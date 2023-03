Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Main-Tauber-Kreis erwartet mehr Fahrgäste dank 49-Euro-Ticket

Verkaufsstart ab 3. April geplant

Tauber-Kreis 10.03.2023 - 11:01 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch das Ruftaxi im Main-Tauber-Kreis kann mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden. Foto: Gunter Fritsch

Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und VGMT-Geschäftsführerin, sagte im Gespräch mit dieser Redaktion, dass das Ticket einen Anreiz schaffen werde, die Busse aber auch die Tauber- und Frankenbahn stärker zu nutzen.

Wie das Ticket in den kommenden Wochen umgesetzt wird, das stehe allerdings noch nicht abschließend fest, wies die Dezernentin darauf hin, dass es noch einige, auch technische Probleme zu lösen gelte. Mühleck erwähnte in diesem Zusammenhang etwa die noch ungeklärten Vertriebswege für das Ticket.

Während es das 49-Euro-Ticket mit Start ab Mai sowohl in einer Papiervariante wie auch als elektronisches Ticket geben soll, wird es den Nahverkehrs-Fahrschein ab 2024 dann grundsätzlich nur noch als Ticket auf dem Smartphone geben.

Alle Zielgruppen erreichen

»Diese Umstellung mit Beginn des kommenden Jahres finden wir nicht gut«, weist die VGMT-Geschäftsführerin darauf hin, dass es auch weiterhin eine »bestimmte Anzahl von Fahrgästen« geben werde, die nicht »so gut digital aufgestellt« sei. »Die werden das 49-Euro-Ticket dann nicht benutzen können«, übt Mühleck Kritik an der reinen elektronischen Variante. Das wiederum könne dazu führen, dass weniger Fahrgäste mit Bussen und Bahnen fahren, als durch das neue Ticket eigentlich möglich sei, fürchtet sie negative Auswirkungen auf das Fahrgastaufkommen.

Um alle Zielgruppen des neuen Tickets zu erreichen, müsse es auch eine Papiervariante geben, ist auch VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas davon überzeugt, dass etwa Seniorinnen und Senioren, Schulkinder oder »Gelegenheitsfahrgäste« mit einem solchen Papierticket besser bedient wären. »Das unterscheidet das 49-Euro-Ticket vom 9-Euro-Ticket, das es über alle Vertriebskanäle gegeben habe, so Haas.

Zwar gebe es für dieses Jahr für eine Übergangszeit noch Papiertickets, die müssten aber bereits elektronisch prüfbar sein, verweist Thorsten Haas darauf, dass ein Barcode auch auf den Papiertickets aufgedruckt sein müsse. Ab 2024 soll es das digitale Ticket dann nur noch über eine App oder eine Chipkarte - vergleichbar mit einer Bankkarte - geben, die dann auch digital auslesbar sein muss. Um die 49-Euro-Tickets zu überprüfen - egal, ob in Papierformat oder digital - brauche es dann entsprechende Lesegeräte - »und zwar nicht nur für unsere Busse, sondern deutschlandweit«, weist Haas auf weitere technische Herausforderungen hin.

Technische Umrüstungen

Allein bei einer »einfachen Lösung« - das Fahrpersonal würde mit einem Handy und einer Prüf-App ausgestattet - müssten landkreisweit 200 Busfahrer mit den Geräten versorgt und entsprechende Handy-Verträge abgeschlossen werden. Bei einem Papierticket sieht Thorsten Haas derzeit noch Vorteile im Vertrieb und in der Technik: Diese könnten etwa über Fahrkartenautomaten oder Vertriebsbüros ausgegeben, aber auch im Bus verkauft werden. »Es gäbe viel mehr Anlaufpunkte, um dieses Ticket zu erwerben«, sieht Haas weitere technische Probleme etwa auch bei der Ausgabe von Chipkarten. Die VGMT gebe bis heute lediglich Plastikkarten aus, sie könne derzeit keine Chipkarten drucken.

