Mehr Nachfrage nach Nachhaltigkeit in Rotkreuzläden

An den Standorten in Wertheim und Tauberbischofsheim gibt es Kunden mit neuen Interessen

Tauberbischofsheim 03.01.2022 - 11:33 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Erfolgsmodell Gebrauchtwaren: Manuela Grau, Herta Wolf und Reinhard Frank (von links) im Rotkreuzladen in der DRK-Geschäftsstelle Tauberbischofsheim. Der Rotkreuzladen in Wertheim - in der Zeit um den Jahreswechsel geschlossen - ist derzeit in der Bismarckstraße untergebracht, soll aber 2023 wieder in den Stadtteil Reinhardshof ziehen.

»Für uns ist das eine Erfolgsstory für alle Beteiligten - und ein ganz wesentlicher Baustein für unser Rotkreuz-Angebot«, sagt Reinhard Frank, Präsident des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim, kurz vor Weihnachten bei einem Pressegespräch. Danach geht es erst ins Lager, dann in den Laden, der in der DRK-Geschäftsstelle in der Bad Mergentheimer Straße in Tauberbischofsheim untergebracht ist. Hier ist alles zu finden, von gut erhaltener Standardbekleidung, wie Hosen, T-Shirts und Jacken über Kostüme und Sportkleidung bis hin zu Bettwäsche oder Koffern. Die Auswahl lässt auch Frank staunen, der eine orangene Skihose vom Kleiderständer nimmt. Das Angebot wird ergänzt durch Kinderbekleidung und Spiele.

Konzept geändert

Seit das Konzept der ehemaligen Kleiderkammer geändert wurde und 2017 der Rotkreuzladen »Jacke wie Hose« in einer ehemaligen Fahrzeuggarage des Rettungsdienstes eingerichtet wurde, geht es nur in eine Richtung, und die heißt Wachstum. »Ich stelle fest, dass auch immer mehr junge Leute da sind. Gerade bei denen spürt man den Nachhaltigkeitsgedanken immer stärker. Die sagen: Ihr habt tolle Ware, warum soll ich mir die neu kaufen«, sagt Herta Wolf. Beim Kundenstamm gebe es einen Wechsel: Zu den Bedürftigen kommen nun die hinzu, die nachhaltiger unterwegs sein wollen. »Ich stelle fest, dass es viele Leute gibt, die Waren abgeben und sich danach selbst umschauen.«

Erster Laden 2006

Wolf ist schon viele Jahre beim DRK-Kreisverband, lange als Kreisbereitschaftsleiterin, seit vier Jahren als Kreissozialleiterin. Sie hat mitbekommen, wie 2006 der erste Rotkreuzladen in Wertheim auf dem Reinhardshof aufgebaut wurden. »Ich hatte damals gedacht: Das kann nichts werden. Aber da habe ich mich sehr geirrt.« Es werde nicht nur sehr viel Ware gespendet, »wir haben da schnell gute Mitarbeiter bekommen, die sich richtig einsetzen - und das durch alle Schichten«, erklärt Wolf. »Worauf wir besonders stolz sind: Das ist ein rein ehrenamtliches Projekt«, betont Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau. »Die Einnahmen fließen wieder in die soziale Infrastruktur unseres Ehrenamtes: in Ausstattung, in Angeboten, in Fortbildungen.« Oder die DRK-Alterskameradschaft, die Wolf etabliert hat. Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit der beiden Läden verändert. »Die Zeit während der Pandemie, während wir geschlossen hatten, war für viele Leute sehr schwierig, weil sie nicht an Kleidung gekommen sind«, sagt Wolf. Das sei kein guter Zustand gewesen. Gleichzeitig sei sehr viel Ware gespendet worden, einerseits von Privatleuten, aber auch von Geschäftsinhabern. »Durch die Pandemie hatten wir das Glück, dass wir viel Neuware von Läden bekommen haben, die ihre Waren nicht verkaufen konnten. Für die war das natürlich schlecht, aber wir haben Waren im Wert von fast 40.000 Euro gespendet bekommen. Jeder Kunde hatte so die Möglichkeit, fabrikneue Ware zu kaufen«, so Wolf.

