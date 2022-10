Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr als 1000 Follower auf Instagram

Medien: Aktuelle Infos und Dialog im Landratsamt

MAIN-TAUBER-KREIS 23.10.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

»Wir sind überwältigt von dieser tollen Entwicklung im vergangenen halben Jahr und werden unsere Aktivitäten deshalb weiter ausbauen, insbesondere bei den Video-Formaten«, erklärt Landrat Christoph Schauder.

Moll und Wahl verantwortlich

Verantwortlich für alle Social-Media-Aktivitäten zeichnet das Büro des Landrats mit Büroleiter Markus Moll, seiner Stellvertreterin Aylin Wahl sowie Grafikdesignerin Michaela von Koschitzky. Ab 1. Dezember kommt ein neuer Medienreferent hinzu, nachdem Frank Mittnacht andere Aufgaben im Landratsamt übernommen hat (wir berichteten).

Pünktlich am Freitag, 1. April, war der Instagram-Kanal nach kurzer Testphase offiziell gestartet. Anlass für das neue Angebot war die gute Resonanz auf die bisherigen Social-Media-Aktivitäten der Kreisverwaltung. So entwickelt sich auch der Facebook-Kanal Landratsamt Main-Tauber-Kreis weiter gut und liegt nun bei rund 6250 Followern. Auf dem Youtube-Auftritt des Landratsamts wurde das erfolgreichste Video - der Clip zum Ackerbau der heimischen Landwirte - bereits mehr als 6600 Mal angesehen.

»Mit unserer Instagram-Seite möchten wir insbesondere noch jüngere Zielgruppen unter 30 Jahren ansprechen, beispielsweise mit Informationen zur Ausbildung und zu Jobs beim Landratsamt. Schließlich sind wir mit über 1000 Mitarbeitenden in zahlreichen verschiedenen Berufsbildern - weit über die klassischen Verwaltungstätigkeiten hinaus - einer der größten Arbeitgeber im Landkreis und der größte im öffentlichen Dienst«, sagt Landrat Schauder.

Große Resonanz

Ebenso berichtet das Landratsamt auf Instagram von seiner aktuellen Arbeit. Große Resonanz verzeichnete die Behörde kürzlich bei Hinweisen auf interne Veränderungen, wie der Neustrukturierung der Bereiche Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung und Klimaschutz, der Wahl des neuen Tourismus-Geschäftsführers Sven Dell und der Verabschiedung des Behindertenbeauftragten Karl Höfling in den Ruhestand.

»Namen sind Nachrichten, diese Formel gilt offenkundig auch bei Instagram«, erklärt Landrat Schauder. Hoher Beliebtheit erfreut sich darüber hinaus die Serie »Kommune des Monats« mit schönen Foto-Impressionen aus jeweils einer Stadt oder Gemeinde. Diese sorgte - beim Beitrag zu Wertheim - auch für das bisher erfolgreichste Einzelposting für mehr als 100 »Likes«.

Im Falle einer Katastrophe oder eines Großschadensereignisses im Main-Tauber-Kreis sollen die Abonnenten bei Instagram und Facebook auch auf diesem Weg stets aktuelle Informationen erhalten - zusätzlich zu dem Informationsangebot unter https://www.main-tauber-kreis.de, in der Warn-App NINA und in Presse, Rundfunk- und Fernsehen, so die Mitteilung.

Wer keine sozialen Medien nutzen möchte, findet alle relevanten Informationen auch auf der Website des Main-Tauber-Kreises, darunter alle aktuellen Nachrichten, Veranstaltungsankündigungen und Stellenangebote. Vor allem empfiehlt die Kreisbehörde, sich unter https://www.main-tauber-kreis.de/newsletter für den jeweils am Freitag zur Mittagszeit erscheinenden Newsletter einzutragen.

