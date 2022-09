Mit 82 Jahren ist der Kreuzwertheimer noch immer an der Platte

Zur Person: Landolin Platz

Geboren am 14. Juni 1940 in Dörlesberg lernte Landolin Platz nach dem Abschluss der Schule den Beruf des Bäckers, den er bis zur Rente unter anderem in den Backstuben der Betriebe Nohe und Frischmuth auch ausübte. Nach Kreuzwertheim kam er der Liebe wegen, denn seine Ehefrau Renate wohnte mit ihren Eltern dort. Das Paar lernte sich 1959 beim Fasching kennen und fünf Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Seine Begeisterung für das Tischtennisspiel gab Platz an seine vier Kinder weiter, die ebenfalls in der Jugend und zum Teil auch im Erwachsenenalter an der Platte standen. Sehr stolz ist das Ehepaar zudem auf die fünf Enkelkinder. (riff)