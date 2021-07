Mehr Fahrgastplätze im Ruftaxi verfügbar

Verkehrsgesellschaft Main-Tauber:Kapazitäten werden vorerst wieder angehoben - Von Inzidenz abhängig

MAIN-TAUBER-KREIS 06.07.2021

Seit Montag können in Privatwagen wieder bis zu maximal zwei und in Kleinbussen mit neun Sitzplätzen wieder bis zu maximal vier Fahrgäste befördert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. »Mit der Kapazitätserweiterung im Ruftaxiverkehr tragen wir sowohl den gesunkenen Inzidenzwerten als auch dem gesteigerten Mobilitätsbedarf in der Bevölkerung Rechnung«, erklärt Ursula Mühleck, Geschäftsführerin der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) und Dezernentin beim Landratsamt.

Demnach wird die Kapazitätserweiterung vorerst auf 50 Prozent der maximal zulässigen Fahrgastkapazität beschränkt und gilt lediglich während der Inzidenzstufe 1. »Bei einem Rückfall in die Inzidenzstufe 2 werden wir die Kapazitätserweiterung wieder rückgängig machen. Zudem bleibt der Beifahrersitz weiterhin für die Personenbeförderung gesperrt«, macht Ursula Mühleck deutlich.

Weiterhin Maskenpflicht

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis und die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT) weisen darauf hin, dass laut aktueller Corona-Verordnung bei der Nutzung von Bus, Bahn und Ruftaxi sowie an Bahn- und Bussteigen weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung gilt, sofern beim Warten der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann.

bInformationen: Im Internet unter https://www.vrn.de, Fahrplanauskunftund Ruftaxizentrale unter Tel. 0621 1077077.

el