Mit Büchern das Selbstwertgefühl fördern

Literatur: Illustratorin und Grafikdesignerin Vera Warter aus Messelhausen ergänzt das Kinderbuch-Autoren-Duo

Madeleine Weis ist eine der Autorinnen des Buchs "Blinky" aus dem Projekt "Wunderfitzige Kids". Dessen Ziel ist es, das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern durch Geschichten zu stärken. Auch Weis' Tochter Felicitas mag "Blinky".

Das erste Buch ihrer Reihe handelt vom Stern Blinky und erschien im Dezember 2020. Der Ursprung der Idee liegt aber deutlich weiter zurück, wie Madeleine Weis aus Rauenberg berichtet.

Die 39-Jährige ist eine der Autorinnen und hat das Projekt ins Leben gerufen. Die Grundideen für die Geschichten stammten von einem leider zu früh verstorbenen Freund von ihr. Vor etwa 20 Jahren hätten die beiden bei Freizeiten der evangelischen Bezirksjugend mitgewirkt. Ihr Freund habe auf den Freizeiten oft Geschichten erzählt. Manche habe er sie selbst aufgeschrieben, andere seien beim Erzählen notiert worden, von wieder anderen gab es nur passende Bilder zur Geschichte.

Ein tolles Kinderbuch

»Damals versprach ich ihm, irgendwann machen wir ein tolles Kinderbuch aus Deinen Geschichten.« Seine Materialien habe er Weis gegeben. Lange seien diese in einer Kiste bei ihr gelagert worden. »Über die letzten zehn Jahre hat es immer wieder vereinzelte Versuche gegeben, die Materialien aufzuarbeiten.« Irgendwie sei es aber nie zu einem Ergebnis gekommen.

Vor drei Jahren habe Weis dann ihre Lehrerkollegin Sonja Rapp aus Grünsfeld gefragt, ob sie sie unterstützen möchte. »Sie war sofort von den wenigen fertigen Geschichten, die in der Kiste waren, begeistert«, freute sich Weis. Die 44-jährige Rapp erklärte sie schreibe schon immer wahnsinnig gerne. »Ich liebe Kinder und in meiner 20-jährigen Erfahrung als Lehrerin habe ich selbst erfahren und gelernt, wie wichtig es ist, dass unsere Kinder weitaus mehr sind als ihre Schulnoten.« Das Wichtigste, was die Kinder bräuchten, sei ein gesunder Selbstwert und ein Vertrauen in die eigenen Stärken.

Beide waren sich einig, mit der Geschichte um den Stern Blinky fange man an. »Wir schrieben, inspiriert durch die Materialien, die Geschichte«, so Weis. Außerdem entwickelten die beiden eine Rahmengeschichte. »Unsere Vision ist, dass Opa Blumann und sein Enkel Linus die Kinder auch in allen weiteren Geschichten begleiten.« Der Text sei zwar fertig, das große Thema Illustration sei aber noch offen gewesen.

Glücklicher Zufall

Anfang 2020 habe man durch einen glücklichen Zufall Vera Warter aus Messelhausen, einem Ortsteil von Lauda-Königshofen, kennengelernt. Sie hätten die Illustratorin und Grafikdesignerin erst einfach Mal aus Spaß gefragt, ob sie Interesse am Projekt hätte. »Sie war sofort total dabei und fand unsere erste Geschichte und weitere Ideen cool«, freute sich Weis.

Die 40-jährige Illustratorin sagte zu ihrer Begeisterung für das Projekt: »Potenzal-Entfaltung, Achtsamkeit, Bewusstsein, Selbstreflektion spielen für mich eine wichtige Rolle im Leben. Diese Werte an Kinder weitergeben zu dürfen in Form von Geschichten und Übungen für ein mit Liebe erfülltes, selbstbestimmtes Leben mit Vertrauen, Respekt, Liebe und Wertschätzung ist wundervoll.«

Nach wie vor aktuell

Warter vollendete den Logoentwurf und die gemeinsamen Designelemente des Projekts und schuf gleichzeitig die Zeichnungen für das erste Buch. Beim Durchlesen der Ideen ihres Freundes hätten die Drei gemerkt, dass die Geschichte, obwohl sie schon 20 Jahre alt waren, heute noch aktuell sind, erinnert Weis. Es stecke so viel in ihnen, das die Entwicklung von Kindern fördere.

Das habe sie zur Zielsetzung inspiriert, die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstwertgefühl von Kindern zu fördern. Die Bücher werden unter dem Projektnamen »Wunderfitzige Kids« im Eigenverlag veröffentlicht. Laut Weis stehe der Begriff wunderfitzig im Südbayerischen für neugierige Kinder. »Es passte zu unseren Ideen, da Kinder neugierig auf sich, ihre Talente und das Leben sein sollen.« Und Warter ergänzt: »Wunderfitzig zu sein, bedeutet die kindliche Neugierde und die Begeisterung für Neues mit in ein gesundes Erwachsensein zu nehmen.« Selbstwirksamkeit spüre man durch den Glauben an sich selbst. Bei den Kindern komme die Geschichte gut an. »Blinky mag ich, weil er ein Stern ist, der viel lernt und am Ende eine Sternschnuppe wird«, meint dazu Felicitas, Weis' fünfjährige Tochter.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Wunderfitzige Kids Die Bücher von Sonja Rapp, Madeleine Weis (Text) und Vera Warter (Illustration) erscheinen unter dem Reihentitel: »Opa Blumann und seine wunderfitzigen Lebensgeschichten.«

Madeleine Weis ist Grund- und Hauptschullehrerin für Deutsch und Musik, Sonja Rapp unterrichtet in der gleichen Schulart Deutsch und Sport. Warter ist Illustratorin und Grafikdesignerin.

Der erste Band der Drei heißt »Blinky auf seiner spannenden Reise zu sich selbst.«

Das A-5-Hardcover-Buch umfasst 48 Seiten.

Es richtet sich als Vorlesewerk an Kinder in der Vorschule und der 1. und 2. Klasse und als Ganzschrift zum Selbstlesen an Kinder der 3. bis 6. Klasse. Aktuell arbeiten die drei Frauen an Informationsmaterialien, um Schulen und Kindertageseinrichtungen von einem Einsatz der Geschichte zu überzeugen. Außerdem arbeiten sie gerade an ihrem neuen Buch »Wölkchen.«

Zum Buch »Blinky« gibt es ein zusätzliches Arbeitsheft mit dem Titel »Mein wunderfitziges Entdeckerheft Blinky«. Es enthält auf 44 A5-Seiten Übungen zu Achtsamkeit, Dankbarkeit und Konzentration für Kinder, ergänzt durch einige Übungen zum Leseverständnis der Geschichte. Außerdem gibt es verschiedene Alltagsprodukte mit dem Blinky-Logo.

Diese sollen, laut den Projektmitgliedern, Kinder immer an die Leitvision des Projekts »Glaube an dich, und alles ist möglich« erinnern. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren 15 Bücher und die dazu passenden Arbeitshefte entstehen.(bdg)