Metzgerei Strauß in Wertheim-Dertingen schließt für immer

Nahversorgung: Traditionsunternehmen nach mehr als 200 Jahren ohne Nachfolger - Für Metzgermeister Edwin Strauß beginnt die Rente

Wertheim 03.01.2023 - 12:12 Uhr 2 Min.

Künftig sammelt Edwin Strauß keine Auszeichnungen mehr für seine Wurst: Der Metzgermeister geht in Rente. Die Metzgerei Strauß in Dertingen. Das Geschäft öffnet am Donnerstag zum letzten Mal.

Damit endet eine lange Tradition in Dertingen: Jakob Strauß, geboren 1807, war der erste Strauß'sche Metzger in Dertingen. Er war der Ur-Ur-Ur-Opa des heutigen Inhabers. Das hat dessen Vater Friedrich (Fritz) Strauß einmal in den Kirchenbüchern recherchieren lassen.

Als Edwin Strauß seine Lehre begann, waren die Zeiten noch andere. Es gab vielleicht zehn Wurstsorten im Angebot, heute liegen ungefähr 80 verschiedene Sorten in der Theke. Nach der Ausbildung im väterlichen Betrieb zog es Edwin Strauß für anderthalb Jahre nach Würzburg, wo er schon Einblicke in andere Wurstwelten erhielt. 1979 schloss er mit Auszeichnung die Meisterprüfung ab, und seit 1985 führt er den Betrieb. Damals waren Wohnhaus und Arbeitsstätte noch unter einem Dach. Edwin Strauß wuchs zusammen mit Schwester Ulrike über dem Geschäft auf.

Nach und nach änderten sich die Gebäude und deren Nutzung. Heute hat das Anwesen eine Größe von einem Hektar und besteht aus Wohnhaus mit Laden, mehreren Gefrier- und Kühlräumen, einem Schlachthaus, Wurstküche und frühere Stallungen, die heute als Lagerräume genutzt werden. Einige Jahrzehnte lang war in einem Nebengebäude eine Filiale der Sparkasse untergebracht. Heute wird dieser Raum von der Bücherei Schmökerecke genutzt. Diese darf dort so lange bleiben, bis ein neuer Eigentümer gefunden wird. Die Filiale der Bäckerei Kachel, die im Gebäude der Metzgerei integriert war, schließt ebenfalls.

Das Schlachthaus hat seinen eigentlichen Zweck schon lange verloren. Seit mehr als 20 Jahren wurde dort kein Tier mehr getötet - denn es gab plötzlich keinen Fleischbeschauer mehr in Dertingen. Edwin Strauß kaufte noch jahrelang Schweine aus regionaler Aufzucht in Dietenhan und Höhefeld und brachte sie nach Würzburg zum Schlachter. Nachdem die Schweinezüchter ihre Betriebe aufgegeben hatten, kaufte er Schweinehälften bei einem Großhändler.

Das Wurstmachen war Edwin Strauß' große Leidenschaft. Seit 1982 nahm er an Prämierungen teil. Mehr als 100 Urkunden hat er im Flur hinter dem Laden gesammelt. »Das sind aber nicht alle«, sagt der Metzgermeister schmunzelnd. Die größten Pokale hat er im Geschäft ausgestellt.

Auf die Frage, welche Wurst er am liebsten isst, hat Strauß keine konkrete Antwort: »Ich mag alles gerne, solange es normal ist. Alles was scharf ist, ist nicht so meine Sache.« Er werde der Wurst auch nach 50 Jahren Berufserfahrung nicht überdrüssig: »Ich esse an 364 Tagen im Jahr Wurst. Es gab noch nie eine Zeit, wo ich keine mehr mochte«, berichtet er. »Die Zeiten, wo ich jedes Brät probiert habe, sind allerdings auch vorbei. Irgendwann muss man es auch mal können.« Einige Sorten hat Edwin Strauß selbst erfunden, die Weinbeißer zum Beispiel. »Da kommt Müller-Thurgau vom Dertinger Mandelberg rein«, sagt er stolz.

40 Jahre lang war die Metzgerei Strauß auch mit einer immer größeren Auswahl an Vesper- und Grillgerichten auf dem Dertinger Weinfest vertreten. Mit dem Partyservice belieferte Edwin Strauß unzählige Geburtstage und viele Vereinsfeste. In seinen Ofen passen 300 Haxen. An der Menge habe es nie gescheitert: »Mir häada liawar Dââch un Nââchd gschâffd, bevors khässa häad, m Daddinga Mäizla is die Sâch augânga«, sagt Strauß in dem breiten Dialekt, mit dem ihn die Dertinger kennen.

Doch mit Arbeit Tag und Nacht ist es jetzt vorbei. Edwin Strauß freut sich auf die Zeit, die jetzt kommt. Die will er mit ein paar besonderen Fortbewegungsmitteln verbringen: Für Motorrad, Ski und Scheese (Kinderwagen) fahren will er sich besonders viel Zeit nehmen.

Nadine Strauß