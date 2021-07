Mit Ironie will Wertheim gegen die wilde Müllentsorgung vorgehen

Stadt wirbt für richtige Entsorgung des Abfalls

Statt Abfall einfach nur wegzuwerfen, wirbt dieses Plakat dafür, den Müll in Abfallbehältern zu entsorgen. Foto: Stadt Wertheim

Erst jüngst hatte sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ein Bild von den Ausmaßen dieser Rücksichtslosigkeit gemacht, als er sich den massiv mit Speiseresten und Verpackungsabfällen verdreckten Spielplatz an der Unteren Leberklinge angeschaut hat. Das und die zunehmenden Beschwerden in öffentlichen sozialen Netzwerken haben die Stadtverwaltung jetzt dazu bewogen, eine Informationskampagne zu starten, die bereits an diesem Mittwoch mit dem Aushang der Plakate starten wird.

Problem letztlich nicht zu lösen

Wertheims Pressesprecherin Angela Steffan stellte diese Plakatkampagne am Montag im Gemeinderat vor, von der sie sagte, dass damit das grundsätzliche Problem der wilden Müllentsorgung wohl letztlich nicht zu lösen sein werde. Wichtig sei aber auch, dass die Stadt »klar macht, wir dulden das nicht, wir missbilligen das«. Ziel der Kampagne sei es deshalb auch, diejenigen zu bestärken, die ihren Abfall wenigstens bis zum nächsten Mülleimer tragen. »Und wir müssen denjenigen ein schlechtes Gewissen machen, die einfach alles fallen lassen, wo sie gerade stehen und liegen«, umschrieb Steffan die Gedanken hinter der Kampagne, die die Stadt etwa 3000 Euro kosten wird.

Dabei setze die Kampagne, die im Gemeinderat auf breite Zustimmung stieß, nicht auf den »erhobenen Zeigefinger«, sondern wähle mit ihren Slogans »ironische Sprachspiele«, wie Angela Steffan weiter erläuterte. Insgesamt wurden acht Plakatmotive entwickelt, die »relativ schlicht in der Aussage« seien und »in knalligen Farben« aufmerksam machen sollen, beschrieb sie die Gestaltung. Bei der Plakatierung sollen die Plakatstellwände des Bundestagswahlkampfs genutzt werden, die der Bauhof an diesem Mittwoch begonnen hat aufzubauen. 14 Tage vor Beginn der Wahlwerbung für den Bundestagswahlkampf sollen hier die acht Motive aufgehängt werden. Weitere 14 Tage nach dem Bundestagswahlkampf sollen die Plakate etwa ab Anfang Oktober dann im gesamten Stadtgebiet erneut aufgehängt werden, kündigte Steffan an.

Angela Steffan ist davon überzeugt, dass die Plakataktion »für Gesprächsstoff« sorgen werde. Das sei auch so beabsichtigt. Was »eigentlich zur Kinderstube« gehöre, seinen Müll nicht einfach nur fallenzulassen, das solle einmal wieder in Erinnerung gerufen werden, erläuterte die Pressesprecherin. Dabei sei die Plakataktion möglicherweise nur eine erste von mehreren Aktionen, die es zum Thema Müllentsorgung in Zukunft in Wertheim noch geben könne.

Größere Behältnisse wichtig

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez kann sich etwa auch vorstellen, dass etwa entsprechende Schilder auf Spielplätzen angebracht werden. In einem ersten Schritt solle die Aktion jetzt allerdings erst einmal dokumentieren, dass die Stadt mit dem Verhalten nicht einverstanden sei und man an die Bürger appelliere, den Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen. Richard Diehm (Grüne) regte an, die Plakate auch in anderen Sprachen drucken zu lassen. »Dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr Erfolg«, vermutete er.

Größere Müllbehälter

Ingo Ortel (SPD) schlug vor, an bestimmten Plätzen auf der Gemarkung »größere Müllbehälter« aufzustellen, damit der dort anfallende Abfall auch komplett aufgenommen werden könne. Zudem sei der Hinweis wichtig, dass kein Hausmüll in die Eimer gehöre, so Ortel.

