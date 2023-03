Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erziehungsberatung: Mehr Ängste und Depressionen bei Kindern im Main-Tauber-Kreis

Strukturierte Tagesabläufe wichtiger denn je

Main-Tauber-Kreis 08.03.2023 - 15:09 Uhr < 1 Min.

Jeweils 308 Beratungen gab es im Süden (Bad Mergentheim) und in der Mitte (Tauberbischofsheim) des Landkreises, nannte Bernhard Bopp, Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbands im Tauberkreis, am Dienstag im Jugendhilfeausschuss Zahlen. Im Norden (Wertheim) habe es im vergangenen Jahr 255 Beratungsfälle gegeben.

Bei ihren Beratungen sehen sich die Mitarbeitenden der Beratungsstellen noch immer mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert.

Das spiegele sich zum einem mit der Zunahme von Beratungsanfragen wider - Bopp sprach von einem Plus von 20 Prozent -, mache sich aber auch an einer Zunahme von Depressionen und Ängsten bei Kindern und Jugendlichen fest. Viele Kinder und Jugendliche müssten nach den monatelangen Schulschließungen wieder an strukturierte Tagesabläufe gewöhnt werden. Manche blieben sogar ganz von der Schule fern.

Auch sei ein erhöhter Medienkonsum zu beobachten, was sich negativ auf alternative Freizeitangebote wie etwa die Nutzung von Vereinsangeboten auswirke.

Dabei finden sich die Gründe für eine Beratung häufig in familiären Konflikten wieder, wie Knut Wöber von der psychologischen Beratungsstelle Bad Mergentheim des evangelischen Kirchenbezirks Weikersheim erläuterte. Etwa 50 Prozent der Beratungsfälle entstünden, weil es Scheidungskonflikte der Eltern gebe.

In der Zukunft müssten sich die Beratungsstellen damit konfrontieren, dass eine Vielzahl von Krisen zum Normalzustand werden, blickte Bopp voraus. Durch Trennung und Scheidung entstandene Patchworkfamilien und alleinerziehende Personen mit ihren Problemen werden nach seiner Einschätzung die Beratungsarbeit stark prägen. Wobei auch der Schutz der Kinder noch stärker in den Fokus der Erziehungsberater rücken werde.

