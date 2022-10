So will Pfarrerin Sophia Weber für Bestenheid, Grünenwört und Mondfeld da sein

Erste Pfarrstelle

Wertheim 04.10.2022 - 11:05 Uhr 2 Min.

Neu im Amt: Pfarrerin Sophia Weber kümmert sich künftig um die Gläubigen in in Bestenheid, Grünenwört und Mondfeld. Foto: Michael Geringhoff

Die Pfarrerin Sophia Weber ist, nach Pfarrer Uwe Sulger (Eichel/Hofgarten), schon die zweite Neuerwerbung in kürzester Frist. Weber »rudert« künftig unter anderem das »Kirchenschiff« der Stadtteile Bestenheid, Grünenwört und Mondfeld - rund 1600 Gläubige haben darin Platz. Für Weber ist es die erste eigene Pfarrstelle. Kennenlernen konnte man sie zuvor schon als Vikarin für Dertingen, Kembach und Dietenhan. Weber hat also durchaus schon eine Ahnung davon, wie es in Wertheim so »läuft«. Außerdem kommt sie gebürtig aus dem nicht so fernen Boxberg und hat ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die Leute hier so »ticken«.

»Ein bisschen fränkischer als daheim ist es schon«, sagt sie. Ehedem weiß sie, wie es anderswo ist. Weber hat unter anderem in Jerusalem studiert. Dass es für sie die Theologie werden würde, das sei spätestens ums Abi herum klargeworden. Den Mitschülern dabei womöglich schon etwas eher als ihr selbst. »Jesus liebt sie«, hatte die ihr in die Abizeitung geschrieben.

Streng genommen schaut Weber schon auf eine recht lange Kirchenkarriere zurück. Bereits daheim in der Familie gehörten Religion und Gebet ganz organisch zum Leben, mit guter Jugendarbeit hat Kirche sie dann vollends gekriegt. Der letzte Schritt liegt nur zwei Wochen zurück. Die Wirkung und der starke Eindruck, den die förmliche Ordination auf sie gemacht habe, sei überraschend gewesen, sagt die 29-Jährige.

Im Glauben bestärkt

»Weltlich« und beamtenrechtlich hatte sie sich mit Unterschrift bereits zuvor verpflichtet und alles in trockene Tücher gebracht. Aber das Miteinander von zehn angehenden Pfarrern und Pfarrerinnen bei der abschließenden Segnung, das habe sie unerwartet deutlich beeindruckt und im Glauben bestärkt, sagt Weber. Frisch gestärkt will sie jetzt in Bestenheid keineswegs alles einreißen, sondern erst einmal schauen, wie die Gemeinde so ist und was sie so kann. Das scheint eine ganze Menge zu sein. »Über Corona und die Vakanz hinweg haben die hier ganz schön viel gemacht und geleistet«, staunt sie. Was sie bislang höre und sehe, habe sie sehr beeindruckt, sagt die Pfarrerin. Jetzt, da Corona hoffentlich weitgehend im Griff sei, könne man noch einmal verstärkter anpacken und für die Gemeinschaft arbeiten. Da werde ein wichtiger Teil ihres Engagements liegen, »und schön wäre, wenn es gelänge, diese Gemeinschaft über den Gottesdienst hinaus auszudehnen«, erklärt Weber.

Der Weg, die christliche Gemeinschaft über die Kinder aufzubauen, sei genau richtig. »Aber wir müssen aufpassen, dass wir dabei die mittlere Generation nicht vernachlässigen«, meint Weber obendrein. Kirche verliere noch zu viele Gläubige am Ende der »Kinderzeit«, die dann erst als Rentner zurückkehrten. Den Glauben gegenwärtig machen, auch das ist für Weber ein wichtiger Punkt. Wenn Familien miteinander beteten, den Tag gemeinschaftlich Revue passieren ließen, all das seien Dinge, die Familienbande enger knüpften und mehr echte Kommunikation möglich machten. Kirche müsse sinnstiftend sein und Hoffnungsperspektiven liefern können. Dabei komme es auch auf die richtige Ansprache an. Dass es leicht werde, habe ja niemand gesagt, so Weber weiter. Die heraufziehende neue Struktur der Gemeindearbeit gebe neue Chancen, ablesen könne man das unter anderem an der Konfirmandenarbeit, die jetzt zusammengefasst sei. Nicht mehr kleine Grüppchen, sondern eine große Gruppe von Konfirmanden, das eröffne ganz andere und eindrücklicher Gruppendynamiken. Die Dekanin schaue darauf und schaffe ihren Leuten Freiräume für gute Arbeit. Ein »Aber« gibt es immer.

In diesem Fall ist es die organisatorische Arbeit rund um Kindergarten, Pfarramt und Co., die jetzt erstmals auf die Pfarrerin zukommen. Das könnte viel von der Zeit fressen, die eigentlich dem Dienst an den Menschen gewidmet sein sollte, aber auch da hilft hoffentlich die laufende Strukturreform.

Derzeit schaue man nach Möglichkeiten, Parallelstrukturen abzubauen, und da könne der Teamgedanke dem Großen und Ganzen vielleicht ebenfalls weiterhelfen, wenn jeder in der Kirche etwas weniger von allem machen müsse und etwas mehr von dem tun könne, wofür er sich als Christ berufen fühle.

MICHAEL GERINGHOFF