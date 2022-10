Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr Therapieformen und individuellere Behandlung bei Krebs

Patiententag: Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim informiert online über neue Entwicklungen - Individuell auf den Patienten abgestimmt

MAIN-TAUBER-KREIS 24.10.2022 - 15:31 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Patiententag im Caritas-Krankenhaus: Der Leiter des Darmzentrums Professor Peter Baier (links) und der Chefarzt der Medizinischen Klinik 2, Professor Werner J. Heinz, berichteten von Erfolgen bei der Therapie von Krebserkrankungen. Foto: André Loessel

Es gab Informationen über neue Therapiemöglichkeiten bei verschiedenen Krebserkrankungen und darüber, welche Hilfen im sozialrechtlichen Bereich existieren.

Die Corona-Pandemie hat dabei nicht nur Einfluss auf die Art der Veranstaltung, sie wirkt sich ganz konkret negativ auf die Krebsvorsorge aus. Das machte Professor Peter Baier, Chefarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie und Leiter des Darmzentrums im Caritas-Krankenhaus, deutlich. Nach Angaben verschiedener Krankenkassen ist die Zahl der Krebsvorsorgeuntersuchungen seit Beginn der Pandemie deutlich zurückgegangen, zum Teil um bis zu 20 Prozent.

»Als Folge sehen wir in der Klinik leider wieder häufiger Darmkrebs in fortgeschrittenen Tumorstadien mit deutlich geringeren Heilungschancen«, so der Professor. Eindrücklich demonstrierte Baier den Erfolg der Vorsorgeuntersuchung bei Darmkrebs: »Seit Einführung der Darmkrebsvorsorge 2001 ist nicht nur die Zahl der Fälle zurückgegangen, auch die Sterblichkeit bei Darmkrebspatienten konnte nahezu halbiert werden.« Mit einer Darmspiegelung könne man die Vorstufen von Darmkrebs frühzeitig erkennen und zugleich noch während der Untersuchung beseitigen.

Goldstandard Darmspiegelung

»Die Darmspiegelung (Koloskopie) ist der Goldstandard bei der Darmkrebsvorsorge«, unterstrich der Leiter des Darmkrebszentrums. Er appellierte daher an alle Männer ab 50 und alle Frauen ab 55 Jahren, die Vorsorgekoloskopie in Anspruch zu nehmen.

Über deutliche Erfolge bei der Tumortherapie sprach auch Professor Werner J. Heinz in seinem Vortrag »Neues in der Hämatologie: intensiver oder einfacher?«. Der Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 im Caritas-Krankenhaus und Facharzt für Hämatologie (Bluterkrankungen) und Onkologie (Krebserkrankungen) zeigte die Entwicklung bei der Behandlung von bösartigen Blutveränderungen, wie Leukämien und Lymphomen, auf. »Während früher bei einer chronisch lymphatischen Leukämie oft eine jahrelange Chemotherapie notwendig war, gibt es heute eine reine Tablettentherapie, die über 1 bis 2 Jahre angewandt wird und die die Lebenserwartung der Patienten deutlich erhöht.« Einzelne Wirkstoffe würden auf den jeweiligen Patienten individuell abgestimmt mit dem Ziel, die Krankheit zurückzudrängen, so die Mitteilung weiter.

Eine ähnliche Entwicklung gibt es nach Angaben der promovierten, leitenden Oberärztin der Frauenklinik im Caritas-Krankenhaus, Katja Roth, auch bei der Behandlung von Brustkrebs. »Operation, Strahlentherapie und verschiedene Medikamente werden allein oder in unterschiedlichen Kombinationen individuell auf die einzelne Patientin und die Besonderheiten des Tumors angepasst«, betonte sie. Eine zunehmende Bedeutung habe dabei die endokrine, antihormonelle Therapie mit Tabletten.

Die Früherkennung spielt auch bei der Therapie von Prostatakrebs eine wichtige Rolle, unterstrich der promovierte Privatdozent Bernd Straub, Chefarzt der Klinik für Urologie im Caritas-Krankenhaus und Leiter des Prostatakrebszentrums. »Da es keine Frühsymptome gibt, die auf Prostatakrebs hinweisen, ist die regelmäßige Tastuntersuchung beim Hausarzt oder Urologen ab Mitte 40 besonders wichtig.« Straub zeigte zudem die verschiedenen Risiken und Nebenwirkungen der Therapie auf.

Neben der medizinischen Therapie werfe eine Tumorerkrankung aber viele weitere Fragen für die Betroffenen auf, heißt es weiter. In den zertifizierten Krebszentren im Caritas-Krankenhaus arbeiten daher neben den verschiedenen Fachärzten auch Psychologinnen und der Sozialdienst eng zusammen, um die Patienten zu unterstützen.

Sozialdienst hilft weiter

Dazu gehören oft auch finanzielle Fragen wie die Fahrtkosten zur Behandlung, die Lohnfortzahlung oder das Krankengeld für die betroffenen Patienten. »In all diesen Fragen steht der Sozialdienst mit Rat und Tat zur Seite, hilft beim Ausfüllen von Anträgen und gibt Tipps zu weiteren Hilfsangeboten«, erläuterte die Leiterin des Sozialdienstes im Caritas-Krankenhaus, Laura Dittmann.

el