Mit Künstlern in die Glasperlenwelt eintauchen

Symposium: Internationales Fachpublikum bestaunt bunte Vielfalt im Wertheimer Rathausareal - Termin für 2023 steht bereits fest

Wertheim 19.09.2022 - 15:15 Uhr 2 Min.

Fantastische Exponate lockten in diesem Jahr weniger Publikum als bisher. Der Grund: Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Foto: Michael Geringhoff Wie es gemacht wird: Glasperlenkünstler teilen oftmals ihr Wissen. Foto: Michael Geringhoff

Dass es in diesem Jahr nicht so recht geklappt hat, liegt weder an den Perlen noch den Veranstaltern - es sind die Zeichen der unsicheren Zeit, die die Menschen fernhalten. Fast jeder spare auf die Gasrechnung, müsse das Geld zusammenhalten, hört man Allerorten.

Meist Propangas

Die gute Nachricht für alle Freunde der Perlen und der Perlenmacher: Sie benutzen für ihre Arbeit meist Propangas - das hat derzeit nur geringe Preisaufschläge zu verzeichnen. »Zum Glück« sagt Ina Köppen. Die 43-jährige Berlinerin ist Teil des Vorstands im Glasperlenspektrum, das die Veranstaltung seit jeher ausrichtet. Gaspreis hin oder her, ist Köppen eh vom Umgang mit Glas so angefixt, dass sie eher die Wohnung kalt werden ließe als den Glasofen.

»Das Glas hat mich gefunden«, bunt, schön faszinierend und leidenschaftlich sei der Umgang mit dem Material und die Ergebnisse teils überirdisch. Und tatsächlich hat einer der Aussteller am Wochenende im Rathausareal »Galaxien« im Angebot. Das sind Glaskugeln von scheinbar fast unendlich räumlicher Tiefe, in denen sich der Blick verliert. Zu sehen waren auch die »normalen« Perlen, Murmeln, Eiszapfen, galvanisierte Figurinen, Früchte und minikleines Sushi, alles aus Glas. »Früchte und Sushi folglich obendrein kalorienarm«, stellt Köppen heraus.

Das Staunen und Habenwollen sei auch in diesem Jahr ausgeprägt wie immer, ob der diesjährigen Besonderheiten vielleicht sogar etwas mehr als sonst, sagt sie. »Aber das Kaufverhalten kann das nicht widerspiegeln. Das gilt in diesem Jahr leider für so ziemlich alle unserer Aussteller«.

Die meisten sahen sich am Sonntag finanziell bei »Null auf Null«, wie es Charly Hummel (65), Aussteller aus dem Allgäu, formulierte. Für Benzin und Hotel reiches es, auch, um bei den Kollegen noch ein paar Rohstoffe einzukaufen. Ziemlich unbezahlbar seien sowieso das Miteinander und der Austausch innerhalb der Szene, Wertheim habe da einen sehr hohen Stellenwert.

Neue Techniken

Das lässt sich unter anderem daran ablesen, dass Aussteller nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum dabei waren, sondern aus ganz Europa, über Serbien bis nach Russland. Der am weitesten Gereiste unter den Besuchern war eigens aus Finnland nach Wertheim gekommen. Neue Techniken lockten das Publikum, sagt Petra Pepper, (51). Die Mülheimer Glaskünstlerin kombiniert Glasperlen, aber auch Glaskunstobjekte, wie Figurinen, mit galvanisiertem Kupfer. »Das gibt dem Glas noch einmal etwas ganz Besonderes«, die Effekte seien bemerkenswert, meint sie.

In der Szene an sich schon bemerkenswert scheint der Landshuter Frank Miguletz. Der 50-Jährige kann im Moment Dinge, die offenbar kaum ein anderer Glaskünstler aus dem Werkstoff herauszuholen vermag. Eines der von ihm selbst gegebenen Stichworte wäre: »Der perfekte Regenbogen«. Migulitz ist derzeit auch Finalist im venezianischen Wettbewerb »La tua perla per venezia«. Knapp 60 Künstler aus 16 Ländern sind hier dabei. »Bunt geht immer«, sagt er, persönlich möge er auch den Klassiker in Schwarz und Weiß. Wichitg sei es, eine eigene Note zu finden: »In jedem Objekt identifizierbar zu sein«.

Vorübergehender Knick

Die Macher des Festivals sehen den diesjährigen Besucherknick als absolut vorübergehend. Die Richtung sei klar, das Festival werde weiterwachsen. »Mehr Aussteller, mehr Vielfalt und mehr Publikum«, so Ina Köppen. Der Termin für das 2023er Festival steht mit dem Wochenende vom 22. bis zum 24. September bereits fest.

