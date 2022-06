Wertheim: Mit Cowboyhüten vor altem Gemäuer

Kunstverein Convenartis holt Folsom Prison Band

Wertheim 26.06.2022 - 14:07 Uhr 2 Min.

Gut besucht und gute Stimmung: das Konzert der Folsom Prison Band auf der Wertheimer Burg. Foto: Petra Folger-Schwab

Die aus zwei Musikern bestehende Folsom Prison Band gastierte am Samstagabend auf der Wertheimer Burg zum Abschluss des ersten Convenartis-Halbjahres. Der Kunstverein hatte den Termin wiederholt verschieben müssen, und für die deutlich mehr als 100 Besucher hätte der Keller nicht gereicht.

Das Wetter passte, ein wunderschöner lauer Sommerabend hatte auch Fans mit Cowboyhüten und entsprechenden Outfits angelockt. Frontman Roman Hofbauer eröffnete das Programm solo mit »Hurt«, einem bewegenden, nachdenklichen Stück, das Cash erst 2002 veröffentlicht hatte. Die Liedzeile »Everyone I know goes away in the end« (Jeder, den ich kenne, geht am Ende weg.) stimmte erstmal traurig, kam beim Publikum aber gut an. So auch »Give my love to Rose« von 1962, wo es um die Liebe eines Sterbenden zu Rose und seinem Sohn geht.

»Ehrliche Musik«

Zusammen mit Gitarrist Alex Espinosa, der statt dem verhinderten Joe Baumgartner spielte, bot Hofbauer ein abwechslungsreiches Programm für die »Freunde handgemachter, ehrlicher Musik«, wie es in der Vorankündigung hieß. Die beiden Musiker harmonierten gut. Espinosa gefiel mit ausgezeichneten Soli an der E-Gitarre, Hofbauer perfekt an der Akustikgitarre und seine gefühlvolle Stimme. Manchmal hatte man den Eindruck, der Meister selbst sei am Mikrofon.

Roman Hofbauer führte durch den Abend und gab immer wieder interessante Hintergrundinfos zu den einzelnen Stücken. Die Hälfte des Programms bestand aus Musik von Johnny Cash, Weggefährten und Musikern, wie Elvis Presley oder Buddy Holly, die Cash beeinflusst hatten, standen auch auf dem Programm.

»I walk the Line« durfte ebenso wenig fehlen, wie »Ghostriders in the sky«. Immer wieder gab es begeisterten Applaus, Pfiffe und Rufe. Vor allem »Folsom Prison«, das Hofbauer schon im Gefängnis in Landsberg gespielt hat, kam gut an. Die Ballade »25 minutes to go« und ein Ausflug in Richtung Gospels wurde vom Publikum mit viel Applaus honoriert.

»Ring of Fire« als Zugabe hatten die Fans erwartet und sangen leise mit. Und »On the Road again« passte als letztes Stück, zu dem sogar getanzt wurde. Nach Attenberg gehe es am nächsten Tag, verrieten die rundum zufriedenen Musiker am Schluss, während sie geduldig für Selfies posierten.

Dankbares Publikum

»So muss das sein«, schwärmte die Vorsitzende des Kunstvereins Convenartis, Bernadette Latka von der guten Zusammenarbeit mit den Musikern. Sie zieht rückblickend auf das erste Halbjahr vorsichtig Bilanz. Die Besucherzahlen seien noch gering, aber das Publikum sei dankbar. Große Zuschauerzahlen habe man im angestammten Keller, dem eigentlichen Spielort, aber noch nicht verbuchen können. Drei Aufführungen der Gewölbegaukler mit dem Stück »Der grüne Bogenschütze« stehen am 8., 9. und 10. Juli noch auf dem Programm.

Nach der Sommerpause geht es am 17. September mit der Band Strömkarlen und »Songs from the North« weiter.

https://convenartis.de/

PETRA FOLGER-SCHWAB