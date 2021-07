Mehr Gewerbeflächen und Verkehr

Almosenberg: Gutachter sehen in der Zukunft vor allem auf der Landesstraße 2310 große Probleme

Die Kreuzung von der Landesstraße 2310 zum Autohof sollte mittelfristig mit Rechtsabbiegespur mit Ampelregelung ausgerüstet werden, schlagen Verkehrsgutachter vor. So soll ein Stau der Lastwagen bis zur Autobahnabfahrt verhindert werden.

Auch die schon heute vor allem von den Einwohnern der Ortschaft Bettingen als belastend eingestufte Verkehrssituation rund um das Gewerbegebiet und den Autohof, dürfte sich mit der Ausweisung weiterer Gewerbeflächen verschärfen.

Mehr Lkw unterwegs

So weist es jetzt auch ein Verkehrsgutachten aus, das zur geplanten Erweiterung der Flächen am Almosenberg erstellt wurde. Auch die Belastung durch Lastwagen dürfte nach den Berechnungen der Gutachter weiter zunehmen. Der Bauausschuss empfahl am Montag gegen die Stimme von Richard Diehm (Grüne) eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Erweiterungsfläche. Der Gemeinderat wird über die geplante Erweiterung mit Änderung des Flächennutzungsplangs und Aufstellung des Bebauungsplans am Montag abschließend beraten. Zu der jetzt geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets am Almosenberg hat die Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH Brilon, Bondzio, Weiser eine aktuelle Prognose zum Verkehrsaufkommen vorgelegt. Sie berücksichtigt zum einen die jetzt geplanten Erweiterungsflächen an der Straße am Fuchsenacker,. Sie kalkuliert aber auch, wie sich die Verkehrsbelastung am Almosenberg in den vergangenen drei Jahren - das Erstgutachten stammte aus dem Jahr 2018 - durch die Ansiedlung zahlreicher neuer Betriebe verändert hat.

Das Fazit der Gutachter lautet: Waren sie in ihrem Erstgutachten noch davon ausgegangen, dass täglich etwa 7400 Fahrzeuge das Gewerbegebiet anfahren und wieder verlassen, gehen sie jetzt bei »einer Vollentwicklung des Gewerbegebiets Almosenberg« davon aus, dass sich diese Zahl um weitere 1000 Fahrzeuge erhöhen dürfte. Das Plus bei den Lastwagen kalkulieren sie mit 220 Fahrzeugen, also fast ein Viertel des erhöhten Verkehrsaufkommens.

»Straßen leistungsfähig«

Trotz dieses Anstiegs gehen die Verkehrsgutachter wie schon in ihrem Erstgutachten davon aus, dass das Straßennetz und die Kreuzungen bei der erwarteten Zunahme des Verkehrs bis zum kalkulierten Vollausbau des Gebiets im Jahr 2030 »leistungsfähig mit einer mindestens ausreichenden Verkehrsqualität« bleiben werden. Dies gelte allerdings nur, so die Empfehlung der Verkehrsgutachter, wenn an den drei Knotenpunkten auf der Landesstraße Ampelanlagen neu errichtet oder ausgebaut werden. Dies gilt für die westlich gelegene Autobahnanschlussstelle ebenso wie für die Abbiegespur von der L 2310 in das Gewerbegebiet. Außerdem schlagen die Gutachter einen Ausbau der Kreuzung und der Ampelanlage von der L 2310 in die L 617 Richtung Triefenstein vor.

Im März hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür entschieden, von einer ursprünglich angedachten Erweiterung des Gewerbegebiets um weitere 33 Hektar in östlicher Richtung auf überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen aus Gründen des Wasserschutzes in dieser Größenordnung abzusehen.

Übrig blieben schließlich von den Planungen noch rund zwölf Hektar Fläche, die mit kleineren noch freien Flächen Richtung Westen auf dann insgesamt 13 Hektar anwachsen. Die untere Naturschutzbehörde am Landratsamt hatte auch die jetzt vorgesehene Erweiterung als problematisch für den Trinkwasserschutz eingestuft. In ihrer Stellungnahme heißt es, dass »das geplante Gewerbegebiet in der geplanten Form als Ganzes (...) aus hydrogeologischer Sicht nicht zu empfehlen« sei. Das Umweltamt fürchtet »mittelfristig eine Verschlechterung der Wasserqualität des geförderten Grundwassers« und »einen Rückgang des Grundwasserdargebots«.

Hintergrund: Verkehrskonzept Almosenberg Bereits im Jahr 2018 hatte die Ingenieurgesellschaft Brilon, Bondzio, Weiser im Auftrag der Stadt Wertheim ein Verkehrskonzept für die Erschließung des Almosenbergs erarbeitet. Ziel der damaligen Untersuchung war "die Entwicklung einer langfristig funktionsfähigen Verkehrserschließung der heutigen und zukünftigen Flächennutzungen". Mit der geplanten Erweiterung des Almosenbergs um rund 13 Hektar und der Ansiedlung zahlreicher neuer Betriebe in den vergangenen drei Jahren haben die Gutachter ihre Prognosen für das Verkehrsaufkommen im März dieses Jahres aktualisiert. Ihre Grundaussage von 2018 haben sie dabei nicht verändert: Die Erschließung des Gewerbegebiets Almosenberg sei mit dem vorhandenen Straßennetz "grundsätzlich gesichert". Diese Aussage treffen sie allerdings nur für das Verkehrsaufkommen an Werktagen und Samstagen, wenn es keine Sonderveranstaltungen wie verkaufsoffene Sonntage gibt. Mittelfristig raten sie allerdings dazu, an der südlich gelegenen Autobahnausfahrt eine Ampelanlage zu installieren. Ampeln sollten auch an der Einfahrt in den Almosenberg den Verkehr regeln, ebenso wie am Abzweig von der L 2310 zum Autohof, wo ein eigener Rechtsabbiegestreifen empfohlen wird. Trotz eines prognostizierten Verkehrsaufkommens von bis zu 8400 Fahrzeugen täglich, bleibe das Straßennetz leistungsfähig, heißt es in dem Gutachten weiter. Grund dafür sei auch die Verteilung des Verkehrs auf den ganzen Tag. gufi