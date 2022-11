Mit Orgel und Trompete auf Weihnachten eingestimmt

Kultur: Beeindruckendes einstündiges Benefizkonzert in Wertheimer Stiftskirche mit Kirchenmusikdirektor Carsten Klomp und Rudolf Mahni

Wertheim 29.11.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Benefizkonzert in der Stiftskirche Wertheim mit Carsten Klomp (Orgel) und Rudolf Mahni (Trompete). Foto: Holger Watzka

Die Gestaltung lag in den Händen von Kirchenmusikdirektor Professor Carsten Klomp (Orgel) und Rudolf Mahni (Trompete). Die beiden Musiker präsentierten Werke von Martini, Bach, Rheinberger, Dubois und anderen. Carsten Klomp verriet während der Moderation, dass die Kombination von Orgel und Trompete sehr beliebt sei. Allerdings ist das Notenmaterial hierfür gar nicht so häufig.

Zur Aufführung kamen bearbeitete Werke und zum Finale hin Kompositionen von Carsten Klomp, die auch einen schönen Schlusspunkt des Benefizkonzerts bildeten. Klänge, die sehr harmonisch auf Weihnachten einstimmten, Musik aus Italien, viel Beifall und Bravorufe in der Kirche nach über einer Stunde Konzertmusik. Als Zugabe kam von den beiden Künstlern: »Komm, Herr segne uns«.

Dritter Anlauf

»Endlich hat es geklappt«, schwärmte Martina Wenzel, die Vorsitzende des Fördervereins Stiftskirche, am Ende des Konzerts. Bedingt durch Corona war dies mittlerweile der dritte Anlauf. Martina Wenzel sprach den Konzertbesuchern aus den Herzen, als sie von diesem großartigen Konzert schwärmte: »Wunderbare Klänge in einem wunderbaren Kirchenraum«. An die beiden Künstler überreichte sie als adventliches Geschenk Tee und Plätzchen.

Rudolf Mahni wurde im schwedischen Malmö geboren, dort erhielt er auch seinen ersten Trompetenunterricht. Nach Übersiedlung nach Braunschweig wurde er Jungstudent an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, danach studierte er bei Professor Reinhold Friedrich an der Karlsruher Musikhochschule. Er war Stipendiat der Herbert-von-Karajan-Akademie bei den Berliner Philharmonikern. Mehrfach war er erster Preisträger bei Jugend-musiziert Wettbewerben und bei der Europäischen Union Nationaler Wettbewerbe in London.

Seit 1997 ist er erster Solotrompeter beim Philharmonischen Orchester der Stadt Freiburg, daneben entfaltet er eine rege kammermusikalische Tätigkeit mit dem Blechbläserensemble »bach, blech und blues« sowie mit seinem Duopartner Carsten Klomp.

Kirchenmusikdirektor Professor Carsten Klomp ist seit 2012 Professor für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und Organist der Heidelberger Universitätskirche. Er studierte Schul- und Kirchenmusik, Klavier-Seminar und künstlerisches Hauptfach Orgel an der Detmolder Musikhochschule sowie Germanistik an der Universität Bielefeld. Nach beruflichen Stationen in Herdecke und Bremerhaven war er von 1998 bis 2012 als Landeskantor der Badischen Landeskirche an der Freiburger Ludwigskirche tätig. Hier gründete er die Freiburger Kantorei und das Herdemeer Vokalensemble, eine Stiftung für Kirchenmusik und mehrere erfolgreiche Konzertreihen. Daneben hatte er eine Professur für Improvisation an der Freiburger Musikhochschule inne und gründete das badische Haus Kirchenmusik, das er bis 2019 leitete.

Klomp ist Schriftleiter der Zeitschrift »Forum Kirchenmusik« sowie Autor und Herausgeber zahlreicher Editionen. Von ihm erschien im Butz-Verlag seine international erfolgreiche Orgelschule »Orgelspiel von Anfang an«; zahlreiche Konzerte runden seine künstlerische Tätigkeit ab.

