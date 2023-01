Mieten in der Wertheimer Innenstadt steigen

Wohnungsmarkt: Auch Nebenkosten teurer

Wertheim 27.01.2023 - 15:59 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Neubauwohnungen auf dem ehemaligen Volpert-Gelände werden derzeit für zehn bis zwölf Euro je Quadratmeter vermietet. Foto: Gunter Fritsch

Beispielhaft nannte er das Projekt »Wohnen am Yachthafen« auf dem ehemaligen Volpert-Gelände. Dort seien viele Wohnungen an Kapitalanleger verkauft worden, für die derzeit Mieterinnen und Mieter gesucht werden. Dort werde der Quadratmeter zwischen zehn und zwölf Euro vermietet. Allerdings, so Althaus weiter, müssten Mieter dann noch einmal mit einer Nebenkostenvorauszahlung für ein solches Neubauprojekt mit Pelletheizung von 3 bis 3,50 Euro je Quadratmeter kalkulieren.

900 Euro für 60 Quadratmeter

In der Summe liege der Quadratmeterpreis warm dann bei 15 bis 16 Euro, rechnete Althaus vor. Bei einer Fläche von 60 Quadratmetern und einem Quadratmeterpreis von 15 Euro warm, müssen Mieter dann in diesem Neubauprojekt 900 Euro für ihre Wohnung monatlich aufwenden.

Althaus verdeutlichte am Beispiel der in Wertheim beliebten Hotelhäuser auf dem Wartberg, wie deutlich die Mietnebenkosten in den vergangenen Monaten gestiegen sind. Diese Gebäude mit freiem Blick auf die Wertheimer Altstadt werden mit Fernwärme beheizt.

Die Nebenkostenvorauszahlung betrage bereits 4,75 Euro je Quadratmeter. Auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge an der Alten Vockenroter Steige entstehen derzeit ebenfalls neue Wohnungen. Althaus bezifferte hier den Quadratmeterpreis für den Kauf einer Wohnung auf 4800 Euro. Eine 100 Quadratmeter große Wohnung koste dann 480.000 Euro.

Große Nachfrage

Althaus sieht eine große Nachfrage am Mietwohnungsmarkt in Wertheim. Für drei Miet-Wohnungen im Neubauprojekt »Wohnen am Yachthafen« mit einer Warmmiete von 15 Euro den Quadratmeter habe es 220 Anfragen gegeben, ist der Altstadtbeirat überzeugt, dass es in der Großen Kreisstadt Wertheim nach wie vor an Mietwohnungen unterschiedlicher Größe mangele.

gufi