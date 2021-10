Main-Tauber-Kreis: Mehr Digitalisierung in den Schulen soll geplant

Kreistag: Landrat Christoph Schauder will mit Augenmaß in die Zukunft -Endgültiger Haushaltsplan 2022 voraussichtlich in Dezembersitzung

Und das obwohl die Einnahmesituation des Kreises durch die Erhöhung der Kreisumlage auf 30 Prozentpunkte verbessert werden soll.

In seiner Präsentation, die Schauder unter das Motto »Zielstrebig und mutig, aber mit Augenmaß in die Zukunft« stellte, griff der Landrat aus den vielen Themen sieben Schwerpunkte heraus. Ganz oben steht der Sozialetat, der Jahr für Jahr ansteigt.

Immer mehr Zuschussbedarf

Die Refinanzierungsmittel des Landes und des Bunds halten mit dem Anstieg der Aufwendungen nicht Schritt, so dass der Zuschussbedarf aus dem Kreishaushalt immer größer wird. »2022 wird er voraussichtlich um weitere 9,7 Prozent steigen«, so Schauder. Laut Landrat macht der Sozialetat mit 85 Millionen bereits 46 Prozent der Gesamtausgaben des Kreises aus.

Ein weiterer großer Kostenblock sind die Personalkosten, die sich allein für die Kernverwaltung auf rund 42,61 Millionen Euro summieren. »Das bedeutet gegenüber diesem Jahr eine Steigerung von rund 2,47 Millionen Euro.«

Konsequent vorangetrieben werden soll die Digitalisierungsstrategie in den Schulen und der Verwaltung, kündigte der Landrat an. Zu Letzterem gehörten Themen wie die Einführung der E-Akte und einer Terminvereinbarungssoftware sowie die Erweiterung des Chatbots.

Kein Rasenmäherprinzip

Trotz der gebotenen Sparsamkeit möchte die Verwaltung keine Kürzungen nach dem sprichwörtlichen Rasenmäherprinzip vornehmen. »Das wäre Gift für die weitere Entwicklung des Kreises«, so Schauder, der die vorhandene Liquidität für »Investitionen mit Augenmaß« einsetzen will.

Mehr Geld für Straßenbau

Dazu gehöre unter anderem die Erhöhung der Finanzmittel für die Instandsetzung der Kreisstraßen auf 1,3 Millionen und des Ansatzes für den Bauunterhalt auf 1,5 Millionen Euro. In beiden Bereichen sieht der Landrat einen erheblichen Sanierungsstau.

In der mittelfristigen Finanzplanung stehen zudem in den kommenden Jahren Investitionen von rund 77 Millionen Euro. Exemplarisch nannte Schauder das Berufliche Schulzentrum Wertheim, die Straßenmeisterei in Külsheim, den Breitbandausbau sowie bereits eingeplante Sanierungszuschüsse für die Wandelhalle Bad Mergentheim, der Bahnstationen sowie das Bursariat II in Bronnbach.

Kreisumlage wird steigen

Um die Leistungsfähigkeit des Kreises gewährleisten zu können, sieht Schauder keine andere Möglichkeit, als die Kreisumlage um einen Punkt auf 30 Prozent zu erhöhen und betont: »Auch wenn die finanzielle Situation eine größere Erhöhung rechtfertigen würde, sind wir uns unserer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bewusst und haben bei dieser Planung die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommunen berücksichtigt.« Trotzdem kündigte er bereits für 2023 eine weitere Erhöhung auf 32,5 Prozent an. Der Haushaltsentwurf der Verwaltung wird jetzt in den Gremien diskutiert und beraten. Voraussichtlich in der Dezembersitzung wird dann der endgültige Haushaltsplan für 2022 beraten und dann auch verabschiedet.

PETER RIFFENACH

Hintergrund Zahlen und Fakten: Eckpunkte des Haushaltsentwurfs 2022 Das Volumen des Gesamthaushalts des Konzerns Landkreis steigt auf rund 226,8 Millionen Euro, davon gehören in den Kernhaushalt rund 211 Millionen. Das wären rund drei Millionen Euro mehr im laufenden Haushaltsjahr. Bei Aufwendungen von knapp 180,97 Millionen und Aufwendungen von rund 185,9 Millionen ergibt sich ein negatives Ergebnis von knapp 4,97 Millionen Euro. Das geplante Investitionsvolumen des Gesamtkonzerns beträgt 24,63 Millionen Euro. Die Verwaltung schlägt für 2022 einen Kreisumlagehebesatz von 30 Prozent vor. Das wäre ein Prozentpunkt mehr als bisher. Der voraussichtliche Schuldenstand wird am 1. Januar des kommenden Jahres 27,1 Millionen Euro betragen, und es ist aktuell keine Aufnahme neuer Schulden geplant. Allerdings werden im Finanzplanungszeitraum bis 2025 rund 40,6 Millionen Euro zusätzliche Schulden aufgenommen, so dass sich der Gesamtschuldenstand auf 63,4 Millionen Euro erhöht. (riff)