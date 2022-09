Michael Heide zeigt Werke aus Keramik und Eichenholz im Kloster Bronnbach

Würdige Wächter, Engel mit einem Flügel

WERTHEIM-BRONNBACH 04.09.2022 - 14:27 Uhr 2 Min.

Michael Heide (rechts) mit einem seiner mannshohen Wächter. Links von ihm Gunter Schmidt und ein Besucher.

Gunter Schmidt, der für die Ausstellung verantwortlich zeichnet, schilderte Heide in seiner Laudatio als konzentriert und ruhig arbeitenden Künstler. Holzbildhauer und Möbeltischler sind die ursprünglich erlernten Berufe des 62-Jährigen. Philipp Mendler, sein Lehrer an der Holzbildhauerschule in Bischofsheim und später deren Leiter, habe ihn sehr gefördert. Er sei so etwas wie sein Ziehvater gewesen, so Heide. Praktika in Steinbildhauerei und als Keramiker kamen später hinzu.

Archaisch und modern

Individuelle Möbel und Wohnplastiken aus Holz hat Heide früher geschaffen. Michael Heide erzählt, dass Interessierte beispielsweise an ihn herangetreten seien und sich einen besonderen Schrank für ihre Musik-CDs wünschten. Nach längeren Gesprächen, Entwürfen und der Anfertigung eines 1:10 Modells sei schließlich ein überdimensionales Ohr entstanden, das sich wie ein Schrank öffnen ließ. »Die Modelle habe ich alle aufgehoben«, versichert er. Genial, eine scheinbar achtlos über die Stuhllehne gehängte Jacke. Wunderschöne Formverschmelzung sei das, eine sympathische Art von Surrealismus, erläutert Gunter Schmidt.

In Bronnbach werden Werke aus Michael Heides aktueller Schaffensphase präsentiert. Die »Wächter« dominieren die Ausstellung, wobei häufig helmförmige Keramiken eine Einheit mit den Holzstelen darunter bilden. Sozusagen Auge in Auge mit dem Betrachter reihen sie sich hinter- oder nebeneinander. Manche Wächter ruhen auf weißen Sockeln, wie abgelegte Helme. Jeder ist anders, keiner identisch. Auch Zeichnungen, teils mit Bleistift, teils mit Pastellkreiden gibt es von den Wächtern. Eine gewisse Spiritualität, Achtsamkeit und Demut gehen laut Heide von ihnen aus. Gunter Schmidt bezeichnet die Wächter als würdige Erscheinungen, archaisch und gleichzeitig modern.

Ein weiteres Thema von Michael Heides aktuellen Arbeiten sind Engel. Auffällig, dass sie als Skulptur, Relief oder Zeichnung nur einen Flügel haben. »Wir wollen doch ein gutes Leben haben«, sagt Heide philosophisch dazu. Um den zweiten Flügel müsse sich jeder selbst kümmern.

Der Ton, den Heide für seine Keramiken verwendet, kommt aus dem Westerwald. Rotbraun oder hellgrau, feiner oder gröber - das könne man entsprechend auswählen, sagt er. Er macht immer einen Entwurf, bevor er die Skulptur ausarbeitet. Vor dem Brennen bei 1.100 Grad muss sie sieben bis acht Wochen trocknen. Die vermeintlichen Risse in der Oberfläche sind beabsichtigt und schon vorher Teil der Gestaltung. Lediglich die Schwärze komme eventuell beim Brennvorgang hinzu. Das für die Stelen verwendete Holz ist Eiche. Handschmeichler nennt Gunter Schmidt die Eichenholzflächen der Stelen. »Ich bin verrückt nach glatt geschliffenem Holz«, sagt Heide dazu.

Gaby Weiland und ihr Mann Detlef Hintze sind extra aus Mannheim angereist. Sofort haben sie sich in eine Keramikskulptur verliebt, die aus zwei Teilen besteht. Als Pärchen kann sie der Betrachter interpretieren, das mal kommuniziert, mal sich die kalte Schulter zeigt. »Je nach Stimmung können wir die beiden immer wieder neu arrangieren«, meint Weiland, das habe der Künstler auch beabsichtigt. Sie töpfert selbst hobbymäßig und schätzt Heides Arbeit sehr. Bis Ende Oktober müssen sie warten, dann kann das Kunstwerk zu ihnen ziehen.

bDie Ausstellung kann bis zum 30. Oktober zu den Öffnungszeiten des Klosters besichtigt werden: Montag bis Samstag 10 bis 17.30 Uhr; Sonn- und Feiertage 11 bis 17.30 Uhr.Mehr über Michael Heide: https://www.michael-heide.de

PETRA FOLGER-SCHWAB