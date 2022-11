Mit der Kamera fixiert und zum Kunstwerk vollendet

Ausstellung: Medienkünstler Nkole Helzle zeigt Arbeiten im Hofgartenschlösschen und im Grafschaftsmuseum

Wertheim 02.11.2022

Medienkünstler Nkole Helzle (Zweiter von links) erläutert eines seiner Kunstwerke. Foto: Elita Schrenker

Seit 16. September und noch bis 20. November sind seine Arbeiten im Schlösschen Hofgarten und im Grafschaftsmuseum ausgestellt, und der Besucher kommt während Helzles Führungen aus dem Staunen nicht heraus.

Atemberaubender Umgang

In Zeiten, in denen nahezu jeder ein Handy besitzt, mit dem sekundenschnell alles und jeder im Bild festgehalten werden kann und damit die Fotografie als Kunst und Handwerk entwertet scheint, ist es atemberaubend, wie Helzle mit diesem Medium umgeht: Er beschreibt die Entstehung der Fotoserie »Walks« am Beispiel von Wanderungen auf der Schwäbischen Alb, seiner Heimatregion.

»Während einer Woche bin ich täglich mehrere Stunden unterwegs und fotografiere an einem festen Platz oder während der Wanderung«, erklärt er. Rund 100 Aufnahmen werden anschließend mit einem speziellen Programm so bearbeitet, dass sie in hauchdünnen Schichten übereinandergelegt die gesamte Wegstrecke und darüber hinaus Gedanken und Bewusstseinsveränderungen des Fotografen im vollendeten Kunstwerk verdichtet widerspiegeln. 18 Länder habe er bisher bereist, um seine Erinnerungen auf diese Weise festzuhalten. Anschaulich berichtet er während des Rundgangs durch die Ausstellungsräume über die dort gemachten Erfahrungen. Er erzählt, wie er in Experimenten mit seinen Studenten eine Person von allen Teilnehmern gleichzeitig von allen Seiten fotografieren lässt, um schließlich eine vielfältige Sicht, verdichtet in einem Foto, zu ermöglichen. Für sein Projekt »Face(s) of Humankind« hat er in 32 Ländern auf vier Kontinenten mehr als 50 000 Menschen fotografiert und mit der entsprechenden Software zu einem Gesicht verdichtet (wir berichteten).

»Unheimlicher Anblick«

Zum Ergebnis dieser Technik kam am Samstag von einigen Besuchern der Ausstellung die Bemerkung, der Anblick sei »unheimlich«. Hier verweist der Künstler auf die Freiheit der Interpretation und Sichtweise. Eine Installation zeigt, wie verwirrend zu viele gleichzeitige Eindrücke sich auf den Menschen auswirken können. Helzle interessiert, welchen Anteil der einzelne Mensch an der Gesamtbevölkerung der Erde hat.

Er sieht den Einzelnen als gleichwertigen Teil eines Ganzen und versucht, über diese Sichtweise mit den Besuchern seiner Ausstellung in einen angeregten Dialog zu treten.