Für alle Ticketneuerungen kommen auf die Verkehrsgesellschaft Kosten zu. »Erhebliche Kosten«, wie Dezernentin Ursula Mühleck sagt. Kosten, auf denen die VGMT nicht sitzenbleiben dürfe. Zumal die Verkehrsgesellschaft sich erst jüngst ein neues Abo-System gekauft habe, so Thorsten Haas. Da zu diesem Zeitpunkt das 49-Euro-Ticket noch kein Thema war, muss das neue System jetzt technisch aufgerüstet werden, um auch das Deutschland-Ticket einzupflegen. Auch das sei mit weiteren Kosten verbunden - nicht nur einmalig, sondern immer wieder, sagt der Geschäftsführer.

Verkaufsstart ab 3. April

Wenn das Ticket ab dem 3. April verkauft werden soll, bedeutet das für die Vertriebscenter schon jetzt eine Menge Arbeit. Sicher sei auch noch nicht, ob jedes Vertriebsbüro im Main-Tauber-Kreis angesichts der damit verbundenen technischen Voraussetzungen und der damit verbundenen Kosten das 49-Euro-Ticket überhaupt anbiete.

Kein Verkaufszwang

Einen Zwang, das Ticket im Main-Tauber-Kreis über die VGMT anzubieten, gebe es zudem nicht, erläutert Geschäftsführer Haas Hintergründe. Kunden in der Region könnten sich auch die App der Deutschen Bahn auf ihr Handy laden und darüber dann das Ticket buchen, schildert er Alternativen.

Natürlich sei es aber auch im Interesse des VGMT, mit dem 49-Euro-Ticket mehr Fahrgäste in die Busse oder die Ruftaxis zu bekommen, betont Dezernentin Mühleck. Derzeit hole man Angebote ein, wie teuer eine Umstellung des Ticketverkaufs für die VGMT werden würde. Man sei momentan noch in Gesprächen mit den entsprechenden Systemdienstleistern. Ob man das Ticket schließlich über die Verkehrsgesellschaft vertreiben werde, hänge dann letztlich aber von der Höhe der Kosten ab. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, so Mühleck.

Insgesamt, so die Dezernentin, sei das 49-Euro-Ticket aber eine gute Idee. Während mit dem Neun-Euro-Ticket viele Menschen vor allem in ihrer Freizeit, am Wochenende auf die öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen seien, erhofft sich Mühleck von der 49-Euro-Variante, dass auch vermehrt Berufspendler das Auto stehen lassen und mit Bussen und Bahnen im Landkreis unterwegs sind.

Keine finanziellen Nachteile

Dabei dürfe das Deutschland-Ticket aber keinesfalls zu finanziellen Nachteilen beim Aufgabenträger VGMT oder den beauftragten Verkehrsunternehmen führen, ist es Geschäftsführer Haas wichtig, die »dauerhafte und ausreichende Finanzierung durch den Bund und das Land« einzufordern - auch vor dem Hintergrund, dass zusätzlich ein Ausbau des Verkehrsangebots politisch gewollt sei.

Zentraler Busbahnhof Wertheim: Mit der Einführung des 49-Euro-Ticket werden Busse und Bahnen im Main-Tauber-Kreis gleichermaßen von dem günstigen Angebot profitieren, ist die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber sicher. Foto: Gunter Fritsch

GUNTER FRITSCH

Stichwort: 49-Euro-Ticket Bund und Länder haben sich geeinigt, dass das 49-Euro-Ticket zum 1. Mai deutschlandweit eingeführt wird, weshalb das Ticket auch Deutschlandticket genannt wird. Verkaufsstart für das Ticket, das im Main-Tauber-Kreis nicht nur auf den Bussen der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT), sondern auch auf den Linien der Westfrankenbahn und den Ruftaxis gelten wird, ist auch im Landkreis der 3. April, wenn bis dahin die technischen Probleme beim Vertrieb gelöst sind. Dabei soll das 49-Euro-Ticket auch als Jobticket gelten. Arbeitgeber sollen die Möglichkeit haben, mit einem fünfprozentigen Abschlag das Ticket zu kaufen und an ihre Beschäftigen weiterzugeben. Für Schüler, Auszubildende und Studierende bis 27 Jahren in Baden-Württemberg geht die Fahrt auf öffentlichen Verkehrsmitteln allerdings noch günstiger: Das seit dem 1. März geltende »Jugendticket BW« kostet für ein ganzes Jahr nur 365 Euro. Hat allerdings auch den Nachteil, dass man damit nicht deutschlandweit unterwegs sein kann. (gufi)