Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

"Mehr Leute als Herz und Dinkel ehren"

Weltkriegsende: Historikerin Vanessa Geiger präsentiert das Ergebnis ihrer Forschungen rund um die Kapitulation Wertheims

Wertheim-Bronnbach 14.10.2021 - 15:00 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neue Aspekte zum Kriegsende in Wertheim: Frank Kleinehagenbrock (links) und Vanessa Geiger.

Mehr Personen als bisher angenommen haben in Wertheim auf die Kapitulation vor den anrückenden Amerikanern hingewirkt. Dieses Ergebnis hat Geiger am Mittwochabend bei einem Vortrag des Historischen Vereins im Vortragssaal des Archivverbunds in Bronnbach den etwa 35 Zuhörern präsentiert. Weitere 25 - darunter Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez - waren online mit dabei. Die Uettingerin Geiger hat das Kriegsende rund um Wertheim im Rahmen ihrer Masterarbeit untersucht und dazu auch ein knappes Dutzend Zeitzeugeninterviews geführt.

Neue Perspektiven

"Diese Arbeit wirft ganz neue Perspektiven auf dieses Kriegsende", sagte Frank Kleinehagenbrock als Vorsitzender des Historischen Vereins. Der Verein hatte die Arbeit angeregt, Privatdozent Kleinehagenbrock war neben dem Würzburger Historiker Matthias Stickler Zweitbetreuer. Geiger habe einen wichtigen Beitrag zu einem Thema geleistet, das in Wertheim seit den 1960er Jahren intensiv diskutiert werde. Der Text soll im nächsten Jahrbuch des Vereins erscheinen.

In ihrem fesselnden, knapp 45-minütigen Vortrag schilderte Geiger zunächst die Ausgangslage: Am 30. und 31. März war Nassig zerstört worden, nachdem junge, hastig ausgebildete Wehrmachtsrekruten auf anrückende, amerikanische Panzer geschossen hatten. Dutzende der Soldaten und zahllose Einwohner Nassigs bezahlten die militärisch völlig sinnlose Aktion mit dem Leben.

Lage unübersichtlich

In Wertheim saßen viele Einwohner deshalb auf gepackten Koffern und waren bereit zur Flucht, konnten sich aber immerhin aus einem Schiff mit Armeeproviant sowie Geschäften mit Lebensmitteln eindecken, während letzte deutsche Truppen nach Sprengung der Straßen- und Eisenbahnbrücken über Main und Tauber die Stadt verließen.

Ob man noch kämpfen sollte, war Gegenstand von Disputen zwischen dem Bürgermeister Hermann Dürr und mehreren Bürgern. Bislang wurde dem Studenten Anton Dinkel sowie dem Kaufmann Heinrich Herz immer der größte Anteil an der Kapitulation zugeschrieben, weil sie für ein Hissen der Flagge auf dem Bergfried gesorgt und damit die Zerstörung der Stadt verhindert hätten. So erwähnt es auch eine auf der Burg angebrachte Gedenktafel.

Geiger hat alle bekannten Quellen ausgewertet, Zeitzeugenaussagen hinzugezogen und die Situation bewertet. In ihrem Vortrag grenzte sie genau ab, welche Ereignisse historisch belegt, welche wahrscheinlich und welche eher unrealistisch sind. "Klar ist, dass mindestens zwei Gruppen unabhängig voneinander entschieden haben, den Bürgermeister zu einer kampflosen Übergabe der Stadt aufzufordern", sagte Geiger.

Eine erste Gruppe um Georg Staubitz, Michael Kuch und Otto Paul habe schon am Vormittag eine Übergabe erwogen. "Doch das war zu gefährlich, es waren noch Soldaten in der Stadt und unklar, ob sich der Volkssturm zur Verteidigung formiert." Als die Truppen abgezogen waren und eine Volkssturm-Einheit nicht aufgestellt werden konnte, stiegen die Chancen. Am Nachmittag habe sich Staubitz zusammen mit Josef Hammrich zum Rathaus - das heutige Grafschaftsmuseum - aufgemacht, um den Bürgermeister zur Kapitulation zu bewegen. Gleiches tat wohl unabhängig eine zweite Gruppe um Christoph Dinkel. "Ob und wann sich beide trafen, ist unklar - und auch, warum Anton Dinkel hier nicht erwähnt ist", sagte Geiger.

