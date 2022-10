Prozess: Mit 2,2 Promille falsch abgebogen und Verkehrsteilnehmer gefährdet

Amtsgericht Wertheim: Ein halbes Jahr Haft auf Bewährung

Wertheim 20.10.2022 - 13:27 Uhr < 1 Min.

An einem frühen Sonntagmorgen war der Fahrer einer jungen Frau zunächst an der Wertheimer Odenwaldkreuzung aufgefallen, als er beim Abbiegen die falsche Spur erwischte und links der Verkehrsinsel gefahren war. In Schlangenlinien sei es Richtung Freudenberg gegangen, kurz vor Mondfeld habe es einen Beinahezusammenstoß gegeben, in Mondfeld selbst sei der Fahrer auf den Gehsteig geraten.

Nahe dem Tremhof hatte die Polizei den BMW gestoppt, der Blutalkoholwert des Fahrers wurde mit 2,2 Promille gemessen. Der Mann war in der Vergangenheit mit Alkohol am Steuer aufgefallen, hatte jedoch einen Entzug gemacht, der auch einige Jahre erfolgreich schien. Nun war der 52-Jährige rückfällig geworden.

Der Anwalt machte geltend, dass sein Mandant so sehr angetrunken gewesen sei, dass er nicht mehr habe erkennen können, dass es falsch sei, ins Auto zu steigen. Sein Mandant lebe in einem gesunden Sozialfeld, der Arbeitgeber unterstütze eine neuerlich notwendige Alkoholtherapie - selbst wenn sie stationär ausgeführt werden müsse. Richterin Ursula Hammer folgte dem weitgehend. Einen entschiedenen Tatvorsatz sehe sie nicht, gehe aber schon davon aus, dass der Beklagte die Alkoholfahrt, am Ende einer ausgedehnten Feier, billigend in Kauf genommen habe. Der Führerschein ist weg und kann erst nach 18 Monaten neu beantragt werden. Die Tat ist zudem mit einem halb belegten Jahr Gefängnis auf Bewährung. Obendrein muss sich der Mann einer neuerlichen Alkoholtherapie unterziehen. Richterin Hammer betonte, sie setze Hoffnung in den Entzug, der ja schon einmal, auf Jahre hin, erfolgreich gewesen sei.

