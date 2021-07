Mit Schaufel zugeschlagen, Badtür zerstört

Gericht: Zehn Monate auf Bewährung für 27-Jährigen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Er soll mit einem Freund am 13. Februar zu der Adresse eines gemeinsamen Bekannten gefahren sein und dort mit einer Schneeschaufel auf diesen eingeschlagen haben. Dabei soll auch die Badezimmertür zerstört worden sein, da die Aluminiumschaufel durch die Tür gerammt wurde.

Situation eskalierte

Der Angeklagte versuchte am Mittwoch zu erklären, dass am Tag davor der gemeinsame Bekannte versucht habe, in die Wohnung seines Freundes einzubrechen. Die beiden hätten ihn daraufhin zur Rede stellen wollen. Als sie dort angekommen seien, sei die Situation eskaliert. Der Angeklagte sprach von einer Schlägerei und davon, dass der Kontrahent einen blauen Schlagring getragen haben soll. Er argumentierte, er habe sich und seinen Freund mit der Schaufel verteidigen wollen.

Der 37-jährige Freund des Angeklagten sprach auch von einem Einbruch in seine Wohnung durch den gemeinsamen Bekannten. Der momentan arbeitssuchende Maler und Lackierer habe versucht, den Bekannten zur Rede zu stellen und dabei aus der Tür herauszuziehen. Dabei sei es zu einem »kleinem Handgemenge« gekommen, das durch die Mutter des Bekannten aufgelöst worden sei, da diese gedroht habe, die Polizei zu rufen.

Hinter der Mama versteckt

»Er hat sich hinter seiner Mama versteckt.«, sagte der 37-Jährige im Prozess. Die Richterin wollte von ihm wissen, warum der Angeklagte mit zur Adresse des mutmaßlichen Einbrechers gegangen sei: »Dass er mir den Rücken freihält, wenn es zur Schlägerei kommt.« Die Frage des leitenden Oberstaatsanwalts Florian Kienle, ob er einen blauen Schlagring gesehen habe, verneinte der Freund des Angeklagten.

Der geschädigte 42-jährige Maschinenführer sagte ebenfalls im Prozess aus. Er sei in keine Wohnung eingebrochen, da er bei einer Freundin gewesen sei. Auf die konkreten Nachfragen des Staatsanwalts konnte der Zeuge keine Antwort geben. Der Angeklagte soll die Schneeschaufel geschleudert haben, weswegen sie in der Badezimmertür steckengeblieben sei, schilderte der 42-Jährige.

Er selbst habe sich nur am Daumen leicht verletzt. Die Lichtbilder der Tür wurden präsentiert, und die Richterin meinte zum Angeklagten: »Wenn da ein Mensch dazwischen gestanden hätte, dann wären sie jetzt im Gefängnis und die Sache hier am Landgericht in Mosbach.« Der Angeklagte entgegnete dem nur: »Was soll ich sagen, Menschen machen Fehler.«

Nach der Vernehmung der Mutter des 42-Jährigen hielt der Staatsanwalt sein Plädoyer. Er sah den Sachverhalt als bestätigt. Die Vorgeschichte sei unerheblich, da Selbstjustiz nie angebracht sei. Er plädierte auf eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung, da der Angeklagte vorher nie gewalttätig in Erscheinung getreten sei.

Der Schaden an der Tür solle der Mutter erstattet werden, weshalb er als Auflage die Zahlung von 500 Euro vorsah. Dem Plädoyer des Staatsanwalts folgt Richterin Ursula Hammer und sprach den Angeklagten schuldig der gefährlichen Körperverletzung. Das Urteil ist rechtskräftig.

