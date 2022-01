Michael Matthias aus Wertheim und die Welt in 1:87

Städteplaner, Elektriker und Fahrdienstleiter in ei Funktion

Angefangen habe alles mit einer Modelleisenbahn. Damals war er vier Jahre alt. Als er zehn war, kam das Interesse am Modellbau hinzu. »Ich wollte meine Modelleisenbahnanlage immer mehr mit Landschaft und technischen Raffinessen ausschmücken«, erklärt er. Vor allem die technische Seite habe es ihm angetan. »Beim Modellbau bin ich Städteplaner, Landschaftsplaner, Städtebauer, Elektriker, Verkehrsplaner und mit der Eisenbahn auch Fahrdienstleiter«, beschreibt er die Vielfalt. Er spiele auch gerne mal mit der Bahn in der Landschaft. »Außerdem gefällt mir, dass man mit dem Modellbau Geschichten erzählen kann«, schwärmt er.

Sein Ziel bei den Modellen und Landschaften ist, dass diese möglichst originalgetreu in Aussehen und Funktion sind. »Die Herausforderung ist, dass das Modell am Ende reibungslos funktioniert und der Gesamteindruck passt«, erklärt Matthias. Neben der Fertigung der kleinen Modelle sei auch die Technik eine Herausforderung. Es seien feinste Verkabelungen, die oft verlötet werden. Außerdem müsse man immer wieder Fehler suchen, denn auch die elektrischen und elektronischen Bauteile unterlägen einem Verschleiß.

Schon seit Jahrzehnten ist Michael Matthias begeisterter Modellbauer.

Schaltungen werden digital

Auch die zunehmende Digitalisierung von Anlagensteuerungen seien eine Herausforderung und ein Lernprozess. »An Anfang stand die digitale Steuerung von Signalen und Weichen, in Zukunft sollen auch die Fahrzeuge digital gesteuert werden«, erläutert er. Teilweise bauten Modellbauer eigene Schaltungen für die Steuerung. Je größer die Anlage wird, desto aufwendiger sei die Steuerungstechnik. »Mich reizt die Mitarbeit im Verein, da man dort mehr Möglichkeiten hat als mit einer kleinen Anlage zu Hause«, ist Matthias überzeugt.

Modellbauer erzählen in ihren Welten mit vielen kleinen Details Geschichten.

Zeitgesteuerte Beleuchtung

Sein neuestes Projekt ist die aufwendige originalgetreu wirkende Beleuchtung der Anlage. Daran arbeitet er seit etwa zwei Jahren. »Alle Häuschen sollen von innen beleuchtet werden«, erklärt er. Dabei solle das Licht zeitgesteuert in verschiedenen Räumen an- und ausgehen. Dazu kommen Straßenlaternen und die Beleuchtung bestimmter Plätze auf der Anlage. Auch Lichteffekte wie Lagerfeuer plant er ein. »Für die Steuerung verwende ich Technik aus dem Discobereich, das ist günstiger als Fachtechnik für Modellanlagen«, weiß Matthias. Man müsse für Lösungen in alle Richtungen offen sein.

Aktuelles Hauptprojekt von Michael Matthias ist eine umfassende originalgetreue Beleuchtung für die Anlage des Wertheimer Eisenbahnclub.

Außerdem arbeiteten die Hobbymodellbauer des Vereins aktuell an einem originalgetreuen Modell des Mainhafens in Bestenheid. Die Lagerhalle wurde aus selbst zugeschnittenen Kunststoffplatten gefertigt. Für das originalgetreue Aussehen werden Pinsel und Airbrush mit Dispersionsfarben oder wasserlöslichen Acrylfarben sorgen, so Matthias. »Zuerst macht man viele Fotos von den Objekten, die man bauen möchte«, erklärt er. Dann erstelle man am PC ein 3D-Modell, das man dann umsetze. Auch ein Modell des Krans am Mainhafen wird noch gefertigt. Für den Main schaffe man mit Farbe und kleinen Elementen erst den Untergrund. Das »Wasser« wird mit Hilfe eines Zweikomponenten Epoxidharz gegossen. Dazu seien die richtige Mischung und ein absolut dichter Untergrund nötig.

»Modellbauer brauchen Fantasie«, ist er überzeugt, denn sie müssten sich das gewünschte Ergebnis schon vor der Planung vorstellen können. Wichtig seien zudem Fingerfertigkeit, handwerkliches Geschick und viel Geduld. Auch technisches Verständnis sei von Vorteil, aber kein Muss. Gut sei auch, zu anderen Modellbauern Kontakt zu haben und sich bei Ausstellungen, aber auch mit Videos zu informieren. Seine absolute Empfehlung ist ein Besuch im Miniaturwunderland Hamburg, dem »Mekka der Modellbauer«.

Wenn Betrachte viele Dteails entdecken freuen sich die Modellbauer.

Die Faszination des Modellbaus liege auch darin, dass sich die Arbeit damit immer weiterentwickele. »Große Zukunftsthemen sind aktuell der Laserzuschnitt von Teilen, der 3D-Druck für kleine und größere Teile und die Digitalisierung im Steuerungsbereich«, so Matthias weiter.

Gerade in der Coronazeit hätten sich viele neue Begeisterte für den Modellbau gefunden. »Der Modellbau hat als Hobby Zukunft«, fasst er zusammen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Anfängertipps für den ModellbauModellbauer Die Materialvielfalt im Modellbau ist groß. So finden sich hier zum Beispiel verschiedene Materialien für Oberflächen. Michael Matthias erklärt, Modellbau sei kein teures Hobby. Schon mit günstigen Materialien könne man vieles bauen. Das Hobby ist laut Matthias schon für Kinder ab etwa zwölf Jahren geeignet. Als grundlegende Werkzeuge benötigt man Pinzette, Cuttermesser, kleine Schraubendreher sowie kleine Zange und Schere. Das erste Modell kann ein einfaches Gebäude, wie beispielsweise ein Lagerschuppen mit Details oder etwas komplizierter eine Kirche oder ein Bauernhof mit mehreren Bauten sein. Zuerst sei es wichtig d,as Original als Vorbild genau zu studieren. Auch bei Fantasiemodellen solle man sich reale Beispiele ansehen. Fotos von Details, wie Putz, Fassade und Dach sind hilfreich. Die Modellbauer müssen auf jedes Detail des Vorbilds achten. Generell ist es hilfreich, wenn sich Modellbauer die Umwelt genau ansehen und so Ideen sammeln. Das einfache Modell kann man weiter ausgestalten zum Beispiel mit Fahrzeugen und Figuren. Die gekauften Modelle kann man selbst verfeinern, zum Beispiel mit dem Ankleben von Anbauteilen, der Bemalung und Beschriftungen. Für Beschriftungen eignen sich auch Ausdrucke auf Papier oder spezielle Transferfolien. Eine besondere Art des Modellbaus ist der Table-Top Modellbau. Dabei erstellen die Modellbauer besondere Landschaften, auf denen sie in verschiedenen Strategiespielen gegeneinander antreten. Auch die Handlungen der Spiele werden häufig selbst entwickelt. Die Spiele zeichnen sich zum Teil durch komplexe Regelwerke aus.(bdg)