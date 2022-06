Medi-Center: Sieben Monate bereits in Betrieb, nun eröffnet

Feier: Rundgang durch das neue Gebäude

Kreuzwertheim 27.06.2022 - 12:58 Uhr < 1 Min.

Der Möglichkeit zum Rundgang durch die Räume im Medi-Center Kreuzwertheim auch hinter den Kulissen erfuhr bei der Einweihungsfeier große Resonanz. Apothekeninhaber Benjamin Schaefer erklärte die Funktionsweise des Automaten zur Medikamentenlagerung als ein Herzstück. Foto: Birger-Daniel Grein

Mit dem Fest am Sonntag wollte man Handwerkern und allen weiteren Beteiligten Danke sagen. Träger der Baumaßnahme bei den Einkaufsmärkten war die S&B Immobilien GmbH von Benjamin Schaefer und Stefan Brunner. Egon Kitz, Geschäftsführer von S&B, lobte die Arbeit der über 30 am Bau beteiligten Firmen. Man habe fast ausschließlich Unternehmen aus der Region beauftragt. Dank sprach er zudem der Marktgemeinde Kreuzwertheim und deren Gemeinderat für die Unterstützung aus sowie den Nachbarn des Medi-Centers für das gute Miteinander.

In Form von kurzen Interviews ließ er Nutzer sowie einige Vertreter der am Bau beteiligten Firmen zu Wort kommen. Somit war auch zu erfahren, dass man für die Internetanbindung des Gebäudes in Kooperation mit den Stadtwerken Wertheim Richtfunk nutzt. Dieser verbindet über rund 1,5 Kilometer Luftlinie das Medi-Center mit der Schaefer's Apotheke in Wertheim und dessen Glasfaseranschluss.

Brunner dankte Kitz für seinen Einsatz für das Projekt.

Bürgermeister Klaus Thoma sprach vom großen Stellenwert des Medi-Centers für die erweiterte Daseinsversorgung in der Gemeinde.

Der Standort bei der Staatsstraße sei mit vielen Hürden verbunden gewesen. Die Synergieeffekte mit den Einkaufs- und Dienstleistungsangeboten am Standort seien ein Vorteil. Er lobte die Inhaber für die Bereitschaft zum wirtschaftlichen Risiko und ihrem unternehmerischen Mut.

Den Segen für das Gebäude spendeten Pfarrerin Stephanie Wegner und Pfarrer Dieter Hammer. Danach bestand die Möglichkeit für einen Rundgang. Dabei standen Mitarbeiter der beiden Einrichtungen für Erklärungen bereit.

