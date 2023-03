Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr Geld für die Kindertagespflege

Jugendhilfeausschuss: Leistungen im Main-Tauber-Kreis werden rückwirkend zum 1. Januar erhöht

Main-Tauber-Kreis 08.03.2023 - 12:48 Uhr 1 Min.

Die Betreuung von Kindern durch die Tagespflege wird im Main-Tauber-Kreis teurer. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa Bildunterschrift 2022-12-10 --> Die Kinderbetreuung durch die Tagespflege wird im Main-Tauber-Kreis künftig teurer. Symbol-Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Dabei machte der Ausschuss keinen Unterschied, wie alt das zu betreuende Kind ist. Hatten Landkreis- und Städtetag Baden-Württemberg sowie der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg in ihren Empfehlungen zur Erhöhung der Geldleistungen für Tageseltern noch eine Differenzierung zwischen einer Betreuung von Kindern unter und über drei Jahren vorgeschlagen, lehnte der Ausschuss dies jetzt erneut ab.

Schon bisher zahlte der Landkreis einheitlich für alle Kinder 6,50 Euro je erbrachter Betreuungsstunde, übernahm Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung, die Rentenversicherung und die Leistungen für die Kranken- und Pflegeversicherung. Eine Splittung der Geldleistungen, gebunden an das Alter der zu betreuenden Kinder, lehnte der Ausschuss gleich aus mehreren Gründen ab. Zum einen gebe es auch für Kinder, die älter als drei Jahre sind, im Landkreis noch einen hohen Betreuungsbedarf durch Tageseltern. Jugendamtsleiter Martin Frankenstein dazu: 28 Prozent aller Kinder, die von Tageseltern betreut werden, seien älter als drei Jahre.

Mehr Kinder in Tagespflege

Eine aktuelle Statistik der Sozialverwaltung zeigt zudem, dass die Zahl der Betreuungsfälle in der Kindertagespflege binnen eines Jahres deutlich angestiegen ist. Wurden 2021 erst 258 Kinder von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut, stieg ihre Zahl bis Ende 2022 auf 299. Frankenstein begründete diese Entwicklung auch mit den gestiegenen Kosten, die Eltern für einen Platz in einer kommunal oder kirchlich verantworteten Kindertageseinrichtung aufwenden müssen. Außerdem soll eine finanzielle Benachteiligung der Tageseltern, die ältere Kinder betreuen, in jedem Fall vermieden werden.

Mit Anhebung der Förderung der Kindertagespflege gibt der Landkreis im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 320.400 Euro aus. Das sind 90.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Ein Berechnungsbeispiel des Jugendamts zeigt, welche Kosten auf eine Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren in diesem Jahr zukommen, von denen eines von einer Tagespflegeperson betreut wird. Bei einer sechsstündigen Betreuung an fünf Wochentagen müssten die Eltern rund 230 Euro pro Monat zahlen, die zusammen mit rund 839 Euro des Landkreises aus Steuergeldern an die Tagespflegeperson überwiesen würden.