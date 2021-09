Nina Warken: 42-jährige Bundestagsabgeordnete ist CDU-Direktkandidatin im Wahlkreis Odenwald-Tauber

Mit klarem christdemokratischem Wertekompass

Tauberbischofsheim BTW21MT 15.09.2021 - 11:48 Uhr

Nina Warken spricht vor dem Bundestag Bildunterschrift 2019-02-19 --> Nina Warken spricht vor dem Bundestag. Foto: Tobias Koch/Nina Warken

Auch die Kandidatin selbst scheint da zuversichtlich: Sie hat sich von der baden-württembergischen CDU nicht über die Landesliste absichern lassen. Der bisherige direkt gewählte Abgeordnete, Alois Gehrig, hatte auf eine erneute Bewerbung verzichtet.

Sieben Jahre Abgeordnete

Nina Warken kann bereits auf sieben Jahre Abgeordnetentätigkeit in Berlin zurückblicken. 2014 war sie erstmals über die Landesliste in den Bundestag gewählt worden. 2017 verpasste sie den Wiedereinzug, konnte aber im Dezember 2018 nachrücken, als Stephan Habarth zum Verfassungsrichter berufen wurde. In beiden Legislaturperioden vertrat die Juristin ihre Partei im Innenausschuss, in der zweiten kam noch der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz dazu. Ein Aufgabenschwerpunkt, der nicht nur zum Berufsweg der Anwältin, sondern auch zu ihrem, wie sie es ausdrückt, »klaren christdemokratischen Wertekompass« passt.

Und für diesen Wertekompass und die bevorstehende Bundestagswahl hatte sie schon bei der Kandidatenkür Gegner und Ziel klar definiert: »Wir dürfen Grünen und Linken nicht das Feld überlassen.«

Kampf- und Durchsetzungskraft hat die CDU-Kandidatin in diesem Jahr zunächst parteiintern beweisen müssen. Um die Wahl der Delegierten für die Aufstellungsversammlung hatte es Querelen gegeben, die von einem Parteigericht entschieden werden mussten. Gegen ihren Mitbewerber, Joachim Döf­fin­ger, den Bür­ger­meis­ter von As­sam­stadt, setzte sich Warken dann aber mit fast 66 Prozent klar durch. Die Basis sah in ihr, die erfahrene, gut vernetzte Kandidatin, die überdies durch ihre Funktion als ehrenamtliche Präsidentin des THW Baden-Württemberg mit ihrem großen Bekanntheitsgrad auf Unterstützung der Hilfsorganisationen rechnen kann.

Fragliche Zielrichtung

Ob der bei der Nominierung ausgerufene Lagerwahlkampf für Warkens Stimmkreis die richtige Zielrichtung hat, ist fraglich. Denn die Linke ist in Odenwald-Tauber mit 5,5 Prozent der Wählerstimmen bei der Bundestagswahl 2017 alles andere als eine Macht, und die Grünen holten auch nur 8,5 Prozent. Im Blick behalten muss die Wahlkämpferin deshalb auch die AfD, die 13,8 Prozent geholt hatte und mit Christina Baum als Direktkandidatin nicht nur eine Bundestagsabgeordnete, sondern auch eine Vertraute von Björn Höckes ins Rennen schickt.

Als Innen- und Rechtspolitikerin kann sich Warken für die Wähler rechts von der CDU immerhin darauf berufen, in der Asyl- und Sicherheitspolitik stets ein klare und durchaus auch harte Linie vertreten zu haben. Letztere hatte sie im Koalitionsstreit mit der SPD um das Asyl-Paket II und vor allem um den Familiennachzug gezeigt.

In ihrer Rolle als Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zeigt sie aber auch, dass ihr die Menschen, die aus Flucht- oder anderen Gründen nach Deutschland gekommen sind, nicht gleichgültig sind. Beim polarisierenden Thema Flüchtlinge setzt Warken auf Unterstützung der örtlichen Helferkreise, dem ihrer Meinung nach notwendigen Zuzug von Arbeitskräften will sie mit einen Fachkräfte-Einwanderungsgesetz den notwendigen Rahmen geben.

Das politische Engagement der gebürtigen Bad Mergentheimerin begann 1999 nach ihrem Abitur mit dem Eintritt in die Junge Union. Von 2006 bis 2014 war sie stellvertretende Bundesvorsitzende der JU.

Ein erstes Mandat erhielt sie 2004 mit der Wahl zur Stadträtin in Tauberbischofsheim. Von 2014 bis 2019 gehörte sie dem Kreistag des Main-Tauber-Kreises an. Nina Warken ist verheiratet und hat drei Kinder.

GEORG KÜMMEL

In eigener Sache Dieser Beitrag über Nina Warken unterscheidet sich von den anderen für die Vorstellung der Bundestagskandidaten im Wahlkreis Odenwald-Tauber insofern, als er auf Archivmaterial statt auf einem persönlichen Gespräch mit der Kandidatin basiert. Grund dafür ist, dass Nina Warken nach einem Termin mit einem freiberuflich tätigen Mitarbeiter der Redaktion den zur Veröffentlichung vorgesehenen und sie porträtierenden Beitrag vorab zu lesen bekam. Eine Vorab-Lektüre entspricht nicht der Philosophie der Redaktion einer unabhängigen und freien Presse. Auch wenn Frau Warken inhaltlich nicht in den Beitrag eingegriffen hat: Allein die Tatsache, dass sie ihn lesen konnte, setzt uns mit einer möglichen Veröffentlichung dem Vorwurf aus, bei den Kandidatenporträts zweierlei Maß anzulegen. Dass der Beitrag Frau Warken vor der Veröffentlichung zum Lesen gegeben wurde, ist ein klarer Fehler im organisatorischen Ablauf der Redaktion. Wir haben Frau Warken über diesen Fehler informiert und sie um einen zweiten Gesprächstermin mit einem anderen Redaktionsmitglied gebeten. Frau Warken hat diese Bitte mit dem Hinweis auf Zeit- und Termingründe abgelehnt. Diese Antwort müssen wir respektieren. Trotzdem halten wir es für notwendig, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich ein Bild machen können von der Kandidatin, die in Ihrem Wahlkreis für die CDU antritt. Deshalb haben wir uns zu der vorliegenden Lösung entschieden. str