CDU-Energieforum: Mit erneuerbaren Energien Preissprüngen begegnen

Fachleute raten zu größerer Unabhängigkeit und Klimaneutralität

Der Ausbau der erneuerbaren Energien, hier der Windpark in Höhefeld, kann auch Wertheim unabhängiger machen von teuren Öl- und Gaslieferungen aus Russland, hieß es beim Energieforum der CDU am Donnerstag in der Main-Tauber-Halle. Foto: Gunter Fritsch Beim Energieforum der Wertheimer CDU in der Main-Tauber-Halle gaben Experten den Zuhörern Tipps, wie sie den steigenden Preisen für Strom, Gas und Erdöl mit alternativen Energien begegnen können. Foto: Gunter Fritsch

Wie sicher ist die Energieversorgung Wertheims angesichts der Drohung Russlands, kein Erdgas mehr zu liefern? Wie entwickeln sich die Preise, und welche Möglichkeiten gibt es für die Stadt Wertheim, sich unabhängiger von fossilen Energieträgern zu machen? Das am Donnerstag vom CDU-Stadtverband erstmals veranstaltete Energieforum war mit seinen Themen aktueller denn je. Am Ende eines informativen Abends stand eine Erkenntnis: Auch Wertheim muss sich mit dem Umstieg auf regenerative Energien unabhängiger machen von Gas und Erdöl. Mit welchen Energieträgern das gelingen kann, darüber informierten die Referenten in der Main-Tauber-Halle.

Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, war es, der den Zuhörern die Angst nehmen wollte, die Preise der Stadtwerke für den Energieträger Erdgas könnten noch in diesem Jahr drastisch steigen. Gas, dass in Wertheim über das Netz der Ferngas-Nordbayern eingespeist wird. Das Gas, welches jetzt verbrannt werde, sei vor drei Jahren gekauft worden, erläuterte er die Einkaufspoltik des örtlichen Energieversorgers. Der Lieferpreis sei den Stadtwerken vertraglich zugesichert. Mit Preissteigerungen sei in diesem Jahr, trotz der inzwischen massiv gestiegenen Einkaufspreise, deshalb nicht zu rechnen.

Preisgünstig eingekauft

Auch für das kommende Jahr habe man noch relativ preisgünstig eingekauft, sagte Beier. 75 Prozent der Gasmenge, die in Wertheim benötigt werde, seien bereits jetzt vertraglich abgesichert, gab sich Beier zuversichtlich, dass auch in 2023 die Preise "nicht so dramatisch" ansteigen werden. Vieles hänge jetzt allerdings auch am Fortgang und der Lösung der Ukrainekrise ab. Unabhängig von der Kohlendioxid-Besteuerung erwartet er keine Preissprünge, wie man sie derzeit an der Tankstelle sehe, hatte Beier bereits im Stadtteilbeirat auf dem Wartberg informiert.

Unter anderem liege das auch daran, dass der Wärmepreis sich aus einer ganzen Reihe von Komponenten zusammensetzte - der reine Energiepreis sei da nicht alles - das mildere mögliche Ausschläge. Für ein derzeit angedrohtes Lieferstoppszenario habe jedoch auch er kein schnelles Rezept, sagt Thomas Beier. "Wenn kein Gas mehr aus der Leitung kommt, dann gibt es auch nichts zu verteilen", er glaube jedoch nicht, dass es soweit kommen werde, sagte Beier auf dem Wartberg auch.

Beim Energieforum der CDU in der Main-Tauber-Halle informierte der Geschäftsführer der Stadtwerke allerdings auch, dass er bereits intensive Gespräche mit Vertretern Wertheimer Firmen geführt habe, ob und wann die Gaslieferungen eingestellt werden. Mit einem Blick auf die Entwicklung der Strom- und Gaspreise der vergangenen Monate illustrierte Beier die Situation am Energiemarkt. Habe der Preis für eine Megawattstunde Strom im April 2021 noch bei 60 bis 70 Euro gelegen, wurden im März diesen Jahres bereits knapp 155 Euro verlangt. Ähnliches am Gasmarkt: Die Megawattstunde kostete im April vergangenen Jahres 20 Euro. In diesem März wurden für diese Menge mehr als 64 Euro verlangt.

Unabhängig vom Gas machen

Wolfgang Reinhard, CDU-Kreisvorsitzender und Vizepräsident des baden-württembergischen Landtags, verwies angesichts solcher Preissprünge, des Ukraine-Krieges und der Klimakrise darauf, dass man sich auch im Main-Tauber-Kreis unabhängiger machen müsse, von russischen Öl- und Gaslieferungen. Ziel einer neuen klimaschonenden Energiepolitik müsse es deshalb sein, neben der Versorgungssicherheit auch die Autonomie und die Bezahlbarkeit der Energieträger zu erreichen.

