Es sollte nicht vorkommen, dass man auf der falschen Seite oder in die falsche Richtung fährt. Hinzu kommen noch Markierungen auf den Gewässern. Die Bojen sind wichtige Hinweise zu Gefahrenstellen oder Fahrwasser. Dazu wird neben der Knotenkunde auch noch die Bedeutung von Abkürzungen in deutscher und internationaler Sprache gepaukt. ISO; Ubr und Sfkl sind nur einige davon. In der Regel dauert der Weg zum Sportbootsführerschein sechs bis acht Wochen. Die Kosten sind im Vergleich zum Autoführerschein recht günstig. Spotbootfahren ist kein elitäres Hobby.

Aufpassen beim Kauf

»Günstige Sportboote kann man für 2000 bis 3000 Euro bekommen«, so der Vorsitzende des Motorjachtclubs. »Allerdings muss man hier aufpassen, es wird derzeit aufgrund des Booms viel Schrott verkauft«, ergänzt er gleich.

Daher sollten Anfänger zu einem Händler des Vertrauens gehen, um ihr erstes Boot zu kaufen. Lutz Freund war schon viel mit seinen Booten auf allen möglichen Gewässern unterwegs.

Im vergangenen Jahr fuhr er durch die Deutsche Bucht bis nach Helgoland.

GÜNTER HERBERICH

Hintergrund Hintergrund: Sportbootführerschein Die amtlichen Sportbootführerscheine See und Binnen berechtigen zum Führen von Sportbooten unter einem Motor ab 15 PS auf See und auf Binnenrevieren. Die nächste Informationsveranstaltung zum Bootskurs für Binnen und See-Führerschein findet am Freitag, 25. Februar, um 19 Uhr im Clubschiff Germania am linken Tauber-Ufer statt. An diesem Abend sind die Termine der Schulungsveranstaltung, der Prüfungstermin und die anfallenden Kosten rund um den Kombi-Führerschein zu erfahren. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage Motoryachtclub Wertheim e.V. (gher)