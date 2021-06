Masken, Tests und Haushaltsmüll: Wie man Corona-Abfälle richtig entsorgt

Umwelt: Ministerium hat Katalog mit Fragen und Antworten zusammengestellt

Die Hinweise betreffen auch Haushalte ohne positiv getestete oder unter Quarantäne gestellte Personen. In solchen Haushalten sollten Alltagsmasken, medizinische Mund-Nasen-Masken oder FFP2-Masken gemeinsam mit dem Restabfall in Abfalltüten oder -säcken gesammelt und in der Restmülltonne entsorgt werden, heißt es in der Mitteilung. Bei der thermischen Verwertung in der Müllverbrennungsanlage werden eventuell vorhandene Viren sicher abgetötet, macht das Ministerium deutlich.

Corona-Eigentests sollten in Abfalltüten oder -säcken gesammelt und diese fest verschlossen werden, zum Beispiel durch Verknoten. Es sollte saugfähiges Material verwendet werden, um die beim Test in geringen Mengen anfallenden Flüssigkeiten aufzunehmen. Dazu sei beispielsweise Küchenpapier geeignet. Es gehört ebenfalls in den Abfallbeutel, der dann über den Restmüll entsorgt wird.

Säcke fest verschließen

Spezielle Vorgaben gelten für Haushalte mit positiv getesteten oder unter Quarantäne gestellten Personen. Diese sollten ihre Abfälle über die Restmülltonne entsorgen, und zwar nicht nur Hygieneartikel wie Taschentücher, Schutzkleidung, Atemschutzmasken, Corona-Schnelltests, Abfälle aus Desinfektionsmaßnahmen, Einwegwäsche oder Wischlappen, sondern auch häusliche Bio- und Küchenabfälle. Diese Abfälle sollten in stabilen, möglichst reißfesten Müllsäcken gesammelt und die Säcke fest verschlossen werden. Geringe Mengen an flüssigen Abfällen sollten tropfsicher verpackt werden. Dazu sollte saugfähiges Material wie Küchenpapier verwendet werden. Die Müllsäcke sollten direkt in den Restmüll (Abfalltonne oder Container) gegeben und nicht daneben gestellt werden.

Nach Möglichkeit aufbewahren

Altglas und Pfandverpackungen sowie Elektro- und Elektronikabfälle, Batterien oder Schadstoffe sollten auch im Falle einer Quarantäne nicht über die Restmülltonne entsorgt werden. Es wird empfohlen, diese Abfälle bis zur Aufhebung der Quarantäne im Haushalt aufzubewahren. Altpapier (Zeitungen, Bücher, Zeitschriften oder Kartonagen) und sonstige Verpackungen (»Gelber Sack«) sollten bis nach der Quarantäne aufbewahrt werden, soweit dafür entsprechende Möglichkeiten im Wohnumfeld gegeben sind. Andernfalls empfiehlt das Ministerium die Entsorgung über die Restmülltonne.

Weiter gibt das Umweltministerium in seinem Frage-Antworten-Katalog Hinweise zur Abfallentsorgung für Impfzentren, für Einrichtungen, die Schnelltests vornehmen sowie für Einrichtungen des Gesundheitsdienstes wie Kliniken und Arztpraxen.

Der vollständige Katalog kann unter https://um.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/informationen-zum-coronavirus/faq-abfallentsorgung/ abgerufen werden.

