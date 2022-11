Mit schaurigen Mumienlichtern und Spinnendeko Gruseleffekte erzielt

Gemeindezentrum: Erste Halloween-Party in Boxtal bringt Kinder und Jugendliche unter einen Hut - Feier wegen der Fußballanhänger für Sonntag vorgezogen

Freudenberg 01.11.2022 - 13:59 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Spinnendeko an den Wänden und künstliche Spinnenweben haben im Boxtaler Gemeindezentrum mit den verkleideten Gästen für herrliche Gruselmomente gesorgt. Foto: Günter Herberich

Die Organisatoren hatten in der Tat viel Aufwand betrieben. Mit viel Liebe zum Detail verwandelte man am innerhalb von fünf Stunden am Samstagnachmittag das Gemeindezentrum in eine gruselige Höhle. Schaurige Mumienlichter, klassische Fledermaus und Spinnendeko an den Wänden, künstliche Spinnenweben. »Die Kinder konnten es kaum abwarten«, erfuhr man von Klaus Böxler, verantwortlich für Organisation der Halloween-Party. »Wir wollen damit eine andere Zielgruppe ansprechen. Junge Kinder mit ihren Eltern sowie zur späteren Stunde die jungen Erwachsenen«, erklärt er.

Das Konzept ist aufgegangen, denn bereits um 18 Uhr startete der Abend mit Spielen und Tanzmusik für die Kids. Die kamen haufenweise, natürlich alle schön gruselig verkleidet. Renner bei den Mädchen waren die Vampire, Spinnen und Teufel. Bei den Jungs war es die Maske von Venom, bekannt aus den Marvel-Filmen und bekannt als tödlicher Beschützer. Viel zu tun hatte im Außenbereich »Chicken the Grillmaster«, während man sich in der Halle mit leckerer Kürbissuppe, kreiert von Ralf Kamphaus stärken konnte.

Ganz begeistert waren die Geschwister Lena und Marie Preidel, »Uns hat es voll Spaß gemacht, vor allem das Kegeln war der Hammer«, freute sich Lena. Leila Hasenfuß war von den Spielen fasziniert, während Timo Karl sich als Venom hinter seiner Maske pudelwohl fühlte. Gemeinsam mit Hannah Farrenkopf, Zui und Clara Bundschuh zeigten sie keine Angst vor großen Spinnen und Fledermäusen, als sie die Sprossenwand hochkletterten. Gegen 20 Uhr wechselte sich die Altersklasse als sich Skelette, Hexen, tote Bräute, Geister, Horrorclowns, Höhlenmenschen und Sensenmänner unter die Gäste mischen. Weshalb man die Halloween-Party einen Tag vor dem offiziellen »Tag des Grauens« feierte, wurde auch geklärt.

»Das machten wir, dass die Fußballer der Spielgemeinschaft RAMBO mit dabei sein können, sie haben an Allerheiligen ein schweres Spiel, da können sie tags zuvor nicht feiern«, erklärte Klaus Böxler.

gher