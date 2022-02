Miniumzug in Mondfeld mit aktuellem Bezug

Narren: Faschingsgesellschaft mit einem Wagen unterwegs

Die Sonne lachte um die Wette beim Miniumzug, der sich am Faschingssonntag durch die Ortschaft schlängelte. Er war bunt, fröhlich und brandaktuell. Die Fußgruppe "Give Peace a Chance" hatte sich spontan dem Wagen der Faschingsgesellschaft Mondfeld angeschlossen und so für einen Bezug zum Krieg in der Ukraine gesorgt.

Sitzungspräsident Patrick Grän betonte, dass es ganz knapp auf der Kippe stand, den Umzug aufgrund des Ukraine Krieges abzusagen. "Wir sind in Solidarität mit der Ukraine, das wollen wir ganz deutlich sagen." Das Zeichen der Solidarität setzten die Hippie Freaks mit ihren Peace-Zeichen. Den Boxtaler Froschwagen funktionierte man kurzfristig zum mobilen Drive in Bratwurststand. So gab es quasi im Vorbeifahren Bratwurst, kühle Getränke und Piccolo für die Damen.

In der Tat versammelten sich in der Faschingshochburg in den jeweiligen Hofeinfahrten und Gassen einige Mondfelder und Zugereiste, um mit "Mofeld Helau" die muntere Truppe zu begrüßen. Vor allem die Minions in XXL-Größe kamen bei dem Narrensamen gut an. "Ich finde es toll, sie haben wenigstens etwas auf die Beine gestellt", meinte ein Zaungast, der zufällig mit seinem Rad vorbeikam. Die Bratwürste gingen weg wie sprichwörtlichen warmen Semmel, so war man bereits nach dem ersten Drittel der Strecke an der Nibelungenstraße ausverkauft. Damit hatten sie nicht gerechnet.

Auch nicht damit, dass die drei hoch geladenen Videos bei Instagram und Facebook auf eine so positive Resonanz stießen. Zu Verdanken ist dies den beteiligten Gruppen von den Sandfröschen, den Wicken, der Garde, dem Männerballett sowie den Schnatterliesen. Sie zeigten sich kreativ. Während das Männerballett seine Balance mit Work-outs am Spielplatz zeigte, und die Schnatterliesen einen Querschnitt der vergangenen Jahre zum besten gaben, waren es die Träger der Ehrenmützen, die für die emotionalsten Momente in den insgesamt 43 Minuten langen Videos sorgten. Sie schmetterten gemeinsam mit dem Duo Grein das "Möfelder Faschingslied": "Ich bin in Mondfeld verliebt, genau wie Du."

Über 30 Stunden hat Jasmin Jungwirth in den Zusammenschnitt der Videos gesteckt. "Es hat sich gelohnt", so ihr Fazit am Sonntagnachmittag auf der Straße beim Miniumzug: Die FGM (Faschingsgesellschaft Mondfeld) hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. "Wir hoffen, dass wir ein Lächeln in die Gesichter zaubern können, verbunden mit ein paar Freudentränen für die nächste Saison", wurde in den sozialen Medien gepostet. Das haben sie in der Tat trotz den widrigen Umstände geschafft. Günter Herberich