Auch für Allergiker

Aber es ist nicht nur die Neuware, die die Kunden bringen. »Auch Allergiker kommen. Die sagen, dass sie 30 mal gewaschene Kleidung viel besser vertragen als neue.« Für das Angebot der Läden zugekauft werde nichts, Kunden könnten davon ausgehen, dass sämtliche Artikel aus dem Main-Tauber-Kreis gespendet worden seien. Die Lager sind gut gefüllt, überschüssige oder nicht weiter verwendbare Kleidung wird an eine Firma verkauft, die das Material recycelt. Mit den Ehrenamtlichen hat Wolf das Unternehmen auch besichtigt, denn viele Spender wollten wissen, was mit ihrer abgegebenen Kleidung geschieht. »Das war ein spannender Ausflug. Wir könnten von anderen Firmen auch ein paar Euro mehr pro Tonne kriegen, aber diese Firma legt Augenmerk aufs Recycling.«

Sozialer Treffpunkt

In Wertheim ist der Laden zum sozialen Treffpunkt geworden - auch durch Helfer, die sich schon seit vielen Jahren engagieren. »Viele, die etwas abgeben, freuen sich darüber, ein bisschen betreut zu werden und sich auszutauschen«, weiß die Kreissozialleiterin. »Man muss sich Zeit für die Menschen nehmen.« Für Kinder gebe es ab und an ein Buch oder ein Kuscheltier als Geschenk. »Man soll nicht nur das Geld im Vordergrund sehen, sondern, dass man in manchen Momenten auch mal unterstützen muss.« Ärger mit Kunden gebe es nicht. »Nur anfangs gab es welche, die meinten, wie in ihrem Heimatland noch feilschen zu können. Aber bei einem T-Shirt zu einem Preis von einem oder zwei Euro kann ich nicht noch handeln. Das wäre auch anderen Kunden gegenüber nicht fair.«

Einziger Wermutstropfen ist der derzeitige Übergangsstandort in Wertheim in der Bismarckstraße. »Das ist keine Ecke, wo viele Leute unterwegs sind. Die Stammkunden kommen weiterhin, doch die Laufkundschaft ist zurückgegangen«, sagt Wolf. Die Vorfreude bei den Mitarbeitern sei groß, künftig in einen Neubau auf dem Reinhardshof umziehen zu können. »In der neuen Rettungswache sind auch 100 Quadratmeter Ladenfläche vorgesehen.«

Weitere Projekte haben Wolf und der Kreisverband schon im Kopf, doch bisher fehlt dafür Lagerfläche: »Wir überlegen derzeit, eine größere Halle anzumieten: Immer wieder bieten Kunden auch Haushaltsgegenstände und Möbel an.« Auch Bedarf sei da. »Es gibt viele Leute, die kurzfristig etwas brauchen und sich nicht eine ganze Wohnung mit neuen Möbeln leisten können.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Stichwort: Rotkreuzläden Zwei Rotkreuzläden betreibt der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim in seinem Gebiet. Beide werden von Ehrenamtlichen besetzt. In Wertheim entstand der erste Laden schon im Juli 2006 im Stadtteil Reinhardshof in einem ehemaligen Militärgebäude. Weil in diesem Wohnungen eingerichtet werden sollten, musste das Rote Kreuz 2020 ausziehen und ist seitdem übergangsweise in einer ehemaligen Apotheke in der Bismarckstraße in der Wertheimer Kernstadt untergebracht. Wenn im Jahr 2023 das im Bau befindliche Rotkreuzzentrum am Reinhardshof komplett ist, soll der Laden wieder in den Höhen-Stadtteil umziehen und Räume in der Rettungswache nutzen, die ab Sommer 2022 dort neu gebaut wird. Der Tauberbischofsheimer Rotkreuzladen "Jacke wie Hose" ist 2017 in der DRK-Geschäftsstelle in einer ehemaligen Fahrzeuggarage des Rettungsdienstes entstanden. Er ist der konzeptionell stark veränderte Nachfolger der vom DRK jahrzehntelang betriebenen Kleiderkammer. Die Rotkreuzländen sind keine Sozialkaufhäuser, auch wenn sich Bedürftige Ausweise ausstellen lassen können, mit denen es Nachlässe gibt. Mit den Erlösen werden andere soziale Projekte des DRK finanziert. (scm)