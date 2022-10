Biologische Vielfalt: Mehr Grün und weniger Licht in der Stadt Wertheim

Beleuchtungen an Straßen und Plätzen werden umgestellt

Wertheim 19.10.2022 - 13:55 Uhr 1 Min.

Im Zuge des Programms "Stadt-Grün naturnah", an dem die Stadt Wertheim seit ihrem Beitritt zum Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" teilnimmt, wurden unter anderem Kiesbeete an der Breslauer Straße in Bestenheid neu bepflanzt. Foto: Gunter Fritsch

Außerdem sollen Lichtquellen an Straßen, Wegen und Plätzen so verändert werden, dass sie weniger schädlich für Insekten sind. Im Bauausschuss des Gemeinderats stellte der Leiter des Umweltamts, Jens Röger, Maßnahmen vor, die bereits umgesetzt sind oder in den kommenden Monaten realisiert werden sollen.

Im Frühjahr dieses Jahres wurden vor allem neue Beete im Stadtteil Bestenheid und an der Mainanlage in der Kernstadt geschaffen. Im Zuge der Erweiterung der Baumscheiben auf dem Parkplatz am Löwenbiergarten wurden hier heimische Blühmischungen für magere Standorte eingesät. An der Reichenberger und der Breslauer Straße sowie am Kreisel am Marktplatz in Bestenheid wurden Kiesbeete neu bepflanzt. Ebenfalls neu gestaltet wurden zwei Beete an der Mainanlage aufgrund einer privaten Spende.

Um die Natur zu schonen und die Akzeptanz naturnaher Grünflächengestaltung bei den Bürgern zu erhöhen, wird der Pflegemodus städtischer Grünflächen so verändert, dass auf ausgewählten städtischen Arealen ganze Teilbereiche komplett ungemäht bleiben, erläuterte Rögener das Vorgehen. Vor allem die blütenreichen Flächen werden dabei von der Mahd ausgespart. An den Rändern dieser Grünflächen wird jeweils nur ein ein Meter breiter Streifen gemäht.

Um vor allem Insekten vor zu viel Licht in den Abend- und Nachtstunden zu schützen, führe die Stadt sukzessive in den kommenden Jahren ein »naturschutzorientiertes Lichtmanagement« ein, so Rögener weiter. Dazu gehört etwa, dass die Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen mit sogenannter insektenverträglicher Beleuchtung ausgerüstet werden. Die Um- und Nachrüstung bestehender Beleuchtungsanlagen wird laut Rögener wegen noch fehlender Förderbescheide allerdings nicht vor 2023 abgeschlossen sein.

Zudem werde die Stadt für Gewerbegebäude und private Häuser ein Informationsblatt erstellen mit Hinweisen, wie Fassaden- und Außenbeleuchtungen gestaltet werden können, damit sie für Insekten verträglicher sind.

