Medikamenten-Lieferengpässe zu erwarten

Medizin: Kunden in den Landkreisen Main-Tauber und Main-Spessart verunsichert - Mehr Vertrauen in neue Medikation erwünscht

MAIN-TAUBER/MAIN-SPESSART 02.11.2022 - 12:16 Uhr 3 Min.

Der Branchenverband Pro Generika warnt davor, dass es zu Lieferengpässen in einem noch nicht gekannten Ausmaß kommen könnte. Engpassmeldungen häufen sich im Deutschland, beklagen Apotheker und Ärztevertreter, und das spüren zunehmend auch Patienten. Vom Fiebersaft für Kinder bis zum Nachsorgemedikament für Brustkrebs: Viele Arzneimittel sind in Deutschland nur zeitweise oder gar nicht lieferbar. Grund sind nicht nur die Corona-Pandemie, der Abbruch von Lieferketten und die Verlagerung von Produktionen in Billiglohnländer in Asien, sondern auch politische Entscheidungen in Deutschland.

Die Bandbreite der fehlenden Medikamente sei groß, bestätigt Anne Lahoda von der Marien-Apotheke in Lohr, Pressesprecherin der Bayerischen Landesapothekerkammer und des Bayerischen Apothekerverbands e.V. im Landkreis Main-Spessart. »Dass es Lieferschwierigkeiten etwa von einem Paracetamolsaft gibt, den auch wir im Labor herstellen könnten, ist schon verwunderlich.« Es sei problematisch, wenn man solche Wirkstoffe nicht in Europa bekommt. Das treffe massiv vor allem auch Deutschland. Deshalb plädiert sie dafür, sie wieder auf unserem Kontinent zu produzieren und nicht immer nur »günstig« woanders zu produzieren. Apothekensprecherin Lahoda sieht auch kritisch die langfristige Festlegung der Preise durch Festbeträge und die Problematik der Rabattverträge der Hersteller mit den Krankenkassen über zwölf oder 24 Monate.

Psyche spielt große Rolle

Wie wirkt sich das in der Apotheke vor Ort aus? »Da bekommt ein Kunde von uns manchmal innerhalb von drei Monaten sein drittes Präparat. Erklären Sie das mal dem Patienten.« Die Psyche spiele doch eine Rolle, wenn ein Patient kein Vertrauen mehr zum Arzt, Apotheker und Medikament habe. Deshalb sei es wichtig, dass der Patient bei der Umstellung Vertrauen in die neue Medikation hat. Die enthaltenen Wirkstoffe seien die gleichen, es gebe nur Unterschiede in den Hilfsstoffen. Es sei dann gut, zu wissen, ob der Kunde allergisch auf bestimmte Stoffe reagiere. Mitarbeiterin und ebenfalls Apothekerin Ann-Kathrin Pause erlebt verunsicherte, verängstigte und besorgte Kunden, gerade die ältere Generation sei sensibilisiert und auch manchmal aufgebracht. Es stoße auf Unverständnis, wenn das gewohnte Medikament nicht lieferbar ist. Es verlange von allen eine große Flexibilität und mache die Beschaffung kompliziert und anstrengend, so Pause.

In den Apotheken wird jeden Tag der Vorrat angepasst. Dank des hohen Digitalisierungsgrads sollte die Lieferfähigkeit bei über 90 Prozent liegen, so Lahoda. Das sei eine Riesenarbeit, dem nachzukommen, weiß sie auch von den Kollegen. »Es ist extrem schwierig bis unmöglich, Paracetamol- oder Ibuprofensaft und zum Teil auch abschwellende Nasensprays zu bekommen«, bestätigt der promovierte Apotheker Benjamin Schaefer, Inhaber zweier Apotheken in Wertheim und Kreuzwertheim. Es handele sich dabei um eine allgemeine Knappheit, und zwar bundesweit.

Fiebersenkende Mittel von irgendeiner Firma zu beziehen, habe man zwar hingekriegt, aber es sei schwierig. Der Apotheker spricht von einem »unfassbaren Aufwand, den wir sonst nicht haben, um Medikamente von den Großhändlern zu bekommen«.Ibuprofen als Schmerztablette auf der Zunge gebe es derzeit gar nicht mehr. Normalerweise werden die gängigen Medikamente, wie Ibuprofen-Kindersäfte industriell hergestellt und über den pharmazeutischen Großhandel bezogen. Deutlich aufwendiger und vor allem teurer sei die Herstellung solcher Säfte in der eigenen Apotheke.

Apotheker Schaefer hofft, dass ein Umdenken stattfindet und wichtige Wirkstoffe auch wieder in Europa produziert werden und nicht nur von einzelnen Herstellern. Er stellt die gleiche Forderung wie Apothekensprecherin Lahoda: »Die Politik muss ran und bereit sein, mehr zu zahlen.« SYLVIA SCHUBART-ARAND

Hintergrund: Preispolitik

Benedikt Porzelt von der Buchen-Apotheke in Lohr und sein Team versorgen Kunden vor Ort, betreiben aber zusätzlich eine Klinikversorgung, mit der Benedikt Porzelts Vater Konrad Porzelt vor ziemlich genau 40 Jahren begonnen hat.

Hochgerechnet liefert die Apotheke Medikamente für etwa 2000 Betten, etwa für das Klinikum Main-Spessart und das Bezirkskrankenhaus in Lohr, aber auch für das Münnerstädter Thoraxzentrum, Rehakliniken in Bad Kissingen, Bad Bocklet und Bad Brückenau. Für diese Klinikversorgung ist die Apotheke nicht gebunden an Rabattverträge; entscheidend ist die Zuverlässigkeit der Lieferung der Firmen, aber auch die Wirtschaftlichkeit spielt eine große Rolle. Weil die Kliniken frei sind, können sie Generika von der einen oder anderen Firma einsetzen. Tatsächlich hat der Apotheker aber festgestellt, dass auch er immer mehr mit Lieferausfällen zu tun hat. Eine Priorisierung nach Preis und Verfügbarkeit sei aber noch gut machbar. Durch eine Einkaufsgemeinschaft mit deutschlandweit etwa 40 Apotheken, die Kliniken versorgen, werde der Einkauf organisiert.

Porzelt bestätigt, dass es derzeit in Deutschland gravierende Lieferengpässe beim Calciumfolinat gibt, ein Mittel, das oft zur Bekämpfung von Darmkrebs eingesetzt wird.

Dieser Wirkstoff werde nun durch Natriumfolinat ersetzt, aber gerade im pharmazeutischen Bereich könne man die Produktion nicht einfach mal schnell hochfahren. Auch Porzelt sieht die Preispolitik in Deutschland durch die Deckelung problematisch: Arzneimittelhersteller betrachteten die Bundesrepublik als Billigland und lieferten lieber in andere europäische Länder, in denen höhere Preise zu erzielen sind.

Der Apotheker spricht noch ein aktuelles Problem von sich und Kollegen an: Es fehlt das pharmazeutische Fachpersonal, also Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) und Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA). (sys)