Reinhard erinnerte daran, dass sich das Land Baden-Württemberg das Ziel gesetzt habe, bis 2040 klimaneutral zu sein. Dies sei "sehr ambitioniert" und nur mit einem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien auch im Landkreis Main-Tauber zu erreichen. Das von der Bundesregierung vorgegebene Ziel, zwei Prozent der Landesfläche mit Windenergie zu bestücken, sei im Kreis mit 2,2 Prozent bereits übererfüllt, rechnete er vor.

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zählte eine ganze Reihe von Projekten und Strategien auf, mit denen die Stadt Wertheim in den kommenden Jahrzehnten klimaneutral werden wolle. Neben der Etablierung von Nahwärmenetzen in zahlreichen Neubaugebieten auf den Ortschaften gehöre dazu auch die Erstellung des kommunalen Wärmeplans. Jährlich 750.000 Euro sollen aufgewendet werden, um städtische Gebäude zu sanieren und so den Energieverbrauch zu senken.

Freiflächenphotovoltaik

Bei der Freiflächenphotovoltaikanlagen sprach sich Herrera Torrez dafür aus, sie überall dort zu prüfen, wo sie auf Böden mit ökologisch geringer Güte möglich wären. Die Stadtwerke Wertheim beteiligen sich an einer rund 30 Hektar großen PV-Anlage auf der Gemarkung Gickelfeld der Stadt Külsheim. Das Projekt soll ab Januar 2024 in den Regelbetrieb gehen. Um solche Großprojekte auch für die Bewohner der Region attraktiver zu machen, soll ein Teil des Stroms, der dort erzeugt wird, auch wieder in der Region verbraucht werden können, schilderte Beier entsprechende Verträge mit Betreibern erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen.

Bei der Installation von Windkraftanlagen machten das Land und der Bund die Vorgaben, sagte der Oberbürgermeister. Mit Blick auf die geplante Erneuerung der Windrotoren in Höhefeld betonte er allerdings die hohe Bedeutung der Bürgerbeteiligung an solchen Projekten. Angesichts der aktuellen Preisentwicklungen auf dem Energiemarkt vermutete er, dass es in Zukunft auch einen anderen Blick der Bürger auf solche Großprojekte geben könnte. Die Stadtwerke planen Windparks in Dertingen und in Külsheim. Mitarbeit: Michael Geringhoff

Hintergrund: Fernwärme auf dem Wartberg Fernwärme, für die Tausende von Haushalten in den Stadtteilen Wartberg und Reinhardshof, ist das seit bald 50 Jahren der erprobte Standard. Was lange niemand gesehen hat, ist eine ungewollte Abhängigkeit, die aus dem gasbefeuerten Wärmenetz entsteht. Jetzt ist die Sorge da, die unter anderem der Stadtteilbeiratsvorsitzende Olaf Nadler so formuliert: "Wo gehen die Preise hin, gibt es gegebenenfalls Alternativen?" Der Chef der Stadtwerke, Thomas Beier, zeigte sich am Montag vor dem Stadtteilbeirat als kompetenter Krisenmanager, offen, versiert und mit erst einmal sehr beruhigenden Nachrichten: "Für das Jahr 2022 ist der Gas- und damit auch der Wärmepreis fix" - es könne, bei erwarteter Kürzung oder gar dem kompletten Wegfall der EEG-Umlage, sogar etwas billiger werden, sagt Beier. Das Wärmenetz sei generell erst einmal hocheffizient und ebenso effektiv. In den vergangenen Jahren habe man Millionensummen in den Erhalt der Leitungen investiert, auch in die Aggregate. Derzeit gibt es zwei Fünf-Megawatt-Gasbrenner, von denen jeder einzelne den Wartberg allein mit Wärme versorgen könnte, zudem zwei Blockheizkraftwerke mit jeweils einem Megawatt Leistung. Unter Umweltschutzgesichtspunkten sei man weit vorn, die Effizienz der großen Anlagen sei im Einzelhaushalt nicht zu toppen. Das Netz auf dem Wartberg lässt sich redundant betreiben, das bedeutet, dass wenn gar nichts mehr geht, von Gas auf Öl umgestellt werden kann. Das Vorratslager in unterirdischen Tanks umfasst 100.000 Liter. Das klinge zunächst nach viel, sagt Beier. "Aber, so ein Brenner verbraucht unter Volllast eine halbe Tonne Öl - je Stunde." Man könne sich ausrechnen, dass der gewaltige Vorrat schon nach wenigen Tagen oder kurzen Wochen aufgebraucht sei. Eine, von einem Bürger, angefragte generelle Umrüstung auf Holzfeuerung sei nur theoretisch möglich. Das notwendige Holz sei problemlos zu beschaffen - Luft- und Lärmemissionen sprächen allerdings derzeit dagegen. Jegliche Form von Geothermie könne nicht ausreichend leistungsstark für den Wartberg sein. ge