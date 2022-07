Prozess in Mosbach: Mit Auto und Machete gegen Ex-Partnerin

Täter vor dem Schwurgericht

Külsheim 19.07.2022 - 13:13 Uhr < 1 Min.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann laut Pressemitteilung des Gerichts versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vor. Er habe am Abend des 21. Dezember im Külsheimer Gewerbegebiet seine Ex-Partnerin umbringen wollen. Dabei sei er mit seinem Auto gezielt gegen das Auto der Ex-Partnerin gefahren, dieses sei nach der »heftigen Kollision« nicht mehr fahrbereit gewesen. Der Angeklagte habe danach die Autotür der Geschädigten geöffnet und mit der Klinge einer Machete mehrfach in Richtung der Frau gestochen. Durch das Hinzukommen von Zeugen und aufgrund eigener Verletzungen an den Händen habe der Angeklagte dann von der Geschädigten abgelassen. Die Frau habe Schnitt- und Stichverletzungen erlitten, für sie habe Lebensgefahr bestanden.

Die Verhandlung beginnt am Donnerstag, 28. Juli um 9 Uhr im Landgericht Mosbach. Laut Gericht sind neben dem Angeklagten und seinen Verteidigern acht Zeugen sowie drei Sachverständige für die Bereiche Unfallrekonstruktion, Rechtsmedizin und Psychiatrie geladen. Für den Folgetag gibt es einen Fortsetzungstermin, zu dem der Angeklagte, seine Verteidigung sowie drei Sachverständige geladen sind.

»Die Verhandlung ist öffentlich anberaumt. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit gemäß den gesetzlichen Regelungen ist möglich«, heißt es seitens des Gerichts.

