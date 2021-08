Gebürtige Wertheimerin Theresa Jeßberger: Mit Debüt-Roman zum Fantasy-Preis

"Töchter der Freiheit"

Inspiriert von Wertheim: Theresa Jeßberger und ihr Debütroman "Töchter der Freiheit". Foto: Petra Folger-Schwab

In Wertheim geboren, lebt sie in einem kleinen Ort im Main-Tauber-Kreis, dem sie nach Möglichkeit treu bleiben will. Die angehende Grundschullehrerin schreibt Geschichten, seit sie denken kann. "Mit neun Jahren ging das los", erzählt die heute 24-Jährige und erinnert sich, dass sie ihre Geschichten in der Schule vorlesen durfte.

Das Schreibtalent hat nun auch die Phantastische Akademie mit dem deutschsprachigen Literaturpreis für Phantastik, dem Seraph, honoriert, der dieses Jahr zum zehnten Mal vergeben wurde. Am 24. Juni 2020 war ihr erstes Buch "Töchter der Freiheit" im Fischer-Verlag erschienen. Der Verlag hatte es bei der Akademie eingereicht, und die Autorin war begeistert, als sie von ihrer Nominierung für den Seraph erfuhr. Dass sie dann tatsächlich den Preis für das beste Debüt bekam, hat sie überrascht. "Damit hätte ich nie gerechnet", räumt sie ein.

Der Preis wird normalerweise im Rahmen der Leipziger Buchmesse verliehen, wegen der Pandemie fand die Veranstaltung im Mai 2021 ohne Publikum in der Leipziger Kongresshalle am Zoo und online statt. "Zum Glück waren Pfingstferien, sodass ich daran teilnehmen konnte", sagt Jeßberger. Nächstes Jahr ist sie dann die Laudatorin für die Preisträgerin 2022.

Mit 14 angefangen

Wie schreibt man denn so ein Buch, fragen wir die junge Frau. Die Geschichte, die letzten Endes in einem über 400 Seiten starken Fantasy-Roman mündete, hat sie schon mit 14 Jahren angefangen. Und dass es Fantasy sein würde, war für sie klar. "Ich habe nie etwas anderes gelesen", schildert sie ihre Vorliebe. "Harry Potter" habe sie verschlungen, ebenso "Herr der Ringe".

Nicht der Plot sei zuerst da gewesen, sondern die Figuren. "Ich wusste von Anfang an, dass die Protagonistin eine Frau ist", beschreibt sie ihr Vorgehen. "Eine Hauptfigur stirbt unschuldig für irgendwas", das sei klar gewesen. "Was ist so viel wert, dass man sein Leben dafür opfern würde", sei die zentrale Frage gewesen. Wichtig ist ihr, dass Werk und Autorin getrennt zu sehen sind. Autobiografische Züge gebe es nicht. Sie habe die verschiedenen Figuren geschaffen und dann miteinander in Verbindung gebracht. Die Geschichte habe sich beim Schreiben entwickelt. Insgesamt habe es acht Jahre gedauert, bis sie zum Buch angewachsen war. Sie habe zuerst phasenweise geschrieben, die Geschichte auch mal länger liegengelassen. In der Endphase habe sie sehr diszipliniert jeden Abend geschrieben.

Einen Hauptstrang gibt es und viele Nebenschauplätze, wobei die Rebellion gegen eine herrschende Person klassisches Fantasy-Thema sei. Sie hat Notizbücher vollgeschrieben mit Details, auch mit Zeichnungen und Landkarten oder Stadtplänen. Interessant, dass der Grundriss der Wertheimer Innenstadt dem ihrer Fantasiestadt Tenebra entspricht. "Wenn man in so einer Gegend aufwächst mit den vielen Burgen, kann man eigentlich nur Fantasy schreiben", schwärmt Theresa Jeßberger geradezu. "Das hat mich sehr zu mittelalterlichen Geschichten inspiriert."

"Pures Glück"

Veröffentlichung sei kein Thema gewesen, sie habe für ihren eigenen Spaß geschrieben. Gleichaltrige habe sie sich als Zielgruppe vorgestellt, jetzt denkt sie eher an 16-Jährige oder auch interessierte Erwachsene. Außer ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder habe es niemand zu lesen bekommen. Ihm habe es gefallen. Der Verlag sei auf sie zugekommen, nachdem sie die Geschichte auf einer Internetplattform veröffentlicht hatte. So sei es dann zur Zusammenarbeit mit dem renommierten Fischer-Verlag gekommen. "Pures Glück" sei das gewesen.

Wie geht es weiter mit der Schriftstellerei? In Zukunft will Theresa Jeßberger unter Pseudonym schreiben, weil sie so ihre beiden Berufe trennen kann. In Richtung historischer Roman, der vielleicht im Tudor-England spielt, soll es gehen. Das wird ein Genrewechsel sein, den ihre Fans sicher gespannt erwarten.

Info zum Buch: Theresa Jeßberger: Töchter der Freiheit, 448 Seiten, S. Fischer Verlage

pefs

Hintergrund: Der Literaturpreis Seraph Theresa Jeßberger hat den Seraph 2021 in der Kategorie "Bestes Debüt" bekommen. Der Seraph ist ein Jurypreis, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die besten deutschsprachigen Romane des "Phantastik-Genres" zu prämieren. Seit 2012 verleiht die Phantastische Akademie jährlich im Rahmen und in Kooperation mit der Leipziger Buchmesse den Literaturpreis in den mit Preisgeldern dotierten Kategorien Bester Roman, Bestes Debüt und seit 2018 auch Bester Independent-Titel. Der Name Seraph entstammt der judäo-christlichen Mythologie und bezeichnet die oberste Hierarchieebene unter den Engeln. Seraphim werden meist mit drei Flügelpaaren dargestellt. Für die Phantastische Akademie symbolisieren sie die drei großen Untergenres der Phantastik: Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-Literatur. Die Seraph-Siegerstatuen werden jedes Jahr in Handarbeit von der Künstlerin Claudia Heinzelmann gefertigt und sind somit echte Unikate. (Quelle: https://phantastische-akademie.de)