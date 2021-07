Konzert in Aschaffenburg: Sebastian Bogensperger

Minimalistischer Old School Sound in der Eventscheune auf der Rauenberger Höhe

Er hatte das richtige Ohr für das Wesentliche und begeisterte die Gäste in der Eventscheune in Rauenberg: Sebastian Bogensperger.

Zum Glück führte ihn sein Navi ins richtige Rauenberg, und er zeigte sich sichtlich glücklich, wieder vor Publikum, noch dazu in einer Scheune, spielen zu können. Solo auf der Bühne zeigte er sich rund zwei Stunden tiefenentspannt.

Für ihn war es fast ein Kinderspiel, gleichzeitig E-Gitarre und Bass zu spielen. Alles gemischt mit den Füßen, die in zu großen Flip-Flops stecken. Das gibt er auch noch freimütig zu, pfeift zu Bobby Mc Ferris »Don´t worry be Happy« und findet bereits nach zwei Songs locker den Kontakt zum Publikum.

Madeleine Weiß, Organisatorin und Chefin der Eventscheune, freute sich nicht nur über eine fast ausverkaufte Scheune. »Ich finde es klasse, dass so viele auswärtige Gäste den Weg hierher gefunden haben«, betonte sie. Alle Rauenberger die nicht da waren, haben auf jeden Fall etwas verpasst.

Eigenen Weg gefunden

»Es ist in der Tat großartig hier«, stellte auch Bogensperger fest, nachdem er erst einmal von Same Cooke den Song »Cuipid« aus den 1960er Jahren zum Besten gab. »Ich werd' bald 37 Jahre alt, hab' aber nun meinen eigenen Weg gefunden«, erfährt unsere Redaktion von ihm im Gespräch zwischen den beiden Sets. Seit 20 Jahren steht er schon auf der Bühne. Als Sänger von Bobbin´B beherrscht er natürlich den Entertainment-Faktor und wickelt nicht nur die Damen mit seinem Charme bei den Ankündigungen zu den jeweiligen Songs um den Finger.

Eine frische Prise weht durchs Scheunentor. Reggae-Klänge und Meeresrauschen ertönen. Sebastian Bogensperger schöpft die rund 25 Knöpfe am Boden an seinem Loop-Mischpult vollständig aus und grinst dabei schelmisch. Das größte Lob kommt dabei direkt nach einer halben Stunde aus dem Publikum: »Mit ihrer Musik, ist es wie in der Karibik«, sagt eine Dame und trifft den Nagel auf den Kopf.

Passend danach wird es jazzig angehaucht mit »love« von Nat King Cole«. Alles keine Chart-Kracher, die hat er sich für später aufgehoben. »Bum Bum«, geht in die Beine, ganz im Stile von Ricky King, erinnert aber auch an seine Zeit bei Bobbin´B. Seine Musik kommt direkt aus dem Herzen, das spüren seine Gäste.

Eigene Songs gibt es am Samstagabend wenig. Dafür »Breakfast at Tiffany« und den »Mango Tree« aus dem James Bond Film »Dr. No«, den Bogensberger in seiner ganz eigenen Version mit viel Gefühl präsentiert. Anschließend die »Tree Little Birds« von Bob Marley. Natürlich wird der Refrain lautstark mitgesungen. Er ist einfach mitreißend auf der kleinen Bühne. Das legendäre »My Girl« ein Hit von den »Temptation« darf ebenso nicht fehlen.

Von seinem hervorragenden Gitarrenspiel konnte man sich vor allem beim »Chan Chan«, bekannt vom Buena Vista Social Club, überzeugen.

Einer der Höhepunkte war das »gruppendynamische Gemeinschaftserlebnis«, wie es Bogensberger bezeichnet. Das gibt es dann zu dem R& B Hit »Soul Sisters«. Als Rausschmeißer hatte er sich »Stand by me« ausgesucht.

So schnell kam er allerdings nicht von der Bühne. Sein minimalistischer Old School Sound kommt einfach zu gut in Rauenberg an. Da »Don´t worry be Happy«, die gleichen Akkorde hat wie »Whats up« von den »4 non Blondes«, wird dies vermischt. »Mal was anderes«, kommentiert dies ein Gast.

Sie dürfen sich alle freuen, denn Sebastian Bogensberger wird wieder kommen. Madeleine Weiß verpflichtete ihn direkt auf der Bühne für ein weiteres Konzert. »Hoffentlich sind dann keine Tische mehr da, dann können wir 'ne richtige Party machen«, damit verabschiedete er sich von einem dankbaren Publikum.

