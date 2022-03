Mehr Geld für Schulsozialarbeit auch durch den Main-Tauber-Kreis

Personalkosten: Förderbetrag an die Höhe des Landeszuschusses angepasst - Bestehende Angebote absichern

Schulsozialarbeiter sind wichtige Ansprechpartner für Kinder, Lehrer und Eltern. Das Foto zeigt Peter Götz an der Gemeinschaftsschule Wertheim. Bildunterschrift 2018-05-04 --> Schulsozialarbeiter sind wichtige Ansprechpartner für Kinder, Lehrer und Eltern. Das Foto zeigt Peter Götz an der Gemeinschaftsschule Wertheim. Foto: Stadt Wertheim / Karin Himml

Seit November vergangenen Jahres wurden bevorzugt Aufstockungen bestehender und tatsächlich besetzter Stellen mit einer Förderpauschale von 76.300 Euro je Vollzeitstelle und Schuljahr gefördert. In Einzelfällen sollen auch neu geschaffene Stellen gefördert werden, heißt es aus dem Sozialministerium. Der Jugendhilfeausschuss stimmte am Mittwoch einer entsprechenden Anpassung seiner Förderung für die Schulsozialarbeit im Main-Tauber-Kreis zu.

Eine Erhöhung der Förderung der Schulsozialarbeit sei allein deshalb notwendig, um die bestehenden Angebote für die Zukunft abzusichern, begründete der Leiter des Jugendamtes, Martin Frankenstein. Der Landkreis wird seine Förderung weiterhin an die finanzielle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg koppeln und in gleichem Umfang gewähren. Das Land fördert befristet für die beiden Schuljahre jede Vollzeitstelle mit einer Fachkraft mit jeweils 17.800 Euro.

Der Landkreis passte deshalb jetzt seine Förderung mit einstimmigem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom Mittwoch von bislang 16.700 auf ebenfalls 17.800 Euro an. Mit einem Unterschied zum Land Baden-Württemberg: Während der Zuschuss des Landes befristet ist, soll die jetzt erfolgte Aufstockung des Landkreises unbefristet erfolgen. Sollte es in den kommenden Jahren allerdings zu einer weiteren Anhebung des Förderbetrags durch das Land kommen, will der Main-Tauber-Kreis eine »entsprechende Anpassung für die Landkreisförderung prüfen«.

Landkreisweit gibt es derzeit 25,25 Fachkraftstellen in der Schulsozialarbeit. Mit Ausnahme einiger weniger Kommune, Frankenstein nannte etwa die Stadt Freudenberg, gebe es inzwischen in 15 Städten und Gemeinden Angebote der Schulsozialarbeit. Diese sei an allen Schulformen etabliert, so auch an einigen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit den Schwerpunkten Lernen, Sprache und geistige Entwicklung.

Zusätzliche Ausgaben

Die Trägerschaft erfolge durch die Städte und Gemeinden, freie Träger der Jugendhilfe und den Main-Tauber-Kreis. Die jetzt beschlossene Erhöhung der anteiligen Förderung der Personalkosten verursachen im laufenden Jahr im Haushalt des Kreises zusätzliche Ausgaben von 28.000 Euro, die aber bereits im Etat für die Jugendsozialarbeit mit 610.000 Euro bereits beinhaltet seien, erläuterte der Leiter des Jugendamtes weiter. Im Jugendhilfeausschuss bestand Einigkeit, dass die Schulsozialarbeit in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen werde. Elmar Haas (Ahorn/Freie Wähler) hob diese Bedeutung hervor und plädierte dafür, dass auch die Förderung durch das Land Baden-Württemberg nicht befristet sein dürfe. Er erinnerte zudem daran, dass es mit dem Aufbau der Schulsozialarbeit schon einmal eine Drittelfinanzierung der Fachkraftstellen von Land, Kreis und Kommunen gegeben habe, zu der man seiner Auffassung nach wieder zurückkehren müsse. Jetzt trügen die Kommunen den Großteil der Kosten. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde deshalb dahingehend ergänzt, dass bei den Haushaltsberatungen 2023 eine »angemessene Erhöhung« der Schulsozialarbeit im Landkreis anzustreben sei und zugleich darauf hingewirkt werden soll, die Drittelfinanzierung wieder zu erreichen.

gufi