Marktplatz als Mittelpunkt der Altstadt

Das Steinhaus Alte Münz ist bereits im 13. Jahrhundert entstanden und gilt damit als das älteste bekannte Haus in Wertheim. Mitten auf dem Marktplatz steht ein ganz schmales Haus, das Haus der Ritter von Zobel. Das Gebäude ist unten gerade mal 3,20 Meter breit.

Es handelt sich um das Haus der Ritter von Zobel. Das Gebäude ist unten gerade mal 3,20 Meter breit. Es soll wohl das schmalste Haus in ganz Franken sein.

Das schmale Haus auf dem Marktplatz wurde um 1520 gebaut. Geht man am Haus in die Kapellengasse, sieht man kleine eingehauene Köpfe. Diese werden Neidköpfe genannt. Manche von ihnen schneiden Fratzen. An anderen Stellen befinden sich Tierköpfe. Sie alle sollten das Haus vor allem Bösen und vor Unheil schützen. Die Menschen glaubten früher, das Böse setze sich in die Hausecken. Um dies zu verhindern, brachte man dort die Köpfe an. So fühlten sich die Bewohner sicher und konnten ruhig schlafen.

Viele Hochwassermarken

An den Häusern auf dem Marktplatz sind auch viele Hochwassermarken zu finden. Daran ist genau abzulesen, wie hoch das Wasser früher einmal gestiegen ist.

In der Kapellengasse steht die Marienkapelle. An ihrer Stelle stand früher eine Synagoge, ein jüdisches Gotteshaus, das 1447 zerstört wurde.

Man findet am Gebäude eine Inschrift: »Anno Domini 1447 ist hier zerbrochen und zerstört worden eine Judenschule und angefangen diese Kapelle.« Anno Domini, kurz AD, steht für »im Jahr des Herrn«. Es steht üblicherweise vor Jahreszahlen und verweist darauf, dass es um die Zeit nach Christi Geburt geht. Mit Judenschule wurde die Synagoge, das jüdische Gotteshaus, bezeichnet. An ihrer Stelle baute man die katholische Marienkapelle. Doch auch sie wurde 1820 nahezu vollständig zerstört. 1916 kaufte die evangelische Kirchengemeinde die Gebäudereste. Es folgten mehrere Renovierungen, die letzte 1971 bis 1973.

Besonders auffällig sind die bunt bemalten Glasfenster, die bei der jüngsten Renovierung eingebaut wurden. Sie stammen vom Glaskünstler Feuerstein aus Neckarzimmern und wurden von der Wertheimer Glasindustrie gestiftet. Vom Marktplatz wegführt auch die Münzgasse. Das dort stehende Gebäude trägt den Namen »Alte Münz«. Neueste Untersuchungen zeigen, das Steinhaus entstand bereits im 13. Jahrhundert.

Damit ist es das älteste bekannte Haus in Wertheim. Die Anfänge des Gebäudes stammen aus dem Jahr 1261. Im 15. Jahrhundert wurde der Kniestock erhöht. 1570/80 ergänzten die Eigentümer ein weiteres Stockwerk sowie einen Fachwerkanbau.

Besonderer Fund

Bei der Restaurierung des Hauses machten die heutigen Besitzer einen besonderen Fund. Im Dachstuhl aus dem Jahr 1577 fand man eine mumifizierte Katze. Die Katzen wurden damals ertränkt oder ihnen wurde das Genick gebrochen. Dann wurden sie in Streu im Dachstuhl eingebracht und mumifizierten dort. Die Tiere sollten die Bewohner des Hauses vor bösen Geistern schützen. Man hatte sie an prominenter Dachstuhlstelle Richtung Marktplatz eingebracht.

Vor dem Gebäude findet man eine Glastafel, die viel über das Münzrecht in Wertheim erzählt. Außerdem gibt es am Haus interessante Inschriften.

An manchen Häusern, auch in den Seitengassen, des Marktplatzes entdeckt sind oben Rollen zu entdecken. Sie dienten dazu, Material, beispielsweise Holz, von unten nach oben auf den Dachboden zu ziehen.

In der nächsten Folge geht es um das Judentum in Wertheim.

