Musterregion Main-Tauber: Mehr Bio auf Feld und Tisch

Stichwort: Bio-Musterregion

Der Landkreis Main-Tauber ist für die Jahre 2021 bis 2023 Bio-Musterregion und erhält dafür vom Land Baden-Württemberg Fördergelder. Inzwischen gibt es landesweit 14 Bio-Musterregionen. Mit den Bio-Musterregionen verfolgt das Land das Ziel, die stetig wachsende Nachfrage nach biologisch erzeugten Lebensmitteln in Baden-Württemberg durch eine regionale Produktion abzudecken. Es sollen nicht nur Rohprodukte in den Regionen erzeugt, sondern diese auch dort verarbeitet und konsumiert werden, soll sich der örtliche Lebensmittelkreislauf schließen. Hierfür finanziert die Landesregierung ein Regionalmanagement vor Ort. Dessen Aufgabe ist es, die Akteure des Öko-Sektors an einen Tisch zu bringen, um so Ideen und Projekte für mehr Öko-Landbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verwirklichen. 2018 wurden die ersten vier Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg ausgewählt, inzwischen sind zehn weitere dazugekommen. Die Förderzeiträume für die Starterregionen wurden inzwischen um drei weitere Jahre verlängert. gufi