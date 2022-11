Mit dem Weihnachtswunschbaum den Bedürftigen helfen

Soziales: Aktion der Sparkasse Tauberfranken in Bad Mergentheim, Lauda, Tauberbischofsheim und Wertheim - Geschenke sollten im Einzelhandel gekauft werden

Wertheim 25.11.2022 - 11:47 Uhr 3 Min.

Mehr Wunschzettel denn je hängen am Weihnachtswunschbaum. Dabei geht eher weniger um Spielzeug, mehr um Kleidung. Foto: Michael Geringhoff Am Weihnachtswunschbaum von Sparkasse und der Hoffmann-Stiftung hängen mehr Wunschzettel denn je. Martin Scheurich (Sparkasse) Dieter Adelmann (Tafelladen) sowie Peter und Martina Hoffmann freuen sich, helfen zu können. Foto: Michael Geringhoff

Zu tun hat es unter anderem mit der Hoffmann-Stiftung, die den Wertheimer Wünschebaum stützt, aber auch mit der Wertheimer Tafel. Die enge Zusammenarbeit schafft direkten Kontakt zu jenen, die es wirklich brauchen. Die Zahl der armen Familien steigt, besonders viele Kinder sind unter den Bedürftigen, und es werden immer mehr. Abzulesen ist das auch an der Zahl der Wunschkarten, die am Baum hängen - es sind in diesem Jahr fast doppelt so viele wie noch im vergangenen Jahr. Dafür könnte es zwei Gründe geben. Zum einen das, was der Stifter Peter Hoffmann »eindeutig schwere Zeiten nennt«, zum anderen aber auch die wachsende generelle Anerkennung für den Wünschebaum, dessen Möglichkeiten seit diesem Jahr verstärkt auch digital beworben werden.

Immer weniger Geld übrig

»Viele unserer Mitarbeiter haben den Baum in ihren WhatsApp-Status genommen«, sagt der Sparkassen-Filialbereichsleiter Martin Scheurich. Früher sei es häufiger noch um die sogenannte Mundpropaganda gegangen, hätten die Nachbarn noch direkt bei ihm an der Tür geklingelt, ist von ihm zu erfahren. Der Umstand, dass in diesem Jahr annähernd doppelt so viele Karten wie sonst am Baum hängen, zeige, dass sich alles verändert, dass immer mehr Menschen immer weniger Geld übrig hätten, spricht er aus Erfahrung.

Abzulesen ist das auch an den Wünschen selbst. Wo sonst Spielzeug dominierte, sind es jetzt meist sehr praktische Dinge, wie warme Kleidung, sagt Scheurich. Die Stifterin Martina Hoffmann hatte sich zwei Tage lang ins Büro der assoziierten Wertheimer Tafel gesetzt und mit den einkaufenden Familien gesprochen und die Weihnachtswünsche derer Kinder aufgenommen. »Wenn es nur nach den Kindern gegangen wäre, dann wäre sicher auch in diesem Jahr das Spielzeug der Renner gewesen, aber ich habe meist mit den Eltern gesprochen, und die haben eben handfestere Sorgen. Da ist die Winterjacke wichtiger«, berichtet Hoffmann.

Dieter Adelmann, er ist der ehrenamtliche Leiter des Wertheimer Tafelladens, bestätigt die Dringlichkeit. Die Familien fieberten der Wunschbaumaktion schon lange im Vorfeld entgegen. Dass es in diesem Jahr doppelt so viele Familien sein, die mitmachten, spiegle zum einen die Akzeptanz, zeige zum anderen aber auch, dass es immer mehr Bedürftige gebe. »Die Personenzahl, die berechtigt ist, bei uns einzukaufen, steigt extrem an«, weiß er. Derzeit seien es bereits 300 Haushalte mit Berechtigungsschein. »Rund 750 Menschen werden von uns versorgt, darunter sind 300 Kinder«, so Adelmann. Die Stifterin Martina Hoffmann betont, dass es ihrer Meinung nach eigentlich eine staatliche Aufgabe sei, die Tafel mit ihren Ehrenamtlichen u übernehmen. Teils mit Händen und Füßen, teils mit Hilfe von Dolmetschern sind die Wunschzettel aufgenommen worden.

»Meist findet sich jemand in der Warteschlange, der dolmetschen kann«, sagt der Leiter der Tafel. Wichtig sei die Anonymität. Viele Kunden legten Wert darauf, nicht erkannt zu werden, sich nicht zu erkennen zu geben, sei auch ein dringender Wunsch an die Schenker. Die dürften ihren Paketen gern Weihnachtsgrüße beilegen - aber eben ohne dabei die eigene Identität zu enthüllen, bittet Adelmann. Die Karten am Baum tragen eine Nummer, sagen, was gewünscht wird, ob es sich um das Geschenk für ein Mädchen oder einen Jungen handelt, bei Kleidung ist auch die Größe angegeben.

Die Schenker wählen eine Karte vom Baum, besorgen das Präsent im Rahmen von 25 Euro, packen es hübsch ein und geben das Paket bis 9. Dezember bei der Sparkasse ab. Wichtig ist, dass, wer eine Karte nimmt, sich beim Personal der Sparkasse registrieren lässt, um so sicher zu stellen, dass kein Kind versehentlich an Weihnachten vergessen wird. »Zum Glück hatten wir das bislang noch nie«, ist der Filialleiter erleichtert.

Sollten sich nicht ausreichend Schenker für alle Kinderwünsche finden, dann springe die Hoffmann-Stiftung ein, aber auch das war bislang noch nie notwendig, erklärt Martin Scheurich.

Und auch in diesem Jahr hat er bereits zahlreiche Wertheimer auf der Liste, die unbedingt mitschenken wollen - voraussichtlich würden die Karten schnell vergriffen sein. Allen Beteiligten ist es wichtig, dass es sich um eine Aktion von Wertheimern für Wertheimer handelt. Martin Scheurich betont dabei, dass man Geschenke möglichst nicht im Internet kaufen solle, sondern besser im lokalen Einzelhandel.

IInfos über die Stiftung im Internet unter: https://www.stiftung-hoffmann.de

MICHAEL GERINGHOFF

