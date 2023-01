Mit Photovoltaik-Anlage viel CO2 eingespart

Umwelt: Wärmepumpen und Dämmung schonen das Klima - Preise für Elektronikhändler Alexander Diehm

Wertheim 11.01.2023 - 19:27 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gleich doppelt ausgezeichnet wurde Alexander Diehm. Foto: Steffen Schreck

Möglich wird diese enorme Einsparung mittels einer Photovoltaikanlage, die 57.000 Kilowattstunden im Jahr als Ertrag bringt. Gerechnet wird dies über eine Laufzeit und einer Amortisation von sieben bis elf Jahren. Alexander Diehm freute sich sehr über diese Auszeichnung und beschreibt, was er in seinem Geschäft alles umgesetzt hat.

Neubau in Holzbauweise

Neben der großen Photovoltaik-Anlage wurde ein Neubau in Holzbauweise errichtet. Beheizt werden die Räume mit modernen Wärmepumpen, die ihren Strom natürlich idealerweise über das eigene Dach beziehen. Doch Diehm ist auch kritisch. Er sagt, Erneuerbare Energien seien enorm wichtig, allerdings solle man mehrgleisig fahren, solange es noch keine Speicher gibt, die groß genug sind. »Noch können wir den enormen Energieüberschuss im Sommer halt nicht speichern«, sagt der Experte. Als technisch interessierte Mensch weiß er um verschiedene Projekte mit Wasserstoff-Tankstellen. »Allerdings alles noch jenseits der Realität«, so Diehm. Vor allem finanziell.

Er setzt darauf, bestehende Lösungen zu verbessern, wo es geht. Als Beispiel nennt er ein BUS-System, das alles energiesparend steuert. »Aber auch so einfache Dinge, wie ein Präsenzmelder auf der Toilette«, erklärt Diehm. Auch sein Geschäft setzt auf Nachhaltigkeit.

Sein eigenes Installationsangebot beinhaltet smarte und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Dazu vertreibt die Euronics-Gruppe, zu der Diehm gehört, auch Elektro-Fahrzeuge des chinesischen Herstellers Aiways. Aktuell das Modell U 5, in Kürze kommt der U 6 dazu und ein weiteres kompaktes Modell, über das er noch nicht mehr verraten darf.

Was anfangs mehr als Marketing-Aktion gedacht war, hat sich entwickelt. »Wir haben ein bis zwei Probefahrten in der Woche und schon sechs Autos verkauft«, sagt Diehm. Dass er sich auch der Konkurrenz im Internet gewappnet fühlt, zeigt er mit seinem eigenen Web-Shop. »Wir haben nicht gedacht, dass das so angenommen wird«, sagt Diehm.

Neue Wege

Natürlich würde man Artikel auch in ganz Deutschland versenden, aber häufiger kommen Kunden vorbei. Nämlich wenn sie etwas sofort brauchen und sehen, dass die Ware vorrätig ist.

Auch intern beschreitet Alexander Diehm neue Wege. Er schult sein Personal regelmäßig und autodidaktisch. So nimmt zum Beispiel eine Mitarbeiterin ein Bügelbrett mit nach Hause, um sich damit auseinanderzusetzen. Ihre Erfahrungen gibt sie dann direkt an die Kollegen weiter. »Nachhaltigkeit auf allen Ebenen«, fasst Diehm es zusammen. Und auch das Fachmagazin CE-Markt sieht das so. Der in dritter Generation geführte Markt ist zum Fachhändler des Jahres gekürt worden.

sts