Angst vor Standgericht

Klar ist allerdings, dass Dürr angesichts eines Befehls der bereits geflohenen NSDAP-Kreisleitung eine Kapitulation ablehnte - aus Angst vor der Hinrichtung durch ein Standgericht. Der Bürgermeister sei mit der Situation "stark überfordert" gewesen. Über die Umstände der Flaggenhissung auf der Burg gibt es unterschiedliche Angaben und verschiedene Thesen. Sicher ist laut Vanessa Geiger nur, dass Anton Dinkel, Herz, Dürr und der Ortspolizist Karl Mehling vor Ort waren. Wer letztlich die Flagge aufgezogen und wieder eingeholt und wer die Befehle dazu gegeben hat, lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren. Dinkel ist laut Geiger hier aber wohl einer der Hauptbeteiligten gewesen. Quellen sagen aus, dass auch Staubitz und Hammrich beim zweiten Hissen der Flagge eine Rolle gespielt haben.

Umstritten bleibt vor allem die Rolle des Karl Mehling. Der hatte später behauptet, selbst für die kampflose Übergabe gesorgt zu haben. "Wenig wahrscheinlich", sagte Geiger. Mehling sei seit 1931 NSDAP-Mitglied gewesen. Ein Tagebucheintrag von Heinrich Herz sage sogar aus, dass Mehling versucht habe, mit vorgehaltener Waffe eine Kapitulation zu verhindern. Geiger: "Er hat vielleicht gar nicht die positive Rolle gespielt, die er später versucht hat, zu vermitteln." Ähnliches gilt für den Arzt und strammen Nationalsozialisten Hans Blumers, der später ebenfalls für sich reklamierte, die Verantwortung für das Hissen der Flagge übernommen zu haben. Seine später gemachten Angaben seien weder zeitlich noch räumlich realistisch, urteilte Geiger.

Stets in Gefahr

Klar ist, dass die Kapitulation für alle Beteiligten nicht ungefährlich war. Andernorts wie beispielsweise in Lohr gab es Hinrichtungen wegen Kapitulationsversuchen. "Man muss anerkennen, das bei allen Beteiligten großer Mut nötig war", sagte Geiger. "Zu keinem Zeitpunkt war klar, dass es hier eine friedliche Übergabe gibt oder ob es nicht doch noch zu Kriegshandlungen kommt." Am Ende gab sie eine klare Empfehlung ab: "Man sollte darüber nachdenken, inwieweit mehr Leute als nur Heinrich Herz und Anton Dinkel geehrt werden sollten, für das, was sie getan haben,"

Matthias Schätte

Hintergrund: Kriegsende 1945 in Wertheim Am 30. und 31. März 1945 war die Wertheimer Ortschaft Nassig in der Endphase des Zweiten Weltkriegs durch Kämpfe zwischen amerikanischen Truppen und einem letzten Aufgebot deutscher Verteidiger weitgehend zerstört worden, es gab Dutzende Tote auf beiden Seiten, auch in der Zivilbevölkerung. Am 1. April rückte die US-Armee auf Wertheim vor. Um die Kapitulation der Stadt, die von deutschen Truppen zuvor geräumt worden war, gab es ein Hin und Her, bis schließlich Bürger gegen den Willen des Bürgermeisters die weiße Flagge auf dem Bergfried der Burg hissten und die Stadt damit, so die einhellige Meinung, vor der Zerstörung retteten. (scm)

Hintergrund: Geplante Gedenkstätte Seit Jahren plant die Stadt Wertheim eine Gedenkstätte am Aufgang zur Burg, um an die Ereignisse rund um den 1. April 1945 in Wertheim und Nassig zu erinnern. Der Wertheimer Künstler Johannes Schwab hat dafür über mehrere Jahre ein Konzept entworfen, das am Hirschtor der Burg auf einer Metallstele symbolische Fußspuren zeigt und von Glasstelen umgeben ist, die Erläuterungen zu den damaligen Ereignissen abgeben. Die Gedenkstätte ist ganz explizit als Bürgerprojekt entworfen, Schattenrisse der Gesichter mehrerer Hundert Wertheimer sollten das Profil der Fußspuren bilden und die Gedenkstätte so auch finanzieren helfen. Doch der seit Mai 2017 geplante und ursprünglich für eine Realisierung 2018 vorgesehene Gedenkort besteht mangels beteiligter Bürger immer noch nicht, auch eine für den 75. Jahrestag am 1. April 2020 vorgesehene Einweihung ließ sich nicht umsetzen. Vom Tisch ist das Vorhaben trotzdem nicht, obwohl es ziemlich aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Die Stadtverwaltung sei weiter mit Johannes Schwab in Kontakt, sagt Pressesprecherin Angela Steffan. Das Thema solle zudem Anfang 2022 wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehen. Schwab sagt, Interessenten, die sich beteiligen möchten, können sich weiterhin mit ihm in Verbindung setzen. (scm)