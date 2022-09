Mit Räuberblick durch Wertheim

Neue Stadtführung für Kinder mit Räuber Hotzenplotz

Wertheim 04.09.2022 - 12:08 Uhr 2 Min.

Unter gruselig grünem Licht, startete Volker Neumeier den Probelauf zur ersten Wertheimer Kinder-Themen-Stadtführung - ab kommendem Jahr kann man sie buchen. Foto: Geringhoff Hillmar "Hotzenplotz" Keller hier auf der Flucht vor Wachtmeister Dimpfelmoser. Foto: Geringhoff

Dieser Erfolgsfall ist am Samstag unstreitig eingetreten. Der Vater des Gedankens ist Volker Neumeier, Stadtführer und Ausbilder der Gästeführer unter dem Segel der Tourismusregion. Etwas Spezielles für Kinder fehle im Repertoire der TRW, sagte Neumeier vorab. Für den Probelauf hatte er die Kinder aus seiner Nachbarschaft eingeladen, auch die von Freunden und Verwandten, insgesamt knapp 20.

Keines der Kinder wusste, was da kommen würde. »Keine normale Führung« habe es geheißen, sagt Amelie (13). »Nicht normal« ist immer reizvoll, diese spezielle 13-Jährige wäre aber sowieso mitgegangen, weil: »So eine Stadtführung, das wollte ich sowieso schon immer mal«. Für die anderen hat es der Räuber Hotzenplotz gerissen - cooler Auftritt, cooler Typ.

Hilmar Keller ist Hotzenplotz. Er ist Stadtführer, ziemlich bemerkenswerter Laienschauspieler und sieht von Natur aus genau so aus, wie man sich einen Hotzenplotz vorstellt. Er hat den notwendigen Bauch, den wichtigen Bart und die passende Stimme, schließlich ist so ein Räuber nichts Weichgespültes. Ausbildung habe er auch, erklärt Keller den Kindern. Er war nämlich im Spessartdorf Altenbuch auf der Räuberschule - vielleicht sogar in der Parallelklasse zum legendären Wilderer des Spessarts: Johann Adam Hasenstab. Wie der, so ist auch Hotzenplotz bewaffnet, wenngleich seine Pistole gar nicht bedrohlich aussieht. Aber sie macht sich gut zu den Stiefeln, der Bollerhose, der Weste und dem charakteristischen Räuberhut - also der Dienstkleidung des Hotzenplotz.

Seinen ersten Auftritt für die Tourismusregion hatte er im Spitzen Turm. Während die Kinder sich im grünen Licht des Treppenturms dem Grusel hingaben, interessiert das Skelett im Keller betrachten und sich erklären ließen, dass die große Maus zu Füßen des Skeletts eigentlich eine Ratte ist, kommt von ganz oben im Turm Tumult auf. Hotzenplotz poltert die Treppe hinunter, einen Moment lang halten alle den Atem an. Manche Kinder gruseln sich genüsslich, manche etwas weniger genüsslich. Es dauert ein oder zwei Minuten, bis allen klar wird: Ok, er kommt etwas gruselig rüber, beißt aber nicht, vielleicht ist er sogar ganz nett - draußen bei Licht dann sowieso.

Geheime Wege durch die Stadt

Was folgt ist eine Stadtführung im Kostüm, mit Reminiszenzen an den »echten« Hotzenplotz - so die Sache mit der geklauten Kaffeemühle. Die Kinder lernen den ein oder anderen Geheimgang in der Stadt kennen - die ja früher mal ummauert war und 18 Türme hatte - und auch ansonsten einiges über die Stadt, ihre Hochwässer, ihre guten Bürger und die Schurken.

