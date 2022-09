Metallkugeln müssen nah ans Schweinchen

Boule-Bahn: Wertheimer Seniorenbeirat setzt Projekt im Bestenheider Biergarten um

Wertheim 01.09.2022 - 14:33 Uhr 2 Min.

Mit einem Boulespiel Seniorenbeirat Wertheim gegen Stadtteilbeirat Besteheid wurde die Boulebahn im Löwengarten in Bestenheid offizielle eingeweiht. Geschaffen wurde sie vom Seniorenbeirat.

Es stehen zwei Sets zur Verfügung. Eine Reservierung der Bahn ist aktuell nicht nötig. Sie kann von allen Interessierten genutzt werden. Am Mittwochnachmittag fand die offizielle Eröffnung mit Seniorenbeirat und Stadtteilbeirat Bestenheid statt. Jürgen Küchler, Vorsitzender des Seniorenbeirats, berichtete, das Boulespiel sei für ältere Menschen optimal, es rege zu Gesprächen an und es sei nicht zu anstrengend. Im Main-Tauber-Kreis sei das Spiel noch wenig bekannt.

Der Seniorenbeirat habe beschlossen, auch in Wertheim solle es einen Bouleplatz geben. Bereits 2019 habe man sich mit der Idee an die Stadtverwaltung gewandt. Das Projekt sei damals aber aus Gründen der Finanzierung und Standortfrage nicht realisiert worden, berichtete er. Daher freue man sich sehr, dass es nun im Löwengarten möglich wurde. Er dankte dem Geländeinhaber Dirk Salmon, dem Pächter der Distelhäuser Brauerei und dem Biergartenpächter und Betreiber Gastronomie Wagner. Dank hatte er auch für die Stadtwerke, die das Material für die Bahn spendeten und anlieferten.

Lob sprach er Wagner für die schöne Gestaltung des Platzes um die Bahn mit Überdachungen und Tischen und Stühlen aus. "Hier gibt es optimale Voraussetzungen für das Boulespiel." Dazu gehörten die fußläufige Erreichbarkeit, Verpflegung, Unterstand bei Regen und Toiletten in der Nähe.

Für das Boule-Spiel werben

Gebaut hatten die Bahn im Mai dieses Jahres Küchler und Vitali Fuhrmann. Die Gestaltung der Umgebung durch den Biergarten erfolgte im Juni dieses Jahres. Die Bahn war bereits vor der offiziellen Eröffnung nutzbar. Küchler hoffte am Mittwoch, dass die Wertheimer Bevölkerung die Bahn zukünftig gerne bespielen wird. Stadtteilbeirat Vorsitzender Thomas Förstel zeigte sich glücklich, dass man in Bestenheid nun so eine schöne Anlage habe. Er sei froh, dass der Platz genutzt werde. Man werde für die Bahn werben, sodass diese von früh bis spät bespielt wird, versprach er. "Das Projekt ist klasse."

Richard Wagner, Inhaber von Gastronomie Wagner, sprach davon, dass Biergarten und Bürger gleichermaßen von der Bahn profitieren werden. Es sei schön, dass der brach liegende Platz nun wieder sinnvoll genutzt werde. Einst habe es auf ihm eine Eisstockbahn gegeben, erinnerte er. "Für uns ist die Boulebahn ein Zugewinn."

Einfache Regeln

Küchler verdeutlichte, die Bouleregeln seien ganz einfach. Es gelte mit den Kugeln des eigenen Teams möglich nah an das "Schweinchen" (eine farbige Kugel) zu kommen. Das Team, das der farbigen Kugel am nächsten ist, bekomme einen Punkt. Mit 13 Punkten gewinne man das Spiel. "Es ist aber nicht so einfach, auf sechs bis acht Meter Entfernung nah an die farbige Kugel zu kommen", stellte er fest. Zum Abschluss der Eröffnung traten Stadtteilbeirat und Seniorenbeirat beim Boulespiel gegeneinander an und bewiesen dabei Können und Kugelgefühl.

Birger-Daniel Grein