Mit Glas, Bunsenbrenner und Geschick

Hintergrund: Glasapparatebauer/-in

Glasapparatebauer/-in ist in Deutschland ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Die bundesweit geregelte, dreijährige Ausbildung wird von Industrie und Handwerk angeboten, auch eine schulische Ausbildung ist möglich. Die Ausbildung erfolgt in der Regel in den Betrieben und an der Berufsschule.

In Deutschland existieren eine Reihe von Berufsschulen für Glasapparatebauer und Glasapparatebauerinnen, eine davon an der Gewerblichen Berufsschule am Beruflichen Schulzentrum Wertheim. Weitere Berufsschulen gibt es in Zwiesel, in Ilmenau oder Hadamar im hessischen Landkreis Limburg-Weilburg.

Glasapparatebauer stellen Glasapparate und Glasgeräte aller Art her, die meistens in Laboratorien - zum Beispiel in der Medizinforschung - verwendet werden. gufi