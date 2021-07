Mit Rad durchs Taubertal nach Rothenburg

Freizeit: Angebot des Tourismusvereins

Ab 27. Juli jeden Dienstag gemeinsam durch das Taubertal nach Rothenburg radeln.

Das neue Angebot der Tourist-Information und des Kur- und Tourismusvereins (KTV) startet bereits am kommenden Dienstag, 27. Juli. »Gemeinsam auf Radtour gehen, macht viel mehr Spaß als alleine«, lautet das Motto. Und tatsächlich hatte es im von vielen Rad-Begeisterten besuchten Bad Mergentheim zuletzt viele Nachfragen nach einem solchen Angebot gegeben, heißt es weiter.

Bus mit Fahrradanhänger

Stadt und KTV haben eine etwa 48 Kilometer lange Strecke festgelegt, die von der Kurstadt bis nach Rothenburg ob der Tauber führt. Von dort bringt ein Bus mit Fahrradanhänger die Teilnehmenden wieder nach Bad Mergentheim zurück. Die Tagestour führt durch Markelsheim und Weikersheim. In Tauberrettersheim gibt es einen kurzen Halt an der Kneipp-Anlage und am Traumgärtchen.

Über Röttingen, Creglingen und Detwang erreicht die Gruppe Rothenburg. Unterwegs besteht immer wieder die Möglichkeit, sich bei Bäckern oder Metzgern zu verpflegen. Alle Haltepunkte wurden so ausgewählt, dass ein WC zur Verfügung steht.

Für die gesamte Strecke steht der Gruppe eine Tourenbegleitung zur Seite.

Anmeldung erforderlich

Die Gemeinschafts-Radtouren finden bis September wöchentlich - immer am Dienstag - statt. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Tourist-Information, Marktplatz 1, Tel. 07931 57-4815 oder per E-Mail an tourismus@bad-mergentheim.de. Gestartet wird am Volksfestplatz um 9 Uhr oder um 9.30 Uhr am Marktplatz Markelsheim.

Mit der Rückkehr nach Bad Mergentheim ist gegen 18.30 Uhr zu rechnen, heißt es abschließend.

bInformationen: Informationsflyer auf https://www.bad-mergentheim